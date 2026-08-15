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Brasileirão
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Athletico Paranaense x Bragantino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Athletico Paranaense x Bragantino
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Saiba onde vai passar o jogo entre Athletico Paranaense e Bragantino, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Brasileirão - Rodada 23

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Athletico Paranaense x Bragantino

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Athletico Paranaense
APR
Formação
Bragantino crest
Bragantino
BGT
Bragantino crest
Bragantino
BGT

Técnico

  • O. Hellmann

O Athletico Paranaense é comandado por Odair Hellmann para este confronto. Não há informações confirmadas sobre desfalques por lesão ou suspensão no elenco do time da casa até o momento. Atualizações serão acrescentadas conforme o jogo se aproxima.

No Bragantino, Vagner Mancini segue à frente do time. Da mesma forma, nenhuma baixa confirmada foi divulgada pelo clube visitante. A escalação provável de ambos os lados ainda não foi publicada e será atualizada quando disponível.

Retrospecto recente

APR

APR - Sequência

INT
V2-0
COR
E0-0
VIT
V2-0
VIT
D4-0
SAN
V0-2
Gol marcado (sofrido)
6/4
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
0/5
BGT

BGT - Sequência

SCR
E0-0
COR
E0-0
SCR
V1-0
COR
D0-2
CAM
D0-1
Gol marcado (sofrido)
1/3
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
0/5

O Athletico Paranaense somou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma vitória por 0 a 2 diante do Santos pelo Brasileirão, em 9 de agosto. O Furacão também bateu o Internacional por 2 a 0 na mesma competição e eliminou o Vitória na Copa do Brasil — embora tenha sofrido uma goleada de 4 a 0 no jogo de volta. O time marcou quatro gols e sofreu quatro nesse período.

O Bragantino registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos cinco jogos mais recentes. A última partida foi uma derrota por 0 a 1 para o Atlético-MG na Copa Sul-Americana, em 12 de agosto, resultado que encerrou a participação do clube no torneio. Antes disso, o Massa Bruta havia perdido para o Corinthians por 2 a 0 no Brasileirão. O time não marcou gols nas últimas duas partidas e balançou a rede apenas uma vez nos últimos cinco jogos, com dois gols sofridos nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Athletico ParanaenseEmpateBragantino
2
1
2
Brasileirão
Bragantino badge
Bragantino
BGT
1
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
1
FJ
Brasileirão
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
1
Bragantino badge
Bragantino
BGT
2
FJ
Copa do Brasil
Bragantino badge
Bragantino
BGT
2
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
3
FJ
Copa do Brasil
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
2
Bragantino badge
Bragantino
BGT
0
FJ
Brasileirão
Bragantino badge
Bragantino
BGT
1
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
0
FJ
7Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre os dois clubes terminou empatado em 1 a 1, com o Bragantino como mandante pelo Brasileirão, em fevereiro de 2026. Antes disso, o Athletico havia vencido por 1 a 2 fora de casa em dezembro de 2024, também pelo Brasileirão. Nos últimos cinco duelos, o Athletico soma duas vitórias contra uma do Bragantino, com dois empates no período — um deles em mata-mata da Copa do Brasil, em agosto de 2024, quando o Furacão venceu por 3 a 2 em Bragança Paulista.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2214623816+2248
E
V
D
V
V
2
FlamengoFlamengoFLA
2112633918+2142
V
E
E
V
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2212463019+1140
V
E
V
V
V
4
FluminenseFluminenseFLU
229853126+535
E
E
E
E
E
5
CruzeiroCruzeiroCRU
229673031-133
V
V
D
V
E
6
BahiaBahiaBAH
228952925+433
E
E
E
E
V
7
CorinthiansCorinthiansCOR
228862420+432
V
E
E
V
V
8
BragantinoBragantinoBGT
219482622+431
D
E
E
V
V
9
BotafogoBotafogoBOT
218673533+230
E
V
E
V
D
10
CoritibaCoritibaCOR
228682729-230
V
D
E
D
D
11
Atlético-MGAtlético-MGCAM
218582727029
E
V
E
V
D
12
São PauloSão PauloSAP
217592625+126
D
E
D
D
E
13
VitóriaVitóriaVIT
2275102233-1126
D
D
D
E
V
14
GrêmioGrêmioGRE
216782427-325
V
E
D
D
V
15
MirassolMirassolMIR
2165102430-623
D
V
E
V
D
16
InternacionalInternacionalINT
225892327-423
E
E
D
D
D
17
SantosSantosSAN
215792935-622
D
E
D
V
D
18
VascoVascoVAS
215792331-822
E
E
D
D
D
19
RemoRemoREM
2257102636-1022
E
D
V
D
V
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2117132043-2310
D
E
D
D
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Athletico Paranaense ocupa a terceira posição, enquanto o Bragantino está em oitavo lugar.

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