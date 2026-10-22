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Ararat Armenia x AZ Alkmaar: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga Europa

Ararat Armenia x AZ Alkmaar
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Ararat Armenia x AZ Alkmaar

Técnico

  • Tulipa

O Ararat Armenia conta com o técnico Tulipa para este confronto, mas a comissão técnica ainda não divulgou a escalação provável nem informações detalhadas sobre lesionados ou suspensos. Mais atualizações devem ser disponibilizadas próximo ao horário de início da partida.

Do lado do AZ Alkmaar, Leeroy Echteld também não confirmou o time titular. Não há registros oficiais de lesões ou suspensões no momento. A equipe holandesa deve ser definida com mais detalhes nas horas que antecedem o jogo.

Retrospecto recente

AMY

AMY - Sequência

SPP
D1-4
SHI
V1-3
ALA
E1-1
JAG
D3-1
BKM
V0-1
Gol marcado (sofrido)
7/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
AZ

AZ - Sequência

SUN
D1-0
TEL
V1-0
FEY
D2-0
HBS
V2-1
CAM
E2-2
Gol marcado (sofrido)
5/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Ararat Armenia somou dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe venceu o BKMA por 1 a 0 na partida mais recente, pelo campeonato armênio. Antes disso, sofreu uma derrota por 3 a 1 para o Jagiellonia Bialystok na Liga Europa. No total, o Ararat marcou seis gols e sofreu nove nesse período.

O AZ Alkmaar registrou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Cambuur na Eredivisie. A vitória sobre o Hapoel Beer Sheva por 2 a 1 na Liga Europa é o ponto alto recente da equipe. O AZ marcou seis gols e sofreu cinco nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Ararat Armenia e AZ Alkmaar nos dados disponíveis. Esta partida representa o primeiro encontro entre os dois clubes.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
V
V
6
OmoniaOmoniaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvárosFerencvárosFTC
220052+36
V
V
8
LyonLyonOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
OlympiacosOlympiacosOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragueSparta PragueSPP
211052+34
E
V
12
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
211041+34
E
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
E
14
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
211010+14
V
E
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
D
V
16
MilanMilanMIL
210142+23
V
D
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
D
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
D
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
D
V
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
V
D
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
D
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
E
D
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
E
D
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
D
E
24
Levski SofiaLevski SofiaLES
201112-11
E
D
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
D
E
27
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
201116-51
E
D
28
Celta de VigoCelta de VigoCEL
200213-20
D
D
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
D
D
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
D
D
31
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
200215-40
D
D
31
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
200215-40
D
D
33
CelticCelticCEL
200227-50
D
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
D
D
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
D
D
36
Lech PoznańLech PoznańLCH
200208-80
D
D
Classificação às quartas de final

Na tabela da Liga Europa, o Ararat Armenia ocupa uma das últimas posições, enquanto o AZ Alkmaar está na parte de baixo da metade da tabela. Os dois clubes ainda estão fora da zona de classificação, o que torna esta partida decisiva para as ambições europeias de ambas as equipes na temporada.

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