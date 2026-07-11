



Copa do Mundo - Quartas de final Kansas City Stadium





Como assistir Argentina x Suíça online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre Argentina e Suíça terá transmissão ao vivo no Brasil. Veja abaixo os canais e serviços de streaming disponíveis para acompanhar a partida.





Notícias e prováveis escalações





Lionel Scaloni não tem desfalques confirmados para as quartas de final. A Argentina entra em campo com elenco completo, e atualizações sobre a escalação provável serão divulgadas conforme o jogo se aproxima.

Na Suíça, Murat Yakin aguarda a evolução da lesão no joelho de Johan Manzambi para definir se o atacante tem condições de jogo. Michel Aebischer e Luca Jaquez seguem treinando separadamente e estão fora da partida. Mais informações sobre o time titular suíço serão adicionadas antes do apito inicial.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões 9 J. Manzambi





Retrospecto recente

A Argentina chega às quartas de final com cinco vitórias em cinco jogos na Copa do Mundo 2026, tendo marcado 12 gols e sofrido cinco. O resultado mais recente foi a virada sobre o Egito por 3 a 2, em 7 de julho, após a equipe estar perdendo por dois gols. Antes disso, a Albiceleste bateu Cabo Verde também por 3 a 2, além de ter vencido Jordânia (3 a 1), Áustria (2 a 0) e Argélia (3 a 0) na fase de grupos — um retrospecto de ataque constante ao longo de toda a competição.

A Suíça acumula quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, com apenas dois gols sofridos nesse período. A partida mais recente foi o empate sem gols com a Colômbia, em 7 de julho, com classificação garantida nos pênaltis. Antes, os suíços venceram a Argélia por 2 a 0 e o Canadá por 2 a 1, com a única divisão de pontos ocorrendo no empate de 1 a 1 contra o Catar na estreia. A goleada por 4 a 1 sobre a Bósnia e Herzegovina foi o desempenho mais contundente da equipe no torneio.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as seleções aconteceu em 1º de julho de 2014, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, quando a Argentina eliminou a Suíça por 1 a 0 na prorrogação. Antes disso, os dois países se encontraram em amistosos: em fevereiro de 2012, a Argentina venceu por 3 a 1 em território suíço, e em junho de 2007 o duelo terminou empatado em 1 a 1. Nos três jogos registrados, a Argentina soma duas vitórias e um empate, sem nenhuma derrota para os suíços.





Classificação

Na Copa do Mundo 2026, a Suíça terminou a fase de grupos na liderança do Grupo B, enquanto a Argentina avançou como campeã do Grupo J.









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