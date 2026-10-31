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Aston Villa x Fulham: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Premier League

Aston Villa x Fulham
Aston Villa
Fulham
Premier League

Saiba onde vai passar o jogo entre Aston Villa e Fulham, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Aston Villa x Fulham

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Formação
Fulham crest
Fulham
FUL
4-2-3-1
Z. SuzukiZ. SuzukiI. MaatsenI. MaatsenP. TorresP. TorresM. CashM. CashV. Nilsson LindeloefV. Nilsson LindeloefB. KamaraB. KamaraJ. McGinnJ. McGinnJ. GomesJ. GomesE. BuendiaE. BuendiaJ. ManzambiJ. ManzambiN. JacksonN. JacksonB. LenoB. LenoT. CastagneT. CastagneD. AffengruberD. AffengruberC. BasseyC. BasseyA. RobinsonA. RobinsonJ. KingJ. KingS. BergeS. BergeS. CharlesS. CharlesO. BobbO. BobbA. IwobiA. IwobiG. GarciaG. Garcia
Fulham crest
Fulham
FUL
4-2-3-1
Aston Villa

Time titular

Fulham

Técnico

  • U. Emery
  • A. Arbeloa

O Aston Villa deve entrar em campo com Zion Suzuki no gol, uma linha defensiva formada por Ian Maatsen, Pau Torres, Matty Cash e Victor Nilsson Lindelöf, com Boubacar Kamara, John McGinn e João Gomes no meio-campo e Emiliano Buendía, Johan Manzambi e Nicolas Jackson no ataque. Amadou Onana, Matteo Ruggeri e Aaron Wan-Bissaka seguem no departamento médico e estão fora do confronto.

O Fulham de Álvaro Arbeloa deve escalar Bernd Leno na meta, com Timothy Castagne, David Affengruber, Calvin Bassey e Antonee Robinson na defesa. Joshua King, Sander Berge, Shea Charles e Oscar Bobb devem atuar no meio, com Alex Iwobi e Gonzalo García formando o ataque. Ryan Sessegnon está suspenso e não viaja para Birmingham.

Retrospecto recente

AVL

AVL - Sequência

FB
V6-0
NEW
V0-1
VIK
V3-1
MCI
V2-1
BOU
D3-0
Gol marcado (sofrido)
12/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
FUL

FUL - Sequência

MUN
E1-1
IPS
D2-1
HUL
V1-0
COV
V0-1
CRY
D0-1
Gol marcado (sofrido)
4/4
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Aston Villa chega ao confronto com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. A equipe venceu Manchester City (2-1), Viking (3-1), Newcastle (1-0 fora) e Fenerbahçe (6-0), mas foi eliminada da Copa da Liga pelo Bournemouth por 3 a 0. Ao longo desses cinco jogos, o Villa marcou 12 gols e sofreu quatro.

O Fulham soma dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe venceu Coventry (1-0 fora) e Hull (1-0), empatou com o Manchester United (1-1) e perdeu para Ipswich (2-1) e Crystal Palace na Copa da Liga (1-0). No total, os Cottagers marcaram quatro gols e sofreram cinco nesse período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Aston VillaEmpateFulham
4
0
1
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
FJ
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Fulham badge
Fulham
FUL
1
FJ
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
Fulham badge
Fulham
FUL
0
FJ
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
FJ
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
FJ
9Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre as duas equipes aconteceu em abril de 2026, quando o Fulham venceu o Villa por 1 a 0 jogando em casa, pela Premier League. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Aston Villa leva vantagem, com três vitórias contra uma do Fulham e um empate. O Villa ainda registrou um expressivo 3 a 1 em setembro de 2025 jogando em Birmingham.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
D
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
V
V
V
D
V
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
D
V
V
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
V
V
D
V
E
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
D
V
V
D
E
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
E
D
E
V
E
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
E
E
D
E
V
8
NewcastleNewcastleNEW
83231214-211
V
D
D
V
D
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
V
V
E
V
D
10
HullHullHUL
824298+110
E
D
E
D
E
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
D
D
E
V
E
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
E
D
V
D
V
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
V
V
D
D
E
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
V
V
E
D
E
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
V
V
D
E
E
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
D
E
E
E
D
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
D
D
V
E
D
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
E
D
D
D
V
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
D
D
V
V
D
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
E
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

Na tabela da Premier League, o Aston Villa ocupa a nona posição, enquanto o Fulham está em 15º. O Villa joga em casa com a possibilidade de subir ainda mais entre os primeiros, ao passo que o Fulham precisa dos pontos para se afastar da zona de pressão na parte inferior da classificação.

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