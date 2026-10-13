Como assistir Atlético de Madrid x Manchester United online - Canais de TV e transmissões ao vivo
Notícias e prováveis escalações
Escalações de Atlético de Madrid x Manchester United
Time titular
Reservas
Técnico
- D. Simeone
- M. Carrick
Diego Simeone deve escalar o Atlético com Jan Oblak no gol, uma linha defensiva formada por Marc Pubill, David Hancko, Cristian Romero e Alejandro Grimaldo, meio-campo com Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios e Alejandro Baena, e o ataque com Julian Alvarez e Kang-In Lee. O técnico argentino não tem desfalques por lesão ou suspensão para este confronto.
Já o Manchester United chega a Madrid com uma série de baixas importantes. Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Tom Heaton, Benjamin Sesko, Manuel Ugarte e Patrick Dorgu estão todos fora por lesão. O provável time de Carrick tem Senne Lammens na meta, defesa com Diogo Dalot, Harry Maguire, Leny Yoro e Lisandro Martinez, meio-campo com Bruno Fernandes, Carlos Baleba e Youri Tielemans, e ataque com Bryan Mbeumo, Marcus Rashford e Matheus Cunha.
Retrospecto recente
O Atlético de Madrid chega à partida com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. A equipe de Simeone venceu mais recentemente o Deportivo Alavés por 2 a 1 fora de casa, e também registrou resultados expressivos como o 4 a 0 sobre o Osasuna e o 2 a 1 diante do Real Madrid. O único tropeço nessa sequência foi a derrota por 2 a 1 para o Liverpool na Champions League. Ao todo, o Atlético marcou dez gols e sofreu quatro nesse período.
O Manchester United, por sua vez, venceu apenas uma das últimas cinco partidas, com três derrotas e um empate nos demais jogos. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Tottenham na Premier League. A única vitória veio na Champions League, com um 4 a 0 sobre o Sabah FK, enquanto derrotas para o Brighton na Copa da Liga e para o Manchester City no campeonato inglês marcaram negativamente a sequência. O United somou sete gols marcados e seis sofridos nesses cinco jogos.
Últimos confrontos diretos
Confrontos
O encontro mais recente entre os dois clubes foi um amistoso de pré-temporada em agosto de 2026, vencido pelo Manchester United por 2 a 1. Em jogos oficiais, o último duelo aconteceu na Champions League 2021-22, quando o Atlético eliminou o United com uma vitória por 1 a 0 em Old Trafford, após empate por 1 a 1 no jogo de ida em Madrid. Considerando os quatro confrontos registrados, o Atlético leva vantagem com duas vitórias contra uma do United, além de um empate.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|+4
|6
V
V
|2
|2
|1
|1
|0
|5
|1
|+4
|4
E
V
|3
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
E
V
|4
|1
|1
|0
|0
|6
|1
|+5
|3
V
|5
|2
|1
|0
|1
|5
|1
|+4
|3
D
V
|6
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|+3
|3
V
|7
|2
|1
|0
|1
|4
|1
|+3
|3
D
V
|8
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
V
|9
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
V
|10
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|11
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|12
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|13
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
V
|14
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
V
|15
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
V
|16
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
V
D
|17
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
V
D
|18
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
D
V
|19
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
V
D
|20
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
V
D
|21
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
E
E
|22
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
|23
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
|24
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
|25
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
E
D
|26
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
E
D
|27
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
E
D
|28
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
E
D
|29
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
E
D
|30
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
D
|31
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|0
D
D
|32
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
D
|33
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
D
D
|34
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
D
|35
|1
|0
|0
|1
|1
|6
|-5
|0
D
|36
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|-5
|0
D
Na fase de liga da Champions League, o Manchester United ocupa a quarta posição, enquanto o Atlético de Madrid está em 25º lugar — o que significa que os ingleses chegam a Madrid com uma campanha europeia mais sólida, enquanto os espanhóis precisam pontuar para melhorar sua situação na tabela e garantir a classificação direta.
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