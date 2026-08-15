Brasileirão - Rodada 23 15 de ago. de 2026 - 17:30

Como assistir Athletico Paranaense x Bragantino online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Athletico Paranaense é comandado por Odair Hellmann para este confronto. Não há informações confirmadas sobre desfalques por lesão ou suspensão no elenco do time da casa até o momento. Atualizações serão acrescentadas conforme o jogo se aproxima.

No Bragantino, Vagner Mancini segue à frente do time. Da mesma forma, nenhuma baixa confirmada foi divulgada pelo clube visitante. A escalação provável de ambos os lados ainda não foi publicada e será atualizada quando disponível.

Retrospecto recente

O Athletico Paranaense somou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma vitória por 0 a 2 diante do Santos pelo Brasileirão, em 9 de agosto. O Furacão também bateu o Internacional por 2 a 0 na mesma competição e eliminou o Vitória na Copa do Brasil — embora tenha sofrido uma goleada de 4 a 0 no jogo de volta. O time marcou quatro gols e sofreu quatro nesse período.

O Bragantino registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos cinco jogos mais recentes. A última partida foi uma derrota por 0 a 1 para o Atlético-MG na Copa Sul-Americana, em 12 de agosto, resultado que encerrou a participação do clube no torneio. Antes disso, o Massa Bruta havia perdido para o Corinthians por 2 a 0 no Brasileirão. O time não marcou gols nas últimas duas partidas e balançou a rede apenas uma vez nos últimos cinco jogos, com dois gols sofridos nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes terminou empatado em 1 a 1, com o Bragantino como mandante pelo Brasileirão, em fevereiro de 2026. Antes disso, o Athletico havia vencido por 1 a 2 fora de casa em dezembro de 2024, também pelo Brasileirão. Nos últimos cinco duelos, o Athletico soma duas vitórias contra uma do Bragantino, com dois empates no período — um deles em mata-mata da Copa do Brasil, em agosto de 2024, quando o Furacão venceu por 3 a 2 em Bragança Paulista.

Classificação

No Brasileirão, o Athletico Paranaense ocupa a terceira posição, enquanto o Bragantino está em oitavo lugar.

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