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Argentina x Suíça: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Argentina x Suíça
Argentina
Suíça
Copa do Mundo

Saiba onde vai passar o jogo entre Argentina e Suíça, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato



Como assistir Argentina x Suíça online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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O jogo entre Argentina e Suíça terá transmissão ao vivo no Brasil. Veja abaixo os canais e serviços de streaming disponíveis para acompanhar a partida.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Argentina x Suíça

4-1-2-1-2
Argentina crest
Argentina
ARG
Formação
Suíça crest
Suíça
SUÍ
4-3-3
23E. Martinez25F. Medina6L. Martinez5L. Paredes13C. Romero26N. Molina20A. Mac Allister24E. Fernandez7R. De Paul10L. Messi22L. Martinez1G. Kobel2M. Muheim4N. Elvedi6D. Zakaria5M. Akanji8R. Freuler15D. Sow10G. Xhaka11D. Ndoye7B. Embolo17R. Vargas
Suíça crest
Suíça
SUÍ
4-1-2-1-2
Argentina

Time titular

Suíça

Técnico

  • L. Scaloni
  • M. Yakin

Lesões e suspensões

    Lionel Scaloni não tem desfalques confirmados para as quartas de final. A Argentina entra em campo com elenco completo, e atualizações sobre a escalação provável serão divulgadas conforme o jogo se aproxima.

    Na Suíça, Murat Yakin aguarda a evolução da lesão no joelho de Johan Manzambi para definir se o atacante tem condições de jogo. Michel Aebischer e Luca Jaquez seguem treinando separadamente e estão fora da partida. Mais informações sobre o time titular suíço serão adicionadas antes do apito inicial.

    Jogadores machucados e suspensos

    Lesões e suspensões

    • Nenhum jogador afastado

    Lesões e suspensões


    Retrospecto recente

    ARG

    ARG - Sequência

    ARG
    V3-0
    AUT
    V2-0
    JOR
    V1-3
    CPV
    V3-2
    EGY
    V3-2
    Gol marcado (sofrido)
    14/5
    Jogos com mais de 2,5 gols
    4/5
    Ambas as equipes marcaram
    3/5
    SUÍ

    SUÍ - Sequência

    QAT
    E1-1
    BIH
    V4-1
    CAN
    V2-1
    ARG
    V2-0
    COL
    V0-0
    Gol marcado (sofrido)
    9/3
    Jogos com mais de 2,5 gols
    2/5
    Ambas as equipes marcaram
    3/5

    A Argentina chega às quartas de final com cinco vitórias em cinco jogos na Copa do Mundo 2026, tendo marcado 12 gols e sofrido cinco. O resultado mais recente foi a virada sobre o Egito por 3 a 2, em 7 de julho, após a equipe estar perdendo por dois gols. Antes disso, a Albiceleste bateu Cabo Verde também por 3 a 2, além de ter vencido Jordânia (3 a 1), Áustria (2 a 0) e Argélia (3 a 0) na fase de grupos — um retrospecto de ataque constante ao longo de toda a competição.

    A Suíça acumula quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, com apenas dois gols sofridos nesse período. A partida mais recente foi o empate sem gols com a Colômbia, em 7 de julho, com classificação garantida nos pênaltis. Antes, os suíços venceram a Argélia por 2 a 0 e o Canadá por 2 a 1, com a única divisão de pontos ocorrendo no empate de 1 a 1 contra o Catar na estreia. A goleada por 4 a 1 sobre a Bósnia e Herzegovina foi o desempenho mais contundente da equipe no torneio.


    Últimos confrontos diretos

    ARG

    Outros

    SUÍ

    2

    Vitórias

    1

    Empate

    0

    5

    Gols feitos

    2
    Jogos com mais de 2.5 gols
    1/3
    Ambos os times marcam
    2/3

    O confronto mais recente entre as seleções aconteceu em 1º de julho de 2014, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, quando a Argentina eliminou a Suíça por 1 a 0 na prorrogação. Antes disso, os dois países se encontraram em amistosos: em fevereiro de 2012, a Argentina venceu por 3 a 1 em território suíço, e em junho de 2007 o duelo terminou empatado em 1 a 1. Nos três jogos registrados, a Argentina soma duas vitórias e um empate, sem nenhuma derrota para os suíços.


    Classificação

    Na Copa do Mundo 2026, a Suíça terminou a fase de grupos na liderança do Grupo B, enquanto a Argentina avançou como campeã do Grupo J.



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