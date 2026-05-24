







Como assistir América-MG x Vila Nova-GO online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O confronto entre América-MG e Vila Nova-GO terá transmissão ao vivo pelo Disney+. Confira abaixo o canal e o link para assistir online.





Notícias e prováveis escalações





No América-MG, o técnico Roger Silva não teve a lista de lesionados ou suspensos divulgada até o momento, e a escalação provável também não foi confirmada. As informações serão atualizadas conforme a comissão técnica se pronunciar antes da partida.

No Vila Nova-GO, Guto Ferreira também não divulgou baixas ou desfalques confirmados, e o time projetado para o duelo permanece indefinido. Mais detalhes devem ser divulgados próximo ao dia do jogo.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O América-MG atravessa fase difícil: são apenas dois pontos nos últimos cinco jogos da Série B, com dois empates e três derrotas. O time foi goleado pelo Náutico por 4 a 0 na rodada do dia 10 de maio e não venceu nenhum dos cinco jogos analisados. No período, a equipe marcou três gols e sofreu oito.

O Vila Nova-GO apresenta desempenho bem mais equilibrado no mesmo recorte: duas vitórias, dois empates e uma derrota. Os goianos venceram o Avaí por 2 a 0 no jogo mais recente e bateram o Operário-PR por 2 a 1 no início do ciclo. O time marcou nove gols e sofreu cinco nas últimas cinco partidas, incluindo um empate animado por 3 a 3 com o Ceará.





Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes terminou em empate por 1 a 1, em outubro de 2025, pela Série B, com o América-MG como mandante. Antes disso, em junho de 2025, o América venceu o Vila Nova por 3 a 0 jogando fora de casa. Nos cinco jogos registrados entre os clubes, o América-MG leva vantagem com três vitórias, um empate e uma derrota.





Classificação

Na tabela da Série B, o América-MG ocupa a 20ª posição, na zona de rebaixamento, enquanto o Vila Nova-GO está em 5º lugar, na briga direta pelo acesso.









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