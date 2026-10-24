La Liga - Rodada 10 24 de out. de 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Como assistir Atlético de Madrid x Deportivo de A Coruna online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Diego Simeone deve escalar o Atlético com Jan Oblak no gol e uma linha defensiva formada por Robin Le Normand, Daniel Martinez, Marc Pubill e David Hancko. No meio-campo, Pablo Barrios e Morten Hjulmand devem atuar como pivôs, com Kang-In Lee e Giuliano Simeone nas laterais. Jonathan David e Ademola Lookman formam o ataque. Koke e Cristian Romero seguem fora por lesão.

Do lado do Deportivo, Antonio Hidalgo enfrenta um desfalque considerável. Zakaria Eddahchouri, Marc Casado, Pierre-Emerick Aubameyang, Noé Carrillo, Bright Ede e Yeremay Hernández estão todos indisponíveis. O provável time titular deve ter Leo Roman no gol, com Ximo Navarro, José Giménez, Miguel Loureiro e Giacomo Quagliata na defesa, Mario Soriano, Riki Rodríguez, Luismi Cruz e Diego Villares no meio, e Bil Nsongo e Jonathan Asp no ataque.

Retrospecto recente

O Atlético de Madrid chega a este jogo com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A derrota não existe nessa sequência: os Colchoneros venceram o Real Madrid por 2 a 1 e bateram o Manchester United por 2 a 0 na Liga dos Campeões, além de triunfar sobre o Espanyol por 1 a 0 na La Liga. O empate mais recente foi diante do Stuttgart por 1 a 1 na Champions League. No total, a equipe marcou sete gols e sofreu apenas dois nesse período.

O Deportivo de A Coruña apresenta um retrospecto mais irregular, com um empate, duas derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos. A equipe perdeu para o Real Sociedad por 3 a 2 e para o Sevilla por 1 a 0 na La Liga, além de ter sido derrotada pelo Porto por 3 a 1 em amistoso. Os empates foram contra o Levante e o Betis, ambos por 1 a 1. O time marcou cinco gols e sofreu sete nessa sequência.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as duas equipes aconteceu em janeiro de 2026, pela Copa do Rei, quando o Atlético de Madrid venceu fora de casa por 1 a 0. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Atlético leva vantagem com quatro vitórias contra nenhuma do Deportivo, com um empate pelo meio. O histórico recente favorece claramente os anfitriões.

Classificação

Na La Liga, o Atlético de Madrid ocupa a segunda colocação, o que o coloca na briga direta pelo título espanhol. O Deportivo de A Coruña está na nona posição, em busca de se firmar na metade superior da tabela.

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