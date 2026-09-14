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Série B
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América-MG x São Bernardo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

América-MG x São Bernardo
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São Bernardo
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre América-MG e São Bernardo, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 28

Como assistir América-MG x São Bernardo online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de América-MG x São Bernardo

Técnico

  • U. Louzer

No América-MG, o técnico Umberto Louzer não terá informações de lesionados ou suspensos confirmadas até o momento. As atualizações sobre o elenco disponível serão divulgadas mais próximo do início da partida.

No São Bernardo, Vinicius Bergantin também não conta com dados oficiais de desfalques ou prováveis escalações divulgados. Mais informações serão adicionadas conforme o clube se aproximar do confronto.

Retrospecto recente

AMM

AMM - Sequência

NOV
D3-0
SPO
D3-0
PON
V2-0
CRB
D3-1
NAU
V2-1
Gol marcado (sofrido)
5/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
SAB

SAB - Sequência

FOR
E1-1
NAU
E1-1
GOI
D2-1
PON
V0-2
LON
D1-2
Gol marcado (sofrido)
6/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O América-MG registra duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos pela Série B. A equipe venceu o Náutico por 2 a 1 na rodada mais recente, mas sofreu reveses pesados antes disso, incluindo duas derrotas por 3 a 0, diante de Sport e Novorizontino. Ao todo, o Coelho marcou seis gols e sofreu dez nesse período.

O São Bernardo soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. A equipe perdeu para o Londrina por 2 a 1 no jogo mais recente, mas havia vencido a Ponte Preta por 2 a 0 na rodada anterior. O time balançou as redes cinco vezes e foi vazado seis ao longo desse recorte.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

América-MGEmpateSão Bernardo
0
1
0
Série B
São Bernardo badge
São Bernardo
SAB
1
América-MG badge
América-MG
AMM
1
FJ
1Gols marcados1
Jogos sobre 2.5 gols0/1
Ambas as equipes marcaram1/1

O único confronto registrado entre as duas equipes nos últimos encontros aconteceu em maio de 2026, pela Série B, com o São Bernardo como mandante. O jogo terminou empatado em 1 a 1. Com apenas um duelo no histórico recente, não há padrão dominante estabelecido entre os clubes.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2814864825+2350
E
V
V
V
V
2
JuventudeJuventudeJUV
2814863017+1350
D
V
E
E
V
3
FortalezaFortalezaFOR
2813963123+848
E
V
V
E
V
4
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2714583930+947
V
D
V
E
V
5
CriciúmaCriciúmaCRI
2813872825+347
D
D
V
D
D
6
Atlético-GOAtlético-GOATG
28121063626+1046
V
V
E
V
V
7
Operário-PROperário-PROPF
2712783633+343
V
V
E
E
D
8
CRBCRBCRB
2712694039+142
D
V
V
D
V
9
SportSportSPO
27101163626+1041
V
D
D
V
D
10
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
28101083330+340
V
D
V
D
D
11
CuiabáCuiabáCUI
2891362722+540
E
V
D
V
E
12
NáuticoNáuticoNAU
27107103230+237
D
V
V
E
V
13
GoiásGoiásGOI
27106112533-836
D
D
V
E
D
14
São BernardoSão BernardoSAB
2798103731+635
D
V
D
E
E
15
CearáCearáCEA
2888122936-732
E
D
V
D
V
16
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2787123032-231
D
D
D
D
E
17
AvaíAvaíAVF
2785142835-729
D
D
D
V
V
18
LondrinaLondrinaLON
2767143239-725
V
D
E
D
E
19
América-MGAmérica-MGAMM
2745182146-2517
V
D
V
D
D
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2724211656-4010
D
D
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o América-MG ocupa a 19ª posição, enquanto o São Bernardo está em 14º lugar.

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