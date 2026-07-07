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Argentina x Egito: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Argentina x Egito
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Egito
Copa do Mundo

Saiba onde vai passar o jogo entre Argentina e Egito, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato



Como assistir Argentina x Egito online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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A partida entre Argentina e Egito pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026 tem transmissão confirmada no Brasil. Veja abaixo os canais de TV e as opções de transmissão ao vivo disponíveis para acompanhar o jogo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Argentina x Egito

4-4-2
Argentina crest
Argentina
ARG
Formação
Egito crest
Egito
EGY
4-2-3-1
23E. Martinez26N. Molina13C. Romero6L. Martinez3N. Tagliafico16T. Almada7R. De Paul20A. Mac Allister24E. Fernandez10L. Messi22L. Martinez23M. Shobeir15K. Hafez5R. Rabia2Y. Ibrahim3M. Hany8E. Ashour22O. Marmoush19M. Ateya17M. Lasheen10M. Salah11M. Ziko
Egito crest
Egito
EGY
4-4-2
Argentina

Time titular

Egito

Técnico

  • L. Scaloni
  • H. Hassan

Lesões e suspensões

    A Argentina é comandada por Lionel Scaloni, que não divulgou uma escalação provável oficial para o confronto. Não há registros de desfalques por lesão ou suspensão no elenco argentino até o momento. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o horário do jogo.

    O Egito tem Hossam Hassan no comando técnico. Assim como o adversário, a comissão técnica egípcia ainda não confirmou escalação provável, e não há dados disponíveis sobre lesionados ou suspensos. Acompanhe os canais oficiais para as últimas novidades antes do apito inicial.

    Jogadores machucados e suspensos

    Lesões e suspensões

    • Nenhum jogador afastado

    Lesões e suspensões


    Retrospecto recente

    ARG

    ARG - Sequência

    ISL
    V3-0
    ARG
    V3-0
    AUT
    V2-0
    JOR
    V1-3
    CPV
    V3-2
    Gol marcado (sofrido)
    14/3
    Jogos com mais de 2,5 gols
    4/5
    Ambas as equipes marcaram
    2/5
    EGY

    EGY - Sequência

    BRA
    D2-1
    BÉL
    E1-1
    NZL
    V1-3
    IRA
    E1-1
    AUS
    V1-1
    Gol marcado (sofrido)
    7/6
    Jogos com mais de 2,5 gols
    2/5
    Ambas as equipes marcaram
    5/5

    A Argentina chega para as oitavas de final com sequência invicta de cinco jogos, somando quatro vitórias e um triunfo em amistoso. Os argentinos marcaram 12 gols e sofreram apenas dois nesse período. A vitória mais recente foi o difícil 3 a 2 sobre Cabo Verde, em 3 de julho, válido pela Copa do Mundo. Antes disso, a Albiceleste havia batido Jordânia por 3 a 1 e Áustria por 2 a 0, além de golear Argélia por 3 a 0 na estreia do torneio.

    O Egito registrou dois empates e duas vitórias nos últimos cinco jogos, com uma derrota para o Brasil em amistoso em junho. Na Copa do Mundo, os Faraós não perderam nenhuma partida, com destaque para a vitória por 3 a 1 sobre a Nova Zelândia. O empate mais recente foi o 1 a 1 diante da Austrália, em 3 de julho, jogo que terminou com a classificação egípcia nos pênaltis. Ao todo, o Egito marcou seis gols e sofreu cinco nos cinco últimos compromissos.


    Últimos confrontos diretos

    ARG

    Um

    EGY

    1

    0

    Empate

    0

    2

    Gols feitos

    0
    Jogos com mais de 2.5 gols
    0/1
    Ambos os times marcam
    0/1

    O histórico de confrontos diretos entre Argentina e Egito é bastante restrito. O único registro disponível é uma vitória argentina por 2 a 0, em partida disputada em 26 de março de 2008, quando o Egito atuou como mandante em um amistoso internacional. Não há outros encontros entre as duas seleções nos dados disponíveis.


    Classificação

    Na fase de grupos da Copa do Mundo 2026, a Argentina terminou na primeira colocação do Grupo J, enquanto o Egito avançou como segundo colocado do Grupo G.



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