Premier League - Rodada 3 6 de set. de 2026 - 11:30 Emirates Stadium

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Notícias e prováveis escalações

Mikel Arteta tem dois desfalques importantes para o derby. Jurrien Timber e William Saliba estão fora, o que representa um problema considerável para a linha defensiva dos Gunners. A provável escalação do Arsenal conta com David Raya no gol; Cristhian Mosquera, Gabriel, Riccardo Calafiori e Ben White na defesa; Bukayo Saka, Christos Tzolis, Myles Lewis-Skelly e Declan Rice no meio; além de Martin Odegaard e Kai Havertz no ataque.

No Chelsea, Xabi Alonso não poderá contar com Jordan Henderson, Marco Palestra e Moises Caicedo, todos lesionados. O time provável dos Blues tem Emiliano Martinez na meta; Wesley Fofana, Levi Colwill, Maxence Lacroix e Malo Gusto na defesa; Romeo Lavia, Jorrel Hato e Morgan Rogers no meio; com Pedro Neto, Cole Palmer e Joao Pedro no ataque. Atualizações sobre o estado físico dos atletas serão adicionadas conforme surgirem informações mais próximas ao apito inicial.

Retrospecto recente

O Arsenal chega ao derby com cinco vitórias consecutivas em todos os competições, somando 10 gols marcados nesse período. Os Gunners venceram o Aston Villa por 1 a 0 fora de casa na rodada mais recente da Premier League e bateram o Manchester City por 3 a 0 na Supercopa da Inglaterra. A equipe de Arteta não perdeu nenhum dos últimos cinco jogos e ainda não sofreu derrota na temporada.

O Chelsea também chega em boa fase, com quatro vitórias e apenas um empate nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi por 4 a 3 sobre o Brighton na Premier League, enquanto os Blues também superaram o Fulham por 3 a 2 fora de casa. No total, o Chelsea marcou 15 gols e sofreu 10 nesse recorte de cinco partidas, mostrando uma equipe com capacidade ofensiva elevada mas ainda com fragilidades defensivas a ajustar.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 1º de março de 2026, quando o Arsenal venceu o Chelsea por 2 a 1 no Emirates Stadium pela Premier League. Nos últimos cinco encontros, o Arsenal leva vantagem, com três vitórias contra uma do Chelsea e um empate. As duas equipes também se enfrentaram duas vezes na Copa da Liga inglesa nesta temporada, com o Arsenal avançando após vencer 3 a 2 no Stamford Bridge e 1 a 0 no Emirates.

Classificação

Na tabela da Premier League, o Arsenal ocupa a segunda posição, enquanto o Chelsea aparece em quarto lugar.

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