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Série B
team-logoAthletic Club-MG
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Athletic Club-MG x Criciúma: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Athletic Club-MG x Criciúma
Athletic Club-MG
Criciúma
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre Athletic Club-MG e Criciúma, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 21

Como assistir Athletic Club-MG x Criciúma online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Escalações de Athletic Club-MG x Criciúma

4-1-4-1
Athletic Club-MG crest
Athletic Club-MG
ATH
Formação
Criciúma crest
Criciúma
CRI
3-4-2-1
1L. Polli4L. Belezi6Zeca3Jhonatan23Enzo16Joao Miguel5F. Negrucci17Kauan19J. Torres18P. Oliveira9Carlinhos70P. Santos4L. Castan da Silva37Cesar3R. Fagundes97Willean Lepo7Fellipe Mateus5Eduardo8G. Lobo22M. Hermes13Waguininho88C. Vinicius
Criciúma crest
Criciúma
CRI
4-1-4-1
Athletic Club-MG

Time titular

Criciúma

Reservas

Técnico

  • Alex
  • E. Baptista

O Athletic Club-MG tem Alex como treinador, mas a comissão técnica não divulgou informações sobre lesionados, suspensos ou a escalação provável para este jogo. As novidades serão atualizadas conforme forem disponibilizadas.

No Criciúma, Eduardo Baptista também não confirmou desfalques nem a equipe que deve ir a campo. Assim como no time adversário, a provável escalação será acrescentada aqui quando houver confirmação oficial.

Retrospecto recente

ATH

ATH - Sequência

OPF
D0-1
CEA
E0-0
ATG
E0-0
SAB
V2-1
PON
E1-1
Gol marcado (sofrido)
3/3
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
CRI

CRI - Sequência

SPO
V1-0
PON
V1-2
VLN
V2-0
NOV
V0-1
NAU
E0-0
Gol marcado (sofrido)
6/1
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Athletic Club-MG soma um aproveitamento modesto nas últimas cinco rodadas da Série B: uma vitória, três empates e uma derrota. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com a Ponte Preta, em 28 de julho. Antes disso, o clube venceu o São Bernardo por 2 a 1, mas não conseguiu balançar as redes contra Atlético-GO e Ceará, ficando no 0 a 0 nas duas ocasiões. No período, o time marcou três gols e sofreu dois.

O Criciúma apresenta uma das melhores sequências da competição: quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. O mais recente resultado foi o empate sem gols com o Náutico, em 26 de julho, mas antes disso o time encadeou triunfos sobre Novorizontino (1 a 0), Vila Nova-GO (2 a 0), Ponte Preta (2 a 1) e Sport (1 a 0). O time marcou seis gols e sofreu apenas um nesse período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Athletic Club-MGEmpateCriciúma
0
2
1
Série B
Criciúma badge
Criciúma
CRI
1
Athletic Club-MG badge
Athletic Club-MG
ATH
1
FJ
Série B
Athletic Club-MG badge
Athletic Club-MG
ATH
1
Criciúma badge
Criciúma
CRI
1
FJ
Série B
Criciúma badge
Criciúma
CRI
4
Athletic Club-MG badge
Athletic Club-MG
ATH
0
FJ
2Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols1/3
Ambas as equipes marcaram2/3

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em 2 de abril de 2026, pela Série B, quando Criciúma e Athletic Club-MG ficaram no empate por 1 a 1. O duelo anterior, em 19 de agosto de 2025, também terminou em 1 a 1, desta vez com o Athletic Club-MG como mandante. O histórico dos últimos três confrontos registra ainda uma goleada do Criciúma por 4 a 0, em abril de 2025. Nos três jogos, o Criciúma soma uma vitória e dois empates, com seis gols marcados e dois sofridos.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
2111732314+940
D
E
V
V
V
2
JuventudeJuventudeJUV
2010552212+1035
V
D
V
V
E
3
Operário-PROperário-PROPF
2110562928+135
D
D
V
E
V
4
FortalezaFortalezaFOR
2010462319+434
V
D
V
D
V
5
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2110472725+234
D
D
V
D
D
6
NovorizontinoNovorizontinoNOV
209653219+1333
V
D
D
D
V
7
SportSportSPO
2171132619+732
V
E
E
E
E
8
Atlético-GOAtlético-GOATG
208752320+331
V
V
E
V
D
9
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2171042118+331
V
E
V
E
E
10
São BernardoSão BernardoSAB
218673124+730
V
D
D
E
E
11
CRBCRBCRB
208573132-129
V
V
V
E
D
12
GoiásGoiásGOI
208572126-529
D
E
V
E
V
13
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
217682622+427
V
D
V
E
E
14
NáuticoNáuticoNAU
207492424025
E
V
D
D
E
15
CearáCearáCEA
216782225-325
V
V
D
E
E
16
CuiabáCuiabáCUI
2051051515025
E
D
D
E
V
17
LondrinaLondrinaLON
2055102731-420
D
D
E
E
V
18
AvaíAvaíAVF
2055102127-620
D
V
E
V
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2125141533-1811
D
V
D
E
E
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2123161541-269
D
E
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na classificação da Série B, o Criciúma ocupa a primeira colocação, enquanto o Athletic Club-MG figura na 12ª posição.

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