Série B - Rodada 27 9 de set. de 2026 - 19:30

Como assistir América-MG x Náutico online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No América-MG, o técnico Umberto Louzer não tem informações divulgadas sobre desfalques por lesão ou suspensão, e a escalação provável ainda não foi confirmada. Atualizações devem ser disponibilizadas próximo ao horário do jogo.

No Náutico, Helio dos Anjos também não reportou baixas confirmadas ou jogadores suspensos. A provável formação titular segue sem confirmação oficial e será atualizada conforme as informações forem divulgadas.

Retrospecto recente

O América-MG atravessa sequência negativa, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos da Série B, contra três derrotas e nenhum empate. O time marcou três gols e sofreu dez no período, sendo o revés mais recente uma derrota por 3 a 1 para o CRB. A única vitória veio diante do Ponte Preta, por 2 a 0.

O Náutico apresenta desempenho mais consistente, com dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe pernambucana marcou seis gols e sofreu três, e vem de vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP. O time também venceu o Athletic Club-MG por 2 a 1 nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes terminou com ampla vantagem do Náutico: 4 a 0 sobre o América-MG, em maio de 2026, pela Série B. Nos cinco jogos anteriores entre os clubes, o América-MG venceu dois, o Náutico um, e houve dois empates. O saldo de gols pende para o lado pernambucano no histórico recente.

Classificação

Na tabela da Série B, o América-MG ocupa a 19ª colocação, enquanto o Náutico está na 11ª posição.

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