Série B - Rodada 21 9 de ago. de 2026 - 10:00

Como assistir Athletic Club-MG x Criciúma online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Athletic Club-MG tem Alex como treinador, mas a comissão técnica não divulgou informações sobre lesionados, suspensos ou a escalação provável para este jogo. As novidades serão atualizadas conforme forem disponibilizadas.

No Criciúma, Eduardo Baptista também não confirmou desfalques nem a equipe que deve ir a campo. Assim como no time adversário, a provável escalação será acrescentada aqui quando houver confirmação oficial.

Retrospecto recente

O Athletic Club-MG soma um aproveitamento modesto nas últimas cinco rodadas da Série B: uma vitória, três empates e uma derrota. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com a Ponte Preta, em 28 de julho. Antes disso, o clube venceu o São Bernardo por 2 a 1, mas não conseguiu balançar as redes contra Atlético-GO e Ceará, ficando no 0 a 0 nas duas ocasiões. No período, o time marcou três gols e sofreu dois.

O Criciúma apresenta uma das melhores sequências da competição: quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. O mais recente resultado foi o empate sem gols com o Náutico, em 26 de julho, mas antes disso o time encadeou triunfos sobre Novorizontino (1 a 0), Vila Nova-GO (2 a 0), Ponte Preta (2 a 1) e Sport (1 a 0). O time marcou seis gols e sofreu apenas um nesse período.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em 2 de abril de 2026, pela Série B, quando Criciúma e Athletic Club-MG ficaram no empate por 1 a 1. O duelo anterior, em 19 de agosto de 2025, também terminou em 1 a 1, desta vez com o Athletic Club-MG como mandante. O histórico dos últimos três confrontos registra ainda uma goleada do Criciúma por 4 a 0, em abril de 2025. Nos três jogos, o Criciúma soma uma vitória e dois empates, com seis gols marcados e dois sofridos.

Classificação

Na classificação da Série B, o Criciúma ocupa a primeira colocação, enquanto o Athletic Club-MG figura na 12ª posição.

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