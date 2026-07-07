



Copa do Mundo - Fase Final Atlanta Stadium





Como assistir Argentina x Egito online - Canais de TV e transmissões ao vivo









A partida entre Argentina e Egito pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026 tem transmissão confirmada no Brasil. Veja abaixo os canais de TV e as opções de transmissão ao vivo disponíveis para acompanhar o jogo.





Notícias e prováveis escalações





A Argentina é comandada por Lionel Scaloni, que não divulgou uma escalação provável oficial para o confronto. Não há registros de desfalques por lesão ou suspensão no elenco argentino até o momento. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o horário do jogo.

O Egito tem Hossam Hassan no comando técnico. Assim como o adversário, a comissão técnica egípcia ainda não confirmou escalação provável, e não há dados disponíveis sobre lesionados ou suspensos. Acompanhe os canais oficiais para as últimas novidades antes do apito inicial.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões 13 A. Abou El Fotouh





Retrospecto recente

A Argentina chega para as oitavas de final com sequência invicta de cinco jogos, somando quatro vitórias e um triunfo em amistoso. Os argentinos marcaram 12 gols e sofreram apenas dois nesse período. A vitória mais recente foi o difícil 3 a 2 sobre Cabo Verde, em 3 de julho, válido pela Copa do Mundo. Antes disso, a Albiceleste havia batido Jordânia por 3 a 1 e Áustria por 2 a 0, além de golear Argélia por 3 a 0 na estreia do torneio.

O Egito registrou dois empates e duas vitórias nos últimos cinco jogos, com uma derrota para o Brasil em amistoso em junho. Na Copa do Mundo, os Faraós não perderam nenhuma partida, com destaque para a vitória por 3 a 1 sobre a Nova Zelândia. O empate mais recente foi o 1 a 1 diante da Austrália, em 3 de julho, jogo que terminou com a classificação egípcia nos pênaltis. Ao todo, o Egito marcou seis gols e sofreu cinco nos cinco últimos compromissos.





Últimos confrontos diretos

ARG Um EGY 1 0 Empate 0 Egito 0 - 2 Argentina 2 Gols feitos 0 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 0/1

O histórico de confrontos diretos entre Argentina e Egito é bastante restrito. O único registro disponível é uma vitória argentina por 2 a 0, em partida disputada em 26 de março de 2008, quando o Egito atuou como mandante em um amistoso internacional. Não há outros encontros entre as duas seleções nos dados disponíveis.





Classificação

Na fase de grupos da Copa do Mundo 2026, a Argentina terminou na primeira colocação do Grupo J, enquanto o Egito avançou como segundo colocado do Grupo G.









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