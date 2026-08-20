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Série B
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Athletic Club-MG x CRB: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Athletic Club-MG x CRB
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Saiba onde vai passar o jogo entre Athletic Club-MG e CRB, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 23

Como assistir Athletic Club-MG x CRB online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Athletic Club-MG x CRB

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Athletic Club-MG
ATH
Formação
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CRB
CRB
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CRB
CRB

Técnico

  • Alex

O técnico Alex não divulgou a escalação provável do Athletic Club-MG para este confronto, e o clube não registrou lesionados ou suspensos confirmados até o momento. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o horário do jogo.

No CRB, o treinador Fabio Matias também não relacionou baixas ou desfalques confirmados. A equipe alagoana deve entrar em campo com o melhor time disponível, mas a escalação oficial ainda não foi divulgada.

Retrospecto recente

ATH

ATH - Sequência

ATG
E0-0
SAB
V2-1
PON
E1-1
CRI
V2-0
AMM
V1-3
Gol marcado (sofrido)
8/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
CRB

CRB - Sequência

NAU
V2-1
CEA
V0-1
VLN
V2-0
AVF
V0-1
NOV
E0-0
Gol marcado (sofrido)
6/1
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Athletic Club-MG acumula três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos da Série B. O resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o América-MG, fora de casa, em 16 de agosto. Antes disso, a equipe havia vencido o Criciúma por 2 a 0. No total, o time balançou as redes sete vezes e sofreu dois gols nesse período de cinco partidas.

O CRB apresenta desempenho ainda mais sólido, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. O time não perdeu nenhuma partida recente e marcou cinco gols, sofrendo apenas um. O empate sem gols com o Novorizontino em 16 de agosto interrompeu uma sequência de quatro triunfos consecutivos, incluindo vitórias sobre Avaí, Vila Nova-GO, Ceará e Náutico.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Athletic Club-MGEmpateCRB
1
0
3
Série B
CRB badge
CRB
CRB
2
Athletic Club-MG badge
Athletic Club-MG
ATH
3
FJ
Série B
CRB badge
CRB
CRB
1
Athletic Club-MG badge
Athletic Club-MG
ATH
0
FJ
Série B
Athletic Club-MG badge
Athletic Club-MG
ATH
1
CRB badge
CRB
CRB
2
FJ
Copa do Brasil
CRB badge
CRB
CRB
2
Athletic Club-MG badge
Athletic Club-MG
ATH
0
FJ
4Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols2/4
Ambas as equipes marcaram2/4

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em 12 de abril de 2026, pela Série B, com o CRB como mandante e vitória do Athletic Club-MG por 3 a 2. Antes disso, em agosto de 2025, o CRB havia vencido em casa por 1 a 0. Nos quatro jogos registrados, o Athletic Club-MG venceu duas vezes, o CRB também venceu duas vezes, e o saldo de gols é de 8 a 5 a favor do Athletic.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
2312832515+1044
E
V
D
E
V
2
JuventudeJuventudeJUV
2312652412+1242
V
E
V
V
D
3
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2312473525+1040
V
V
D
D
V
4
FortalezaFortalezaFOR
2310762521+437
E
E
E
V
D
5
Operário-PROperário-PROPF
2310583031-135
D
D
D
D
V
6
SportSportSPO
2381142922+735
D
V
V
E
E
7
NovorizontinoNovorizontinoNOV
229763220+1234
E
D
V
D
D
8
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2281042419+534
V
V
E
V
E
9
CRBCRBCRB
229673232033
E
V
V
V
V
10
Atlético-GOAtlético-GOATG
238962423+133
E
D
E
V
V
11
GoiásGoiásGOI
239592228-632
D
D
V
D
E
12
CuiabáCuiabáCUI
2371152017+332
V
V
E
E
D
13
São BernardoSão BernardoSAB
238783226+631
E
D
V
D
D
14
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
238782823+531
E
V
V
D
V
15
NáuticoNáuticoNAU
238692726+130
V
E
E
E
V
16
AvaíAvaíAVF
2375112530-526
V
V
D
D
V
17
CearáCearáCEA
2367102329-625
D
D
V
V
D
18
LondrinaLondrinaLON
2356122834-621
E
D
D
D
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2225151636-2011
D
D
V
D
E
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2324171648-3210
D
E
D
E
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Athletic Club-MG ocupa a 8ª posição, enquanto o CRB está logo atrás, em 9º lugar.

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