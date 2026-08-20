Série B - Rodada 23 20 de ago. de 2026 - 18:30

Como assistir Athletic Club-MG x CRB online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Alex não divulgou a escalação provável do Athletic Club-MG para este confronto, e o clube não registrou lesionados ou suspensos confirmados até o momento. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o horário do jogo.

No CRB, o treinador Fabio Matias também não relacionou baixas ou desfalques confirmados. A equipe alagoana deve entrar em campo com o melhor time disponível, mas a escalação oficial ainda não foi divulgada.

Retrospecto recente

O Athletic Club-MG acumula três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos da Série B. O resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o América-MG, fora de casa, em 16 de agosto. Antes disso, a equipe havia vencido o Criciúma por 2 a 0. No total, o time balançou as redes sete vezes e sofreu dois gols nesse período de cinco partidas.

O CRB apresenta desempenho ainda mais sólido, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. O time não perdeu nenhuma partida recente e marcou cinco gols, sofrendo apenas um. O empate sem gols com o Novorizontino em 16 de agosto interrompeu uma sequência de quatro triunfos consecutivos, incluindo vitórias sobre Avaí, Vila Nova-GO, Ceará e Náutico.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em 12 de abril de 2026, pela Série B, com o CRB como mandante e vitória do Athletic Club-MG por 3 a 2. Antes disso, em agosto de 2025, o CRB havia vencido em casa por 1 a 0. Nos quatro jogos registrados, o Athletic Club-MG venceu duas vezes, o CRB também venceu duas vezes, e o saldo de gols é de 8 a 5 a favor do Athletic.

Classificação

Na tabela da Série B, o Athletic Club-MG ocupa a 8ª posição, enquanto o CRB está logo atrás, em 9º lugar.

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