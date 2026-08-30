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Série B
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América-MG x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

América-MG x Ponte Preta
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Ponte Preta
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre América-MG e Ponte Preta, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 25

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de América-MG x Ponte Preta

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América-MG
AMM
Formação
Ponte Preta crest
Ponte Preta
PON
Ponte Preta crest
Ponte Preta
PON

Técnico

  • U. Louzer

No América-MG, o técnico Umberto Louzer não divulgou escalação provável, e o clube não registrou lesionados ou suspensos no momento. As informações serão atualizadas conforme a confirmação oficial mais próxima do apito inicial.

Na Ponte Preta, Marcio Zanardi também não relacionou desfalques ou escalação confirmada até o momento. A situação de ambas as equipes será atualizada assim que novos dados estiverem disponíveis.

Retrospecto recente

AMM

AMM - Sequência

GOI
V1-0
BSP
D2-1
ATH
D1-3
NOV
D3-0
SPO
D3-0
Gol marcado (sofrido)
3/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
PON

PON - Sequência

ATH
E1-1
CEA
D2-0
NAU
E1-1
VLN
D6-0
AVF
D0-2
Gol marcado (sofrido)
2/12
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O América-MG atravessa a pior fase do clube na competição. Nos últimos cinco jogos, o Coelho registrou quatro derrotas e apenas uma vitória, contra o Goiás por 1 a 0 em julho. Ao todo, o time marcou cinco gols e sofreu dez nesse recorte, com as goleadas de 3 a 0 contra Sport e Novorizontino evidenciando a fragilidade defensiva.

A Ponte Preta também não encontra regularidade. A Macaca somou dois empates e três derrotas nos últimos cinco jogos, com destaque negativo para a derrota por 6 a 0 diante do Vila Nova-GO. O time balançou as redes apenas duas vezes e foi vazado onze vezes no período, números que refletem uma sequência de grande dificuldade.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

América-MGEmpatePonte Preta
3
1
1
Série B
Ponte Preta badge
Ponte Preta
PON
1
América-MG badge
América-MG
AMM
0
FJ
Série B
Ponte Preta badge
Ponte Preta
PON
0
América-MG badge
América-MG
AMM
2
FJ
Série B
América-MG badge
América-MG
AMM
2
Ponte Preta badge
Ponte Preta
PON
0
FJ
Série B
América-MG badge
América-MG
AMM
1
Ponte Preta badge
Ponte Preta
PON
1
FJ
Copa do Brasil
América-MG badge
América-MG
AMM
3
Ponte Preta badge
Ponte Preta
PON
1
FJ
8Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em abril de 2026, pela Série B, com vitória da Ponte Preta por 1 a 0 atuando como mandante. Nos cinco jogos anteriores entre os clubes, o América-MG leva vantagem com três vitórias, contra uma da Ponte Preta e um empate. Em 2024, o Coelho venceu as duas partidas da Série B, incluindo um triunfo por 2 a 0 como visitante em Campinas.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventudeJuventudeJUV
2413652613+1345
V
V
E
V
V
2
CriciúmaCriciúmaCRI
2412842517+844
D
E
V
D
E
3
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2512764122+1943
V
V
V
E
D
4
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2412573525+1041
E
V
V
D
D
5
FortalezaFortalezaFOR
2411762721+640
V
E
E
E
V
6
SportSportSPO
2591153324+938
D
V
D
V
V
7
CRBCRBCRB
2410683534+136
D
V
E
V
V
8
Operário-PROperário-PROPF
2410683031-136
E
D
D
D
D
9
GoiásGoiásGOI
2510692530-536
V
E
D
D
V
10
Atlético-GOAtlético-GOATG
249962723+436
V
E
D
E
V
11
CuiabáCuiabáCUI
2581252319+436
V
E
V
V
E
12
NáuticoNáuticoNAU
259793028+234
V
E
V
E
E
13
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2581072627-134
D
D
D
V
V
14
São BernardoSão BernardoSAB
258893429+532
D
E
E
D
V
15
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2587102928+131
D
D
E
V
V
16
AvaíAvaíAVF
2485112730-329
V
V
V
D
D
17
CearáCearáCEA
2477102530-528
V
D
D
V
V
18
LondrinaLondrinaLON
2456132936-721
D
E
D
D
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2425171642-2611
D
D
D
D
V
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2424181650-3410
D
D
E
D
E
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o América-MG ocupa a 19ª posição, enquanto a Ponte Preta aparece na lanterna, em 20º lugar.

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