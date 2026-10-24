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Atlético de Madrid x Deportivo de A Coruna: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do La Liga

Atlético de Madrid x Deportivo de A Coruna
Atlético de Madrid
Deportivo de A Coruna
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Saiba onde vai passar o jogo entre Atlético de Madrid e Deportivo de A Coruna, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Como assistir Atlético de Madrid x Deportivo de A Coruna online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Atlético de Madrid x Deportivo de A Coruna

4-4-2
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
page.match.formation.title
Deportivo de A Coruna crest
Deportivo de A Coruna
COR
4-2-3-1
J. OblakJ. OblakA. GrimaldoA. GrimaldoM. LlorenteM. LlorenteR. Le NormandR. Le NormandD. HanckoD. HanckoK. LeeK. LeeA. BaenaA. BaenaP. BarriosP. BarriosM. HjulmandM. HjulmandA. LookmanA. LookmanJ. AlvarezJ. AlvarezL. RomanL. RomanX. NavarroX. NavarroJ. GimenezJ. GimenezM. LoureiroM. LoureiroG. QuagliataG. QuagliataM. SorianoM. SorianoD. VillaresD. VillaresL. CruzL. CruzL. AmatucciL. AmatucciY. HernandezY. HernandezB. NsongoB. Nsongo
Deportivo de A Coruna crest
Deportivo de A Coruna
COR
4-4-2
Atlético de Madrid

Time titular

Deportivo de A Coruna

Técnico

  • D. Simeone
  • A. Hidalgo

Diego Simeone deve escalar o Atlético com Jan Oblak no gol e uma linha defensiva formada por Robin Le Normand, Daniel Martinez, Marc Pubill e David Hancko. No meio-campo, Pablo Barrios e Morten Hjulmand devem atuar como pivôs, com Kang-In Lee e Giuliano Simeone nas laterais. Jonathan David e Ademola Lookman formam o ataque. Koke e Cristian Romero seguem fora por lesão.

Do lado do Deportivo, Antonio Hidalgo enfrenta um desfalque considerável. Zakaria Eddahchouri, Marc Casado, Pierre-Emerick Aubameyang, Noé Carrillo, Bright Ede e Yeremay Hernández estão todos indisponíveis. O provável time titular deve ter Leo Roman no gol, com Ximo Navarro, José Giménez, Miguel Loureiro e Giacomo Quagliata na defesa, Mario Soriano, Riki Rodríguez, Luismi Cruz e Diego Villares no meio, e Bil Nsongo e Jonathan Asp no ataque.

Retrospecto recente

ATM

ATM - Sequência

RMA
V2-1
ALA
V1-2
MUN
V2-0
ESP
V0-1
STU
E1-1
Gol marcado (sofrido)
8/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
COR

COR - Sequência

SEV
D0-1
BET
E1-1
POR
D1-3
RSO
D3-2
LEV
E1-1
Gol marcado (sofrido)
5/9
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Atlético de Madrid chega a este jogo com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A derrota não existe nessa sequência: os Colchoneros venceram o Real Madrid por 2 a 1 e bateram o Manchester United por 2 a 0 na Liga dos Campeões, além de triunfar sobre o Espanyol por 1 a 0 na La Liga. O empate mais recente foi diante do Stuttgart por 1 a 1 na Champions League. No total, a equipe marcou sete gols e sofreu apenas dois nesse período.

O Deportivo de A Coruña apresenta um retrospecto mais irregular, com um empate, duas derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos. A equipe perdeu para o Real Sociedad por 3 a 2 e para o Sevilla por 1 a 0 na La Liga, além de ter sido derrotada pelo Porto por 3 a 1 em amistoso. Os empates foram contra o Levante e o Betis, ambos por 1 a 1. O time marcou cinco gols e sofreu sete nessa sequência.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Atlético de MadridEmpateDeportivo de A Coruna
4
1
0
Copa do Rei
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
FJ
La Liga
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
FJ
La Liga
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
FJ
La Liga
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
FJ
La Liga
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
FJ
5Gols marcados1
Jogos sobre 2.5 gols0/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O confronto mais recente entre as duas equipes aconteceu em janeiro de 2026, pela Copa do Rei, quando o Atlético de Madrid venceu fora de casa por 1 a 0. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Atlético leva vantagem com quatro vitórias contra nenhuma do Deportivo, com um empate pelo meio. O histórico recente favorece claramente os anfitriões.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
9900399+3027
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
9711198+1122
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
V
V
D
V
V
4
BétisBétisBET
96121614+219
D
V
E
V
V
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
V
V
V
D
V
6
SevillaSevillaSEV
94231416-214
D
E
D
V
V
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
103341411+312
E
D
D
E
D
8
Celta de VigoCelta de VigoCEL
9252107+311
V
E
V
E
E
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
E
D
E
D
E
10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
V
D
E
D
D
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
V
E
E
D
D
12
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
E
D
V
V
D
13
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
823389-19
D
E
E
E
V
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
E
E
V
D
V
15
GetafeGetafeGET
9234511-69
E
D
V
D
E
16
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
D
E
D
D
V
17
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
D
E
D
D
V
18
ElcheElcheELC
91441117-67
E
E
V
D
E
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
E
E
D
V
D
20
MalagaMalagaMAL
10055719-125
E
D
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

Na La Liga, o Atlético de Madrid ocupa a segunda colocação, o que o coloca na briga direta pelo título espanhol. O Deportivo de A Coruña está na nona posição, em busca de se firmar na metade superior da tabela.

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