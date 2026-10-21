Liga dos Campeões - Rodada 3 21 de out. de 2026 - 15:00 Villa Park

Como assistir Aston Villa x Viking online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Aston Villa, Unai Emery deve escalar: Zion Suzuki; Victor Nilsson Lindeloef, Pau Torres, Matty Cash, Tyrone Mings; Boubacar Kamara, Alysson Edward; Ross Barkley, John McGinn, Ibrahim Mbaye; e Nicolas Jackson. O clube confirma as ausências de Ian Maatsen, Matteo Ruggeri e Aaron Wan-Bissaka por lesão, sem suspensões registradas.

O Viking de Morten Jensen deve entrar em campo com: Arild Oestboe; Henrik Falchener, Henrik Heggheim, Gianni Stensness, Kristoffer Haugen; Henrik Roervik Bjoerdal, Joe Bell; Kristoffer Askildsen, Peter Christiansen; Erik Botheim e Zlatko Tripic. Os visitantes chegam com desfalques importantes: Anders Baertelsen, Veton Berisha, Sondre Bjoershol, Nicholas D'Agostino e Martin Roseth estão fora por lesão.

Retrospecto recente

O Aston Villa soma quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, marcando 14 gols e sofrendo cinco. O resultado mais recente foi a vitória por 1 a 0 sobre o Newcastle, seguida da goleada por 6 a 0 sobre o Fenerbahçe na Liga dos Campeões. O único ponto perdido foi o empate em 2 a 2 com o Brentford no Campeonato Inglês.

O Viking chega com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco compromissos, com 11 gols marcados e sete sofridos. A equipe norueguesa venceu o Fredrikstad por 3 a 2 na rodada mais recente do Eliteserien e empatou em 3 a 3 com o Bayern de Munique na Liga dos Campeões, resultado que demonstra sua capacidade ofensiva no cenário europeu.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Aston Villa e Viking nos dados disponíveis. Esta partida marca o início do histórico entre os dois clubes na Liga dos Campeões.

Classificação

Na tabela da Liga dos Campeões, o Aston Villa ocupa a quarta colocação, dentro da zona de classificação direta, enquanto o Viking figura na 29ª posição. A diferença de posições reflete o momento distinto dos dois clubes na competição e coloca o jogo como uma oportunidade para o Viking reduzir a distância na classificação geral.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.