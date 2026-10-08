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Athletico Paranaense x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Athletico Paranaense x Atlético-MG
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Saiba onde vai passar o jogo entre Athletico Paranaense e Atlético-MG, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Brasileirão - Rodada 29

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Athletico Paranaense x Atlético-MG

Técnico

  • O. Hellmann

O Athletico Paranaense é comandado por Odair Hellmann, mas não há informações confirmadas sobre o provável time titular, lista de lesionados ou suspensos para o duelo. Do lado do Atlético-MG, Eduardo Dominguez também não tem escalação, desfalques ou suspensões divulgados até o momento. As atualizações de ambas as equipes devem ser acrescentadas conforme o jogo se aproxima.

Retrospecto recente

APR

APR - Sequência

BOT
V2-3
FLU
E3-3
CRU
D3-1
COR
E3-3
BAH
V2-1
Gol marcado (sofrido)
12/12
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
CAM

CAM - Sequência

SAN
D2-0
FLU
V3-1
SAN
V4-2
CHA
E1-1
BGT
V1-0
Gol marcado (sofrido)
9/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Athletico Paranaense chega ao confronto com dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. A vitória mais recente foi sobre o Bahia por 2 a 1, e o time também empatou em 3 a 3 com o Coritiba e com o Fluminense nesse período. A única derrota foi para o Cruzeiro por 3 a 1. O Atlético-MG, por sua vez, registra três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos entre todas as competições. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Bragantino no Brasileirão, e o Galo também goleou o Santos por 4 a 2 na Copa Sul-Americana. O único revés nesse período foi a derrota por 2 a 0 para o Santos, também pela Copa Sul-Americana.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Athletico ParanaenseEmpateAtlético-MG
1
1
3
Brasileirão
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
2
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
1
FJ
Brasileirão
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
1
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
0
FJ
Brasileirão
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
1
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
0
FJ
Brasileirão
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
1
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
1
FJ
Copa Libertadores
Atlético-MG badge
Atlético-MG
CAM
2
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
1
FJ
4Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em abril de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Atlético-MG por 2 a 1 jogando em casa. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Atlético-MG leva vantagem com três vitórias, contra uma do Athletico Paranaense e um empate, em duelos disputados pelo Brasileirão e pela Copa Libertadores.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
2818645523+3260
V
V
V
V
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
2816934721+2657
E
V
E
E
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2814774332+1149
V
E
D
E
V
4
CruzeiroCruzeiroCRU
2914694440+448
V
V
D
V
D
5
FluminenseFluminenseFLU
2813964436+848
V
D
V
E
V
6
BahiaBahiaBAH
28121064335+846
D
V
V
V
V
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2812793732+543
V
E
V
D
V
8
SantosSantosSAN
2811894341+241
V
V
V
V
V
9
CoritibaCoritibaCOR
28108103743-638
D
E
D
V
V
10
BragantinoBragantinoBGT
29107123433+137
E
D
D
E
D
11
São PauloSão PauloSAP
29106133334-136
D
D
V
D
V
12
VitóriaVitóriaVIT
29106133242-1036
V
D
E
V
D
13
BotafogoBotafogoBOT
2998124247-535
D
D
V
E
E
14
VascoVascoVAS
2897123642-634
V
V
V
D
V
15
MirassolMirassolMIR
2989123443-933
E
V
E
V
D
16
CorinthiansCorinthiansCOR
2988133034-432
D
D
D
D
D
17
InternacionalInternacionalINT
29710123237-531
V
D
V
D
D
18
GrêmioGrêmioGRE
2979133139-830
E
E
D
D
D
19
RemoRemoREM
2959153348-1524
E
D
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2839162957-2818
D
E
D
V
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Athletico Paranaense ocupa a terceira colocação, enquanto o Atlético-MG está em sétimo. O Furacão joga em casa com a vantagem de quem briga por uma posição entre os primeiros, enquanto o Galo precisa vencer para se aproximar do grupo da frente.

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