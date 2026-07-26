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Série B
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América-MG x Goiás: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

América-MG x Goiás
América-MG
Goiás
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre América-MG e Goiás, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

Como assistir América-MG x Goiás online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Assista aqui

A partida entre América-MG e Goiás pela Série B tem transmissão confirmada. Veja abaixo o canal de TV e a opção de transmissão ao vivo disponível para acompanhar o jogo.

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de América-MG x Goiás

América-MG crest
América-MG
AMM
Formação
Goiás crest
Goiás
GOI
Goiás crest
Goiás
GOI

Técnico

  • U. Louzer

O América-MG tem Umberto Louzer no comando, mas a comissão técnica não divulgou escalação provável, lesionados ou suspensos até o momento. O mesmo vale para o Goiás, treinado por Mozart, sem informações confirmadas sobre desfalques ou titulares para esta partida. Atualizações serão adicionadas conforme as notícias se tornarem disponíveis antes do apito inicial.

Retrospecto recente

AMM

AMM - Sequência

OPF
D1-0
CUI
D1-0
LON
E1-1
CEA
E1-1
AVF
D2-1
Gol marcado (sofrido)
3/6
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
GOI

GOI - Sequência

NAU
V0-1
CEA
V2-0
CRB
E2-2
PON
V1-2
SPO
E1-1
Gol marcado (sofrido)
8/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O América-MG atravessa uma sequência negativa: são três derrotas, dois empates e nenhuma vitória nos últimos cinco jogos pela Série B. O Coelho perdeu para o Avaí por 2 a 1 na rodada mais recente e também cedeu pontos ao Ceará (1 a 1) e ao Londrina (1 a 1). No período, o time marcou quatro gols e sofreu seis.

O Goiás apresenta desempenho bem diferente. O Esmeraldino somou três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe bateu o Náutico por 1 a 0 fora de casa, goleou o Ceará por 2 a 0 e venceu a Ponte Preta por 2 a 1. O time marcou seis gols e sofreu quatro nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

AMM

Outros

GOI

1

1

Empate

3

Vitórias

5

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em 22 de março de 2026, pela Série B, com vitória do Goiás por 3 a 1 atuando como mandante. Nos cinco jogos anteriores entre as equipes, o Goiás venceu três vezes, o América-MG venceu uma e houve um empate. O Esmeraldino marcou oito gols no período, contra cinco do Coelho.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
1911622312+1139
V
V
V
V
V
2
Operário-PROperário-PROPF
1910542722+535
V
E
V
V
V
3
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
1910452722+534
V
D
D
V
D
4
JuventudeJuventudeJUV
199552112+932
D
V
V
E
V
5
FortalezaFortalezaFOR
199462219+331
D
V
D
V
V
6
NovorizontinoNovorizontinoNOV
198652818+1030
D
D
D
V
V
7
GoiásGoiásGOI
198562125-429
E
V
E
V
V
8
Atlético-GOAtlético-GOATG
197752019+128
V
E
V
D
V
9
SportSportSPO
1961032418+628
E
E
E
D
D
10
São BernardoSão BernardoSAB
197662519+627
D
E
E
D
D
11
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
196941817+127
V
E
E
D
V
12
CRBCRBCRB
197572932-326
V
V
E
D
V
13
NáuticoNáuticoNAU
197392424024
V
D
D
E
D
14
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
196672420+424
V
E
E
V
D
15
CuiabáCuiabáCUI
195951414024
D
D
E
V
E
16
LondrinaLondrinaLON
195592627-120
D
E
E
V
E
17
AvaíAvaíAVF
195592126-520
V
E
V
D
D
18
CearáCearáCEA
194781622-619
D
E
E
D
D
19
Ponte PretaPonte PretaPON
1922151438-248
D
D
D
D
D
20
América-MGAmérica-MGAMM
1915131331-188
D
E
E
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o América-MG ocupa a 20ª posição, enquanto o Goiás está em 7º lugar.

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