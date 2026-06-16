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Como assistir Argentina x Argélia online - Canais de TV e transmissões ao vivo









No Brasil, a partida entre Argentina e Argélia tem transmissão confirmada pela Caze TV. Veja abaixo o canal disponível para assistir ao jogo ao vivo.





Notícias e prováveis escalações





Lionel Scaloni deve escalar: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Facundo Medina, Nicolas Otamendi; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Thiago Almada; e Lautaro Martinez. A Argentina não registra lesionados ou suspensos no plantel para esta partida. Vale lembrar que Marcos Senesi foi convocado como substituto de Leonardo Balerdi, lesionado, e integra o grupo disponível para Scaloni.

Pela Argélia, Vladimir Petkovic deverá utilizar: Luca Zidane; Achref Abada, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Ramiz Zerrouki, Nabil Bentaleb; Houssem Aouar, Riyad Mahrez, Mohamed Amoura; e Amine Gouiri. Não há lesionados ou suspensos listados para a seleção argelina. Informações adicionais serão atualizadas caso surjam novidades mais próximas do apito inicial.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

A Argentina chega a esta partida com cinco vitórias consecutivas em amistosos, um desempenho que reflete a solidez do trabalho de Scaloni. Nos últimos cinco jogos, a Albiceleste somou um aproveitamento de 5V-0E-0D, marcando 12 gols e sofrendo apenas um. O resultado mais recente foi um triunfo por 3 a 0 sobre a Islândia, em 10 de junho. Antes disso, a seleção campeã do mundo havia goleado a Zâmbia por 5 a 0 em março, mostrando eficiência ofensiva consistente.

A Argélia apresenta um retrospecto de 4V-1E-1D nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi a goleada por 4 a 0 sobre a Bolívia, em 11 de junho. Os argelinos também surpreenderam ao bater os Países Baixos por 1 a 0 em 3 de junho. A única derrota neste período foi por 2 a 0 para a Nigéria na Copa Africana das Nações, em janeiro. No total, a equipa de Petkovic marcou 12 gols e sofreu dois nesta sequência.





Últimos confrontos diretos

ARG Um ARG 1 0 Empate 0 Argentina 4 - 3 Argélia 4 Gols feitos 3 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 1/1

O histórico de confrontos diretos entre as duas seleções é bastante restrito. O único duelo registado nos últimos encontros ocorreu em 5 de junho de 2007, num amistoso em que a Argentina venceu a Argélia por 4 a 3. Trata-se, portanto, do único precedente disponível entre as duas nações, tornando este encontro na Copa do Mundo 2026 praticamente inédito em termos competitivos.





Classificação

No Grupo J da Copa do Mundo 2026, a Argélia ocupa a primeira posição, enquanto a Argentina está em segundo lugar na tabela.









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