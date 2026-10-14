Liga dos Campeões - Rodada 2 14 de out. de 2026 - 15:00 Villa Park

Como assistir Aston Villa x Fenerbahçe online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Aston Villa tem um desfalque considerável para a partida. Amadou Onana, Ian Maatsen, Modou Keba Cisse, Leon Goretzka e Brian Madjo estão todos fora por lesão. O XI provável de Emery tem Zion Suzuki no gol, com Matty Cash, Aaron Wan-Bissaka, Pau Torres e Victor Nilsson Lindeloef na defesa, Johan Manzambi, Joao Gomes, John McGinn e Boubacar Kamara no meio, e Emiliano Buendia e Nicolas Jackson no ataque.

No lado do Fenerbahçe, Ismail Kartal não poderá contar com Jayden Oosterwolde e Mert Muldur, ambos lesionados. O provável time titular conta com Ederson na meta, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake e Archie Brown na defesa, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante e Bartug Elmaz no meio, e Vedat Muriqi, Kerem Akturkoglu e Mason Greenwood no ataque.

Retrospecto recente

O Aston Villa soma dois triunfos, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições, com o resultado mais recente sendo um empate por 2 a 2 com o Brentford na Premier League. Antes disso, o clube venceu o Tottenham por 3 a 2 fora de casa e o Coventry por 3 a 1 na Carabao Cup. A única derrota nesse período foi para o Nottingham Forest por 2 a 1. O Villa marcou nove gols e sofreu sete nesse recorte.

O Fenerbahçe apresenta três vitórias, um empate e nenhuma derrota nos últimos cinco compromissos. O resultado mais recente foi uma goleada por 3 a 0 sobre o Rizespor no Campeonato Turco, e o time também venceu o Eyupspor por 8 a 0 em setembro — o resultado mais expressivo da temporada até aqui. O empate por 1 a 1 com a Roma na Liga dos Campeões completa o quadro recente. O clube turco anotou 14 gols e cedeu apenas dois nesse período.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre Aston Villa e Fenerbahçe aconteceu em janeiro de 2026, pela Liga Europa, com vitória do time turco por 1 a 0 jogando em casa. Esse é o único duelo registrado entre os dois clubes no conjunto de dados disponível.

Classificação

Na tabela da Liga dos Campeões, o Aston Villa ocupa a 9ª posição, enquanto o Fenerbahçe aparece na 20ª colocação. O Villa, portanto, chega ao jogo em situação mais confortável na competição europeia, ao passo que o time turco precisa reagir para não se distanciar das posições que garantem continuidade no torneio.

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