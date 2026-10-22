Liga Europa - Rodada 3 22 de out. de 2026 - 12:45 Republican Stadium - Vazgen Sargsyan

Como assistir Ararat Armenia x AZ Alkmaar online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Ararat Armenia conta com o técnico Tulipa para este confronto, mas a comissão técnica ainda não divulgou a escalação provável nem informações detalhadas sobre lesionados ou suspensos. Mais atualizações devem ser disponibilizadas próximo ao horário de início da partida.

Do lado do AZ Alkmaar, Leeroy Echteld também não confirmou o time titular. Não há registros oficiais de lesões ou suspensões no momento. A equipe holandesa deve ser definida com mais detalhes nas horas que antecedem o jogo.

Retrospecto recente

O Ararat Armenia somou dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe venceu o BKMA por 1 a 0 na partida mais recente, pelo campeonato armênio. Antes disso, sofreu uma derrota por 3 a 1 para o Jagiellonia Bialystok na Liga Europa. No total, o Ararat marcou seis gols e sofreu nove nesse período.

O AZ Alkmaar registrou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Cambuur na Eredivisie. A vitória sobre o Hapoel Beer Sheva por 2 a 1 na Liga Europa é o ponto alto recente da equipe. O AZ marcou seis gols e sofreu cinco nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Ararat Armenia e AZ Alkmaar nos dados disponíveis. Esta partida representa o primeiro encontro entre os dois clubes.

Classificação

Na tabela da Liga Europa, o Ararat Armenia ocupa uma das últimas posições, enquanto o AZ Alkmaar está na parte de baixo da metade da tabela. Os dois clubes ainda estão fora da zona de classificação, o que torna esta partida decisiva para as ambições europeias de ambas as equipes na temporada.

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