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Série B
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América-MG x Náutico: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

América-MG x Náutico
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Náutico
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre América-MG e Náutico, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 27

Como assistir América-MG x Náutico online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de América-MG x Náutico

Técnico

  • U. Louzer

No América-MG, o técnico Umberto Louzer não tem informações divulgadas sobre desfalques por lesão ou suspensão, e a escalação provável ainda não foi confirmada. Atualizações devem ser disponibilizadas próximo ao horário do jogo.

No Náutico, Helio dos Anjos também não reportou baixas confirmadas ou jogadores suspensos. A provável formação titular segue sem confirmação oficial e será atualizada conforme as informações forem divulgadas.

Retrospecto recente

AMM

AMM - Sequência

ATH
D1-3
NOV
D3-0
SPO
D3-0
PON
V2-0
CRB
D3-1
Gol marcado (sofrido)
4/12
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
NAU

NAU - Sequência

PON
E1-1
CEA
V1-0
SAB
E1-1
ATH
V2-1
BSP
V1-0
Gol marcado (sofrido)
6/3
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O América-MG atravessa sequência negativa, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos da Série B, contra três derrotas e nenhum empate. O time marcou três gols e sofreu dez no período, sendo o revés mais recente uma derrota por 3 a 1 para o CRB. A única vitória veio diante do Ponte Preta, por 2 a 0.

O Náutico apresenta desempenho mais consistente, com dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe pernambucana marcou seis gols e sofreu três, e vem de vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP. O time também venceu o Athletic Club-MG por 2 a 1 nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

América-MGEmpateNáutico
2
2
1
Série B
Náutico badge
Náutico
NAU
4
América-MG badge
América-MG
AMM
0
FJ
Série B
Náutico badge
Náutico
NAU
0
América-MG badge
América-MG
AMM
0
FJ
Série B
América-MG badge
América-MG
AMM
2
Náutico badge
Náutico
NAU
0
FJ
Série B
América-MG badge
América-MG
AMM
1
Náutico badge
Náutico
NAU
0
FJ
Série B
Náutico badge
Náutico
NAU
0
América-MG badge
América-MG
AMM
0
FJ
3Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram0/5

O confronto mais recente entre as equipes terminou com ampla vantagem do Náutico: 4 a 0 sobre o América-MG, em maio de 2026, pela Série B. Nos cinco jogos anteriores entre os clubes, o América-MG venceu dois, o Náutico um, e houve dois empates. O saldo de gols pende para o lado pernambucano no histórico recente.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventudeJuventudeJUV
2714853015+1550
V
E
E
V
V
2
CriciúmaCriciúmaCRI
2713862821+747
D
V
D
D
E
3
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2613764423+2146
V
V
V
V
E
4
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2613583730+744
D
V
E
V
V
5
FortalezaFortalezaFOR
2612862922+744
V
E
V
E
E
6
CRBCRBCRB
2612684036+442
V
V
D
V
E
7
Operário-PROperário-PROPF
2611783333040
V
E
E
D
D
8
Atlético-GOAtlético-GOATG
26101063025+540
E
V
V
E
D
9
CuiabáCuiabáCUI
2791262621+539
V
D
V
E
V
10
SportSportSPO
2691163426+838
D
D
V
D
V
11
NáuticoNáuticoNAU
2610793128+337
V
V
E
V
E
12
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2791083130+137
D
V
D
D
D
13
GoiásGoiásGOI
26106102531-636
D
V
E
D
D
14
São BernardoSão BernardoSAB
269893629+735
V
D
E
E
D
15
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2687112929031
D
D
D
E
V
16
CearáCearáCEA
2687112733-631
V
D
V
D
D
17
AvaíAvaíAVF
2685132834-629
D
D
V
V
V
18
LondrinaLondrinaLON
2657143038-822
D
E
D
E
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2635181945-2614
D
V
D
D
D
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2624201654-3810
D
D
D
D
E
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o América-MG ocupa a 19ª colocação, enquanto o Náutico está na 11ª posição.

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