



Copa do Mundo - H Miami Stadium





Como assistir Arábia Saudita x Uruguai online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre Arábia Saudita e Uruguai pela Copa do Mundo 2026 será transmitido ao vivo no Brasil por diversos canais e plataformas. Veja as opções de TV e streaming disponíveis abaixo.





Notícias e prováveis escalações





A Arábia Saudita é comandada por Georgios Donis neste torneio. Até o momento, nenhuma lesão ou suspensão foi confirmada no elenco saudita, e o provável time titular ainda não foi divulgado. Mais informações serão acrescentadas conforme o jogo se aproxima.

O Uruguai entra em campo sob a orientação de Marcelo Bielsa. Assim como os adversários, a delegação uruguaia não confirmou nenhum desfalque por lesão ou suspensão, e a escalação projetada ainda não foi anunciada. Acompanhe as atualizações mais próximas ao horário do jogo.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões 1 N. Alaqidi Lesões e suspensões 4 R. Araujo





Retrospecto recente

A Arábia Saudita chega ao confronto com um aproveitamento irregular nos últimos cinco jogos: uma vitória, um empate e três derrotas. O resultado mais recente foi um empate sem gols diante do Senegal em 9 de junho, enquanto antes disso a seleção venceu Porto Rico por 3 a 0 em amistoso. As derrotas para Equador (2-1), Sérvia (2-1) e Egito (4-0) completam um ciclo em que os sauditas marcaram quatro gols e sofreram nove.

O Uruguai apresenta um retrospecto mais estável no mesmo período: uma vitória, três empates e uma derrota. A Celeste ficou no 0 a 0 com a Argélia em seu jogo mais recente e empatou em 1 a 1 com a Inglaterra antes disso. A única derrota nesse intervalo foi a goleada sofrida diante dos Estados Unidos por 5 a 1, em novembro de 2025. Ao todo, o Uruguai marcou três gols e sofreu seis nos últimos cinco compromissos, com a defesa mostrando maior solidez nas partidas mais recentes.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as duas seleções aconteceu na Copa do Mundo de 2018, quando o Uruguai venceu a Arábia Saudita por 1 a 0. Antes disso, as equipes empataram em 1 a 1 em um amistoso disputado em outubro de 2014, com os sauditas como mandantes. O único outro registro de encontro entre elas terminou em vitória da Arábia Saudita por 3 a 2, em março de 2002. No total, são três confrontos: uma vitória para cada lado e um empate.





Classificação

No Grupo H, a Arábia Saudita ocupa a segunda posição, enquanto o Uruguai aparece em quarto lugar na tabela.









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