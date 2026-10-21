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Aston Villa x Viking: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões

Aston Villa x Viking
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Saiba onde vai passar o jogo entre Aston Villa e Viking, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Aston Villa x Viking

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
page.match.formation.title
Viking crest
Viking
VIK
4-3-3
Z. SuzukiZ. SuzukiV. Nilsson LindeloefV. Nilsson LindeloefP. TorresP. TorresM. CashM. CashT. MingsT. MingsB. KamaraB. KamaraAlysson EdwardAlysson EdwardR. BarkleyR. BarkleyJ. McGinnJ. McGinnI. MbayeI. MbayeN. JacksonN. JacksonA. OestboeA. OestboeH. FalchenerH. FalchenerH. HeggheimH. HeggheimG. StensnessG. StensnessK. HaugenK. Haugenteam-logoH. BjoerdalJ. BellJ. BellK. AskildsenK. AskildsenP. ChristiansenP. ChristiansenE. BotheimE. BotheimZ. TripicZ. Tripic
Viking crest
Viking
VIK
4-2-3-1
Aston Villa

Time titular

Viking

Técnico

  • U. Emery
  • M. Jensen

No Aston Villa, Unai Emery deve escalar: Zion Suzuki; Victor Nilsson Lindeloef, Pau Torres, Matty Cash, Tyrone Mings; Boubacar Kamara, Alysson Edward; Ross Barkley, John McGinn, Ibrahim Mbaye; e Nicolas Jackson. O clube confirma as ausências de Ian Maatsen, Matteo Ruggeri e Aaron Wan-Bissaka por lesão, sem suspensões registradas.

O Viking de Morten Jensen deve entrar em campo com: Arild Oestboe; Henrik Falchener, Henrik Heggheim, Gianni Stensness, Kristoffer Haugen; Henrik Roervik Bjoerdal, Joe Bell; Kristoffer Askildsen, Peter Christiansen; Erik Botheim e Zlatko Tripic. Os visitantes chegam com desfalques importantes: Anders Baertelsen, Veton Berisha, Sondre Bjoershol, Nicholas D'Agostino e Martin Roseth estão fora por lesão.

Retrospecto recente

AVL

AVL - Sequência

TOT
V2-3
SEV
V1-3
BRE
E2-2
FB
V6-0
NEW
V0-1
Gol marcado (sofrido)
15/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
VIK

VIK - Sequência

LIL
V3-0
MAD
V0-3
BRA
V0-2
FCB
E3-3
FRE
V3-2
Gol marcado (sofrido)
14/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Aston Villa soma quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, marcando 14 gols e sofrendo cinco. O resultado mais recente foi a vitória por 1 a 0 sobre o Newcastle, seguida da goleada por 6 a 0 sobre o Fenerbahçe na Liga dos Campeões. O único ponto perdido foi o empate em 2 a 2 com o Brentford no Campeonato Inglês.

O Viking chega com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco compromissos, com 11 gols marcados e sete sofridos. A equipe norueguesa venceu o Fredrikstad por 3 a 2 na rodada mais recente do Eliteserien e empatou em 3 a 3 com o Bayern de Munique na Liga dos Campeões, resultado que demonstra sua capacidade ofensiva no cenário europeu.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Aston Villa e Viking nos dados disponíveis. Esta partida marca o início do histórico entre os dois clubes na Liga dos Campeões.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
3300145+99
V
V
V
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
3
StuttgartStuttgartSTU
321072+57
E
V
V
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
5
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
D
V
V
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
7
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
10
BétisBétisBET
220064+26
V
V
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
12
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
211083+54
E
V
13
RomaRomaROM
311185+34
V
D
E
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
E
15
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
311143+14
E
V
D
16
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
17
ComoComoCOM
210164+23
D
V
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
V
D
21
LensLensRCL
210134-13
D
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
23
LeipzigLeipzigRBL
210124-23
V
D
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
27
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
29
VikingVikingVIK
201146-21
E
D
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
31
Inter de MilãoInter de MilãoINT
200246-20
D
D
32
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
33
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Classificação às quartas de final

Na tabela da Liga dos Campeões, o Aston Villa ocupa a quarta colocação, dentro da zona de classificação direta, enquanto o Viking figura na 29ª posição. A diferença de posições reflete o momento distinto dos dois clubes na competição e coloca o jogo como uma oportunidade para o Viking reduzir a distância na classificação geral.

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