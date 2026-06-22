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Copa do Mundo
team-logoArgentina
Dallas Stadium
team-logoÁustria
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Argentina x Áustria: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Argentina x Áustria
Argentina
Áustria
Copa do Mundo

Saiba onde vai passar o jogo entre Argentina e Áustria, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


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Copa do Mundo - J
Dallas Stadium


Como assistir Argentina x Áustria online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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O confronto entre Argentina e Áustria pela Copa do Mundo 2026 tem transmissão confirmada no Brasil. Veja abaixo os canais de TV e serviços de streaming que exibem o jogo ao vivo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Argentina x Áustria

4-4-2
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Argentina
ARG
Formação
Áustria crest
Áustria
AUT
4-2-3-1
23E. Martinez25F. Medina13C. Romero26N. Molina6L. Martinez16T. Almada7R. De Paul24E. Fernandez20A. Mac Allister22L. Martinez10L. Messi1A. Schlager15P. Lienhart8D. Alaba16P. Mwene20K. Laimer9M. Sabitzer17C. Chukwuemeka18R. Schmid4X. Schlager6N. Seiwald14S. Kalajdzic
Áustria crest
Áustria
AUT
4-4-2
Argentina

Time titular

Áustria

Técnico

  • L. Scaloni
  • R. Rangnick

Lionel Scaloni não deve fazer mudanças na Argentina. A escalação provável conta com Emiliano Martinez no gol; Facundo Medina, Cristian Romero, Nahuel Molina e Lisandro Martinez na defesa; Thiago Almada, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez e Alexis Mac Allister no meio; e a dupla Lautaro Martinez e Lionel Messi no ataque. Não há lesionados ou suspensos confirmados no elenco argentino.

Do lado austríaco, Ralf Rangnick também deve manter a base que venceu a Jordânia. Alexander Schlager segue no gol, com Philipp Lienhart, David Alaba e Phillipp Mwene na linha defensiva. Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Carney Chukwuemeka, Romano Schmid e Xaver Schlager formam o meio-campo, com Nicolas Seiwald e Sasa Kalajdzic mais adiantados. Nenhuma baixa foi confirmada para esta partida.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado


Retrospecto recente

ARG
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
15/1
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
1/5

AUT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

A Argentina chega a esta partida em momento excepcional, com cinco vitórias consecutivas. Os argentinos não perderam nenhum dos cinco jogos mais recentes, somando 15 gols marcados e apenas 1 sofrido nesse período. A goleada de 5 a 0 sobre a Zâmbia em março foi o resultado mais expressivo, enquanto o 3 a 0 sobre a Argélia na estreia da Copa confirmou o favoritismo da equipe de Scaloni.

A Áustria também chega invicta nos últimos cinco jogos, com quatro vitórias e um empate. Os europeus venceram a Jordânia por 3 a 1 na abertura do torneio e somaram 11 gols marcados em cinco partidas. O único ponto perdido foi o empate em 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina nas Eliminatórias Europeias em novembro de 2025. A vitória por 5 a 1 sobre Gana em março foi a demonstração mais contundente da capacidade ofensiva da equipe de Rangnick.


Últimos confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos recentes disponíveis entre Argentina e Áustria. As informações serão atualizadas conforme os dados se tornarem disponíveis.


Classificação

No Grupo J da Copa do Mundo 2026, a Argentina ocupa a primeira posição, enquanto a Áustria está em segundo lugar após a primeira rodada.



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