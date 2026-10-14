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Aston Villa x Fenerbahçe: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões

Aston Villa x Fenerbahçe
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Aston Villa x Fenerbahçe

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
page.match.formation.title
Fenerbahçe crest
Fenerbahçe
FB
4-3-3
Z. SuzukiZ. SuzukiM. CashM. CashA. Wan-BissakaA. Wan-BissakaP. TorresP. TorresV. Nilsson LindeloefV. Nilsson LindeloefJ. ManzambiJ. ManzambiJ. GomesJ. GomesJ. McGinnJ. McGinnB. KamaraB. KamaraE. BuendiaE. BuendiaN. JacksonN. JacksonEdersonEdersonN. SemedoN. SemedoM. SkriniarM. SkriniarN. AkeN. AkeA. BrownA. BrownM. GuendouziM. GuendouziN. KanteN. KanteB. ElmazB. ElmazV. MuriqiV. MuriqiK. AkturkogluK. AkturkogluM. GreenwoodM. Greenwood
Fenerbahçe crest
Fenerbahçe
FB
4-2-3-1
Aston Villa

Time titular

Fenerbahçe

Técnico

  • U. Emery
  • I. Kartal

O Aston Villa tem um desfalque considerável para a partida. Amadou Onana, Ian Maatsen, Modou Keba Cisse, Leon Goretzka e Brian Madjo estão todos fora por lesão. O XI provável de Emery tem Zion Suzuki no gol, com Matty Cash, Aaron Wan-Bissaka, Pau Torres e Victor Nilsson Lindeloef na defesa, Johan Manzambi, Joao Gomes, John McGinn e Boubacar Kamara no meio, e Emiliano Buendia e Nicolas Jackson no ataque.

No lado do Fenerbahçe, Ismail Kartal não poderá contar com Jayden Oosterwolde e Mert Muldur, ambos lesionados. O provável time titular conta com Ederson na meta, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake e Archie Brown na defesa, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante e Bartug Elmaz no meio, e Vedat Muriqi, Kerem Akturkoglu e Mason Greenwood no ataque.

Retrospecto recente

AVL

AVL - Sequência

NFO
D1-2
COV
V1-3
TOT
V2-3
SEV
V1-3
BRE
E2-2
Gol marcado (sofrido)
12/8
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
FB

FB - Sequência

ROM
E1-1
GAZ
E0-0
EYU
V8-0
TUT
V0-2
RIZ
V0-3
Gol marcado (sofrido)
14/1
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Aston Villa soma dois triunfos, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições, com o resultado mais recente sendo um empate por 2 a 2 com o Brentford na Premier League. Antes disso, o clube venceu o Tottenham por 3 a 2 fora de casa e o Coventry por 3 a 1 na Carabao Cup. A única derrota nesse período foi para o Nottingham Forest por 2 a 1. O Villa marcou nove gols e sofreu sete nesse recorte.

O Fenerbahçe apresenta três vitórias, um empate e nenhuma derrota nos últimos cinco compromissos. O resultado mais recente foi uma goleada por 3 a 0 sobre o Rizespor no Campeonato Turco, e o time também venceu o Eyupspor por 8 a 0 em setembro — o resultado mais expressivo da temporada até aqui. O empate por 1 a 1 com a Roma na Liga dos Campeões completa o quadro recente. O clube turco anotou 14 gols e cedeu apenas dois nesse período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Aston VillaEmpateFenerbahçe
1
0
0
Liga Europa
Fenerbahçe badge
Fenerbahçe
FB
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FJ
1Gols marcados0
Jogos sobre 2.5 gols0/1
Ambas as equipes marcaram0/1

O confronto mais recente entre Aston Villa e Fenerbahçe aconteceu em janeiro de 2026, pela Liga Europa, com vitória do time turco por 1 a 0 jogando em casa. Esse é o único duelo registrado entre os dois clubes no conjunto de dados disponível.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
V
V
2
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
4
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
211083+54
E
V
5
PSGPSGPSG
110061+53
V
6
ComoComoCOM
110041+33
V
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
8
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
11
BétisBétisBET
110032+13
V
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
13
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
210132+13
V
D
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
17
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
18
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
V
D
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
LeipzigLeipzigRBL
210124-23
V
D
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
22
RomaRomaROM
10101101
E
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
24
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
25
PSVPSVPSV
201112-11
D
E
26
VikingVikingVIK
201146-21
E
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
28
Inter de MilãoInter de MilãoINT
200246-20
D
D
29
PortoPortoPOR
100102-20
D
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
D
D
31
NapoliNapoliNAP
200214-30
D
D
32
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

Na tabela da Liga dos Campeões, o Aston Villa ocupa a 9ª posição, enquanto o Fenerbahçe aparece na 20ª colocação. O Villa, portanto, chega ao jogo em situação mais confortável na competição europeia, ao passo que o time turco precisa reagir para não se distanciar das posições que garantem continuidade no torneio.

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