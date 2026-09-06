Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Premier League
team-logoArsenal
Emirates Stadium
team-logoChelsea
Assista aqui! Disney+Assista aqui! Zapping
GOAL-e

Com o apoio de

Arsenal x Chelsea: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Premier League

Arsenal x Chelsea
Arsenal
Chelsea
Premier League

Saiba onde vai passar o jogo entre Arsenal e Chelsea, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

crest
Premier League - Rodada 3
Emirates Stadium

Como assistir Arsenal x Chelsea online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Disney+

Disney+

Assista aqui

Zapping

Zapping

Assista aqui

Claro+

Claro+

Assista aqui

Sky+

Sky+

Assista aqui

Vivo Play

Vivo Play

Assista aqui

ESPN

ESPN

Assista aqui

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Arsenal x Chelsea

4-2-3-1
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Formação
Chelsea crest
Chelsea
CHE
3-4-2-1
1D. Raya6Gabriel33R. Calafiori4B. White15E. Konsa7B. Saka17C. Tzolis49M. Lewis-Skelly41D. Rice8M. Oedegaard29K. Havertz1E. Martinez3W. Fofana6L. Colwill5M. Lacroix45R. Lavia7P. Neto21J. Hato17M. Rogers10C. Palmer24R. James9J. Pedro
Chelsea crest
Chelsea
CHE
4-2-3-1
Arsenal

Time titular

Chelsea

Técnico

  • M. Arteta
  • X. Alonso

Mikel Arteta tem dois desfalques importantes para o derby. Jurrien Timber e William Saliba estão fora, o que representa um problema considerável para a linha defensiva dos Gunners. A provável escalação do Arsenal conta com David Raya no gol; Cristhian Mosquera, Gabriel, Riccardo Calafiori e Ben White na defesa; Bukayo Saka, Christos Tzolis, Myles Lewis-Skelly e Declan Rice no meio; além de Martin Odegaard e Kai Havertz no ataque.

No Chelsea, Xabi Alonso não poderá contar com Jordan Henderson, Marco Palestra e Moises Caicedo, todos lesionados. O time provável dos Blues tem Emiliano Martinez na meta; Wesley Fofana, Levi Colwill, Maxence Lacroix e Malo Gusto na defesa; Romeo Lavia, Jorrel Hato e Morgan Rogers no meio; com Pedro Neto, Cole Palmer e Joao Pedro no ataque. Atualizações sobre o estado físico dos atletas serão adicionadas conforme surgirem informações mais próximas ao apito inicial.

Retrospecto recente

ARS

ARS - Sequência

BVB
V2-3
COM
V1-1
MCI
V3-0
COV
V3-0
AVL
V0-1
Gol marcado (sofrido)
10/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
CHE

CHE - Sequência

JDT
E3-3
RSO
V3-1
FUL
V2-3
LUT
V2-0
BHA
V4-3
Gol marcado (sofrido)
15/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Arsenal chega ao derby com cinco vitórias consecutivas em todos os competições, somando 10 gols marcados nesse período. Os Gunners venceram o Aston Villa por 1 a 0 fora de casa na rodada mais recente da Premier League e bateram o Manchester City por 3 a 0 na Supercopa da Inglaterra. A equipe de Arteta não perdeu nenhum dos últimos cinco jogos e ainda não sofreu derrota na temporada.

O Chelsea também chega em boa fase, com quatro vitórias e apenas um empate nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi por 4 a 3 sobre o Brighton na Premier League, enquanto os Blues também superaram o Fulham por 3 a 2 fora de casa. No total, o Chelsea marcou 15 gols e sofreu 10 nesse recorte de cinco partidas, mostrando uma equipe com capacidade ofensiva elevada mas ainda com fragilidades defensivas a ajustar.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

ArsenalEmpateChelsea
4
1
0
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FJ
Carabao Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FJ
Carabao Cup
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FJ
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FJ
8Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 1º de março de 2026, quando o Arsenal venceu o Chelsea por 2 a 1 no Emirates Stadium pela Premier League. Nos últimos cinco encontros, o Arsenal leva vantagem, com três vitórias contra uma do Chelsea e um empate. As duas equipes também se enfrentaram duas vezes na Copa da Liga inglesa nesta temporada, com o Arsenal avançando após vencer 3 a 2 no Stamford Bridge e 1 a 0 no Emirates.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
V
V
V
2
HullHullHUL
321030+37
E
V
V
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
220075+26
V
V
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
E
E
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
V
E
E
7
NewcastleNewcastleNEW
312064+25
E
V
E
8
LeedsLeedsLEE
312032+15
E
E
V
9
BrightonBrightonBHA
311185+34
E
D
V
10
EvertonEvertonEVE
211031+24
E
V
11
SunderlandSunderlandSUN
31113304
E
V
D
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
V
D
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
V
D
D
14
IpswichIpswichIPS
310248-43
D
D
V
15
BournemouthBournemouthBOU
302145-12
E
E
D
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
E
E
D
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
E
D
D
18
TottenhamTottenhamTOT
301205-51
E
D
D
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
D
D
D
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

Na tabela da Premier League, o Arsenal ocupa a segunda posição, enquanto o Chelsea aparece em quarto lugar.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google