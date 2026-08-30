Série B - Rodada 25 30 de ago. de 2026 - 15:00

Como assistir América-MG x Ponte Preta online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No América-MG, o técnico Umberto Louzer não divulgou escalação provável, e o clube não registrou lesionados ou suspensos no momento. As informações serão atualizadas conforme a confirmação oficial mais próxima do apito inicial.

Na Ponte Preta, Marcio Zanardi também não relacionou desfalques ou escalação confirmada até o momento. A situação de ambas as equipes será atualizada assim que novos dados estiverem disponíveis.

Retrospecto recente

O América-MG atravessa a pior fase do clube na competição. Nos últimos cinco jogos, o Coelho registrou quatro derrotas e apenas uma vitória, contra o Goiás por 1 a 0 em julho. Ao todo, o time marcou cinco gols e sofreu dez nesse recorte, com as goleadas de 3 a 0 contra Sport e Novorizontino evidenciando a fragilidade defensiva.

A Ponte Preta também não encontra regularidade. A Macaca somou dois empates e três derrotas nos últimos cinco jogos, com destaque negativo para a derrota por 6 a 0 diante do Vila Nova-GO. O time balançou as redes apenas duas vezes e foi vazado onze vezes no período, números que refletem uma sequência de grande dificuldade.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em abril de 2026, pela Série B, com vitória da Ponte Preta por 1 a 0 atuando como mandante. Nos cinco jogos anteriores entre os clubes, o América-MG leva vantagem com três vitórias, contra uma da Ponte Preta e um empate. Em 2024, o Coelho venceu as duas partidas da Série B, incluindo um triunfo por 2 a 0 como visitante em Campinas.

Classificação

Na tabela da Série B, o América-MG ocupa a 19ª posição, enquanto a Ponte Preta aparece na lanterna, em 20º lugar.

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