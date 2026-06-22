Como assistir Argentina x Áustria online - Canais de TV e transmissões ao vivo
O confronto entre Argentina e Áustria pela Copa do Mundo 2026 tem transmissão confirmada no Brasil. Veja abaixo os canais de TV e serviços de streaming que exibem o jogo ao vivo.
Notícias e prováveis escalações
Prováveis escalações de Argentina x Áustria
Time titular
Técnico
- L. Scaloni
- R. Rangnick
Lionel Scaloni não deve fazer mudanças na Argentina. A escalação provável conta com Emiliano Martinez no gol; Facundo Medina, Cristian Romero, Nahuel Molina e Lisandro Martinez na defesa; Thiago Almada, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez e Alexis Mac Allister no meio; e a dupla Lautaro Martinez e Lionel Messi no ataque. Não há lesionados ou suspensos confirmados no elenco argentino.
Do lado austríaco, Ralf Rangnick também deve manter a base que venceu a Jordânia. Alexander Schlager segue no gol, com Philipp Lienhart, David Alaba e Phillipp Mwene na linha defensiva. Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Carney Chukwuemeka, Romano Schmid e Xaver Schlager formam o meio-campo, com Nicolas Seiwald e Sasa Kalajdzic mais adiantados. Nenhuma baixa foi confirmada para esta partida.
Retrospecto recente
A Argentina chega a esta partida em momento excepcional, com cinco vitórias consecutivas. Os argentinos não perderam nenhum dos cinco jogos mais recentes, somando 15 gols marcados e apenas 1 sofrido nesse período. A goleada de 5 a 0 sobre a Zâmbia em março foi o resultado mais expressivo, enquanto o 3 a 0 sobre a Argélia na estreia da Copa confirmou o favoritismo da equipe de Scaloni.
A Áustria também chega invicta nos últimos cinco jogos, com quatro vitórias e um empate. Os europeus venceram a Jordânia por 3 a 1 na abertura do torneio e somaram 11 gols marcados em cinco partidas. O único ponto perdido foi o empate em 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina nas Eliminatórias Europeias em novembro de 2025. A vitória por 5 a 1 sobre Gana em março foi a demonstração mais contundente da capacidade ofensiva da equipe de Rangnick.
Últimos confrontos diretos
Não há dados de confrontos diretos recentes disponíveis entre Argentina e Áustria. As informações serão atualizadas conforme os dados se tornarem disponíveis.
Classificação
No Grupo J da Copa do Mundo 2026, a Argentina ocupa a primeira posição, enquanto a Áustria está em segundo lugar após a primeira rodada.
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