Brasileirão - Rodada 29 8 de out. de 2026 - 19:00

Como assistir Athletico Paranaense x Atlético-MG online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Athletico Paranaense é comandado por Odair Hellmann, mas não há informações confirmadas sobre o provável time titular, lista de lesionados ou suspensos para o duelo. Do lado do Atlético-MG, Eduardo Dominguez também não tem escalação, desfalques ou suspensões divulgados até o momento. As atualizações de ambas as equipes devem ser acrescentadas conforme o jogo se aproxima.

Retrospecto recente

O Athletico Paranaense chega ao confronto com dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. A vitória mais recente foi sobre o Bahia por 2 a 1, e o time também empatou em 3 a 3 com o Coritiba e com o Fluminense nesse período. A única derrota foi para o Cruzeiro por 3 a 1. O Atlético-MG, por sua vez, registra três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos entre todas as competições. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Bragantino no Brasileirão, e o Galo também goleou o Santos por 4 a 2 na Copa Sul-Americana. O único revés nesse período foi a derrota por 2 a 0 para o Santos, também pela Copa Sul-Americana.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em abril de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Atlético-MG por 2 a 1 jogando em casa. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Atlético-MG leva vantagem com três vitórias, contra uma do Athletico Paranaense e um empate, em duelos disputados pelo Brasileirão e pela Copa Libertadores.

Classificação

No Brasileirão, o Athletico Paranaense ocupa a terceira colocação, enquanto o Atlético-MG está em sétimo. O Furacão joga em casa com a vantagem de quem briga por uma posição entre os primeiros, enquanto o Galo precisa vencer para se aproximar do grupo da frente.

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