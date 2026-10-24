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Aston Villa x Manchester City: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Premier League

Aston Villa x Manchester City
Aston Villa
Manchester City
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Saiba onde vai passar o jogo entre Aston Villa e Manchester City, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Aston Villa x Manchester City

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
page.match.formation.title
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
Z. SuzukiZ. SuzukiM. CashM. CashP. TorresP. TorresV. Nilsson LindeloefV. Nilsson LindeloefI. MaatsenI. MaatsenJ. McGinnJ. McGinnR. BarkleyR. BarkleyB. KamaraB. KamaraJ. GomesJ. GomesE. BuendiaE. BuendiaN. JacksonN. JacksonG. DonnarummaG. DonnarummaR. DiasR. DiasA. KhusanovA. KhusanovM. GuehiM. GuehiJ. GvardiolJ. GvardiolE. AndersonE. AndersonI. NdiayeI. NdiayeA. BouaddiA. BouaddiJ. DokuJ. DokuE. FernandezE. FernandezE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
Aston Villa

Time titular

Manchester City

Técnico

  • U. Emery
  • E. Maresca

No Aston Villa, Unai Emery não poderá contar com Amadou Onana, Matteo Ruggeri e Aaron Wan-Bissaka, todos relacionados na lista de lesionados. Johan Manzambi também é dúvida para o confronto. O provável time titular do Villa tem Zion Suzuki no gol, linha defensiva formada por Matty Cash, Pau Torres, Victor Nilsson Lindelöf e Ian Maatsen, meio-campo com John McGinn, Ross Barkley, Boubacar Kamara e Joao Gomes, e ataque com Emiliano Buendia e Nicolas Jackson.

No Manchester City, Antoine Semenyo segue fora após lesão no joelho sofrida no jogo contra o Ipswich, com previsão de oito semanas de recuperação. Nico O'Reilly, Matheus Nunes e Mateo Kovacic são dúvidas e serão avaliados até o dia do jogo. Erling Haaland está confirmado e deve liderar o ataque, com o provável XI do City escalado com Gianluigi Donnarumma; Ruben Dias, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi e Josko Gvardiol; Elliot Anderson, Iliman Ndiaye, Ayyoub Bouaddi; Jeremy Doku, Enzo Fernandez; e Erling Haaland.

Retrospecto recente

AVL

AVL - Sequência

SEV
V1-3
BRE
E2-2
FB
V6-0
NEW
V0-1
VIK
V3-1
Gol marcado (sofrido)
15/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
MCI

MCI - Sequência

SUN
V5-3
LIV
V0-3
PSG
D2-4
IPS
V3-2
AEK
V5-1
Gol marcado (sofrido)
18/10
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Aston Villa chega ao confronto com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi a vitória por 3 a 1 sobre o Viking na Champions League. Antes disso, o Villa bateu o Newcastle por 1 a 0 na Premier League e goleou o Fenerbahçe por 6 a 0 também na Champions. No período, a equipe marcou 13 gols e sofreu oito.

O Manchester City mantém sequência impressionante: cinco vitórias nos últimos cinco jogos, com 13 gols marcados e quatro sofridos. A última partida foi a goleada por 5 a 1 sobre o AEK Athens na Champions League. Antes disso, o City venceu o Ipswich por 3 a 2 na Premier League, mas sofreu derrota por 4 a 2 para o PSG na fase de grupos europeia, resultado que interrompeu brevemente o embalo da equipe.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Aston VillaEmpateManchester City
3
0
2
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
FJ
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FJ
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FJ
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FJ
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FJ
7Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em maio de 2026, quando o Aston Villa venceu o Manchester City por 2 a 1 jogando fora de casa na Premier League. Nos últimos cinco duelos diretos, o Villa leva vantagem com três vitórias contra duas do City. Em Birmingham, o Villa também triunfou por 1 a 0 em outubro de 2025 e por 2 a 1 em dezembro de 2024, mostrando que o Villa Park tem sido um estádio difícil para o City nos últimos anos.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
V
V
D
V
V
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
V
V
V
V
E
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
D
E
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
D
V
E
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
D
E
V
E
E
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
E
D
E
V
E
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
D
E
V
E
E
9
IpswichIpswichIPS
83141216-410
E
D
V
D
V
10
HullHullHUL
723287+19
D
E
D
E
E
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
D
D
V
D
E
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
E
V
D
E
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
E
E
E
D
E
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
D
V
E
D
V
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
V
D
D
E
E
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
E
D
D
D
V
17
TottenhamTottenhamTOT
7133610-46
V
E
D
E
E
18
CoventryCoventryCOV
7205614-86
D
V
V
D
D
19
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
D
E
E
D
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
D
D
D
D
E
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

Na tabela da Premier League, o Manchester City ocupa a primeira colocação, enquanto o Aston Villa figura na 12ª posição. O City chega ao confronto com a chance de ampliar a vantagem na liderança, ao passo que o Villa busca uma vitória que possa impulsioná-lo para a parte de cima da tabela.

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