Série B - Rodada 28 14 de set. de 2026 - 18:30

Como assistir América-MG x São Bernardo online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No América-MG, o técnico Umberto Louzer não terá informações de lesionados ou suspensos confirmadas até o momento. As atualizações sobre o elenco disponível serão divulgadas mais próximo do início da partida.

No São Bernardo, Vinicius Bergantin também não conta com dados oficiais de desfalques ou prováveis escalações divulgados. Mais informações serão adicionadas conforme o clube se aproximar do confronto.

Retrospecto recente

O América-MG registra duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos pela Série B. A equipe venceu o Náutico por 2 a 1 na rodada mais recente, mas sofreu reveses pesados antes disso, incluindo duas derrotas por 3 a 0, diante de Sport e Novorizontino. Ao todo, o Coelho marcou seis gols e sofreu dez nesse período.

O São Bernardo soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. A equipe perdeu para o Londrina por 2 a 1 no jogo mais recente, mas havia vencido a Ponte Preta por 2 a 0 na rodada anterior. O time balançou as redes cinco vezes e foi vazado seis ao longo desse recorte.

Últimos confrontos diretos

O único confronto registrado entre as duas equipes nos últimos encontros aconteceu em maio de 2026, pela Série B, com o São Bernardo como mandante. O jogo terminou empatado em 1 a 1. Com apenas um duelo no histórico recente, não há padrão dominante estabelecido entre os clubes.

Classificação

Na tabela da Série B, o América-MG ocupa a 19ª posição, enquanto o São Bernardo está em 14º lugar.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.