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Atlético de Madrid x Manchester United: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões

Atlético de Madrid x Manchester United
Atlético de Madrid
Manchester United
Liga dos Campeões

Saiba onde vai passar o jogo entre Atlético de Madrid e Manchester United, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Liga dos Campeões - Rodada 2
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Como assistir Atlético de Madrid x Manchester United online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Escalações de Atlético de Madrid x Manchester United

4-4-2
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
page.match.formation.title
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
J. OblakJ. OblakM. LlorenteM. LlorenteD. HanckoD. HanckoA. GrimaldoA. GrimaldoC. RomeroC. RomeroA. BaenaA. BaenaP. BarriosP. BarriosG. SimeoneG. SimeoneJ. CardosoJ. CardosoJ. AlvarezJ. AlvarezK. LeeK. LeeS. LammensS. LammensA. HeavenA. HeavenL. YoroL. YoroD. DalotD. DalotL. MartinezL. MartinezB. FernandesB. FernandesY. TielemansY. TielemansA. SantosA. SantosC. BalebaC. BalebaM. RashfordM. RashfordB. MbeumoB. Mbeumo
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-4-2
Atlético de Madrid

Time titular

Manchester United

Reservas

Técnico

  • D. Simeone
  • M. Carrick

Diego Simeone deve escalar o Atlético com Jan Oblak no gol, uma linha defensiva formada por Marc Pubill, David Hancko, Cristian Romero e Alejandro Grimaldo, meio-campo com Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios e Alejandro Baena, e o ataque com Julian Alvarez e Kang-In Lee. O técnico argentino não tem desfalques por lesão ou suspensão para este confronto.

Já o Manchester United chega a Madrid com uma série de baixas importantes. Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Tom Heaton, Benjamin Sesko, Manuel Ugarte e Patrick Dorgu estão todos fora por lesão. O provável time de Carrick tem Senne Lammens na meta, defesa com Diogo Dalot, Harry Maguire, Leny Yoro e Lisandro Martinez, meio-campo com Bruno Fernandes, Carlos Baleba e Youri Tielemans, e ataque com Bryan Mbeumo, Marcus Rashford e Matheus Cunha.

Retrospecto recente

ATM

ATM - Sequência

LIV
D2-1
RSO
V0-3
OSA
V4-0
RMA
V2-1
ALA
V1-2
Gol marcado (sofrido)
12/4
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
MUN

MUN - Sequência

SAB
V4-0
MCI
D0-1
BHA
D2-3
FUL
E1-1
TOT
E1-1
Gol marcado (sofrido)
8/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Atlético de Madrid chega à partida com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. A equipe de Simeone venceu mais recentemente o Deportivo Alavés por 2 a 1 fora de casa, e também registrou resultados expressivos como o 4 a 0 sobre o Osasuna e o 2 a 1 diante do Real Madrid. O único tropeço nessa sequência foi a derrota por 2 a 1 para o Liverpool na Champions League. Ao todo, o Atlético marcou dez gols e sofreu quatro nesse período.

O Manchester United, por sua vez, venceu apenas uma das últimas cinco partidas, com três derrotas e um empate nos demais jogos. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Tottenham na Premier League. A única vitória veio na Champions League, com um 4 a 0 sobre o Sabah FK, enquanto derrotas para o Brighton na Copa da Liga e para o Manchester City no campeonato inglês marcaram negativamente a sequência. O United somou sete gols marcados e seis sofridos nesses cinco jogos.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Atlético de MadridEmpateManchester United
2
1
1
Amistosos de clubes
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
FJ
Amistosos de clubes
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
FJ
Liga dos Campeões
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
FJ
Liga dos Campeões
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FJ
4Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols1/4
Ambas as equipes marcaram2/4

O encontro mais recente entre os dois clubes foi um amistoso de pré-temporada em agosto de 2026, vencido pelo Manchester United por 2 a 1. Em jogos oficiais, o último duelo aconteceu na Champions League 2021-22, quando o Atlético eliminou o United com uma vitória por 1 a 0 em Old Trafford, após empate por 1 a 1 no jogo de ida em Madrid. Considerando os quatro confrontos registrados, o Atlético leva vantagem com duas vitórias contra uma do United, além de um empate.

Classificação

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
2
BarcelonaBarcelonaBAR
211051+44
E
V
3
ArsenalArsenalARS
211010+14
E
V
4
PSGPSGPSG
110061+53
V
5
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
210151+43
D
V
6
ComoComoCOM
110041+33
V
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210141+33
D
V
8
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
10
BétisBétisBET
110032+13
V
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
14
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
16
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
21012203
V
D
17
NapoliNapoliNAP
21011103
V
D
18
LensLensRCL
210134-13
D
V
19
VikingVikingVIK
210123-13
V
D
20
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
21
PSVPSVPSV
20201102
E
E
22
RomaRomaROM
10101101
E
23
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
24
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
25
Club BruggeClub BruggeCLB
201123-11
E
D
26
LilleLilleLIL
201123-11
E
D
27
Inter de MilãoInter de MilãoINT
201112-11
E
D
28
GalatasarayGalatasarayGAL
201113-21
E
D
29
LeipzigLeipzigRBL
201114-31
E
D
30
LASKLASKLAS
100101-10
D
31
VillarrealVillarrealVIL
200224-20
D
D
32
PortoPortoPOR
100102-20
D
33
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
D
D
34
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

Na fase de liga da Champions League, o Manchester United ocupa a quarta posição, enquanto o Atlético de Madrid está em 25º lugar — o que significa que os ingleses chegam a Madrid com uma campanha europeia mais sólida, enquanto os espanhóis precisam pontuar para melhorar sua situação na tabela e garantir a classificação direta.

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