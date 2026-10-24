Premier League - Rodada 8 24 de out. de 2026 - 07:30 Villa Park

Como assistir Aston Villa x Manchester City online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Aston Villa, Unai Emery não poderá contar com Amadou Onana, Matteo Ruggeri e Aaron Wan-Bissaka, todos relacionados na lista de lesionados. Johan Manzambi também é dúvida para o confronto. O provável time titular do Villa tem Zion Suzuki no gol, linha defensiva formada por Matty Cash, Pau Torres, Victor Nilsson Lindelöf e Ian Maatsen, meio-campo com John McGinn, Ross Barkley, Boubacar Kamara e Joao Gomes, e ataque com Emiliano Buendia e Nicolas Jackson.

No Manchester City, Antoine Semenyo segue fora após lesão no joelho sofrida no jogo contra o Ipswich, com previsão de oito semanas de recuperação. Nico O'Reilly, Matheus Nunes e Mateo Kovacic são dúvidas e serão avaliados até o dia do jogo. Erling Haaland está confirmado e deve liderar o ataque, com o provável XI do City escalado com Gianluigi Donnarumma; Ruben Dias, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi e Josko Gvardiol; Elliot Anderson, Iliman Ndiaye, Ayyoub Bouaddi; Jeremy Doku, Enzo Fernandez; e Erling Haaland.

Retrospecto recente

O Aston Villa chega ao confronto com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi a vitória por 3 a 1 sobre o Viking na Champions League. Antes disso, o Villa bateu o Newcastle por 1 a 0 na Premier League e goleou o Fenerbahçe por 6 a 0 também na Champions. No período, a equipe marcou 13 gols e sofreu oito.

O Manchester City mantém sequência impressionante: cinco vitórias nos últimos cinco jogos, com 13 gols marcados e quatro sofridos. A última partida foi a goleada por 5 a 1 sobre o AEK Athens na Champions League. Antes disso, o City venceu o Ipswich por 3 a 2 na Premier League, mas sofreu derrota por 4 a 2 para o PSG na fase de grupos europeia, resultado que interrompeu brevemente o embalo da equipe.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em maio de 2026, quando o Aston Villa venceu o Manchester City por 2 a 1 jogando fora de casa na Premier League. Nos últimos cinco duelos diretos, o Villa leva vantagem com três vitórias contra duas do City. Em Birmingham, o Villa também triunfou por 1 a 0 em outubro de 2025 e por 2 a 1 em dezembro de 2024, mostrando que o Villa Park tem sido um estádio difícil para o City nos últimos anos.

Classificação

Na tabela da Premier League, o Manchester City ocupa a primeira colocação, enquanto o Aston Villa figura na 12ª posição. O City chega ao confronto com a chance de ampliar a vantagem na liderança, ao passo que o Villa busca uma vitória que possa impulsioná-lo para a parte de cima da tabela.

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