Premier League - Rodada 9 31 de out. de 2026 - 16:00 Villa Park

Como assistir Aston Villa x Fulham online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Aston Villa deve entrar em campo com Zion Suzuki no gol, uma linha defensiva formada por Ian Maatsen, Pau Torres, Matty Cash e Victor Nilsson Lindelöf, com Boubacar Kamara, John McGinn e João Gomes no meio-campo e Emiliano Buendía, Johan Manzambi e Nicolas Jackson no ataque. Amadou Onana, Matteo Ruggeri e Aaron Wan-Bissaka seguem no departamento médico e estão fora do confronto.

O Fulham de Álvaro Arbeloa deve escalar Bernd Leno na meta, com Timothy Castagne, David Affengruber, Calvin Bassey e Antonee Robinson na defesa. Joshua King, Sander Berge, Shea Charles e Oscar Bobb devem atuar no meio, com Alex Iwobi e Gonzalo García formando o ataque. Ryan Sessegnon está suspenso e não viaja para Birmingham.

Retrospecto recente

O Aston Villa chega ao confronto com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. A equipe venceu Manchester City (2-1), Viking (3-1), Newcastle (1-0 fora) e Fenerbahçe (6-0), mas foi eliminada da Copa da Liga pelo Bournemouth por 3 a 0. Ao longo desses cinco jogos, o Villa marcou 12 gols e sofreu quatro.

O Fulham soma dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe venceu Coventry (1-0 fora) e Hull (1-0), empatou com o Manchester United (1-1) e perdeu para Ipswich (2-1) e Crystal Palace na Copa da Liga (1-0). No total, os Cottagers marcaram quatro gols e sofreram cinco nesse período.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as duas equipes aconteceu em abril de 2026, quando o Fulham venceu o Villa por 1 a 0 jogando em casa, pela Premier League. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Aston Villa leva vantagem, com três vitórias contra uma do Fulham e um empate. O Villa ainda registrou um expressivo 3 a 1 em setembro de 2025 jogando em Birmingham.

Classificação

Na tabela da Premier League, o Aston Villa ocupa a nona posição, enquanto o Fulham está em 15º. O Villa joga em casa com a possibilidade de subir ainda mais entre os primeiros, ao passo que o Fulham precisa dos pontos para se afastar da zona de pressão na parte inferior da classificação.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.