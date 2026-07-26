Como assistir América-MG x Goiás online - Canais de TV e transmissões ao vivo

A partida entre América-MG e Goiás pela Série B tem transmissão confirmada. Veja abaixo o canal de TV e a opção de transmissão ao vivo disponível para acompanhar o jogo.

Notícias e prováveis escalações

O América-MG tem Umberto Louzer no comando, mas a comissão técnica não divulgou escalação provável, lesionados ou suspensos até o momento. O mesmo vale para o Goiás, treinado por Mozart, sem informações confirmadas sobre desfalques ou titulares para esta partida. Atualizações serão adicionadas conforme as notícias se tornarem disponíveis antes do apito inicial.

Retrospecto recente

O América-MG atravessa uma sequência negativa: são três derrotas, dois empates e nenhuma vitória nos últimos cinco jogos pela Série B. O Coelho perdeu para o Avaí por 2 a 1 na rodada mais recente e também cedeu pontos ao Ceará (1 a 1) e ao Londrina (1 a 1). No período, o time marcou quatro gols e sofreu seis.

O Goiás apresenta desempenho bem diferente. O Esmeraldino somou três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe bateu o Náutico por 1 a 0 fora de casa, goleou o Ceará por 2 a 0 e venceu a Ponte Preta por 2 a 1. O time marcou seis gols e sofreu quatro nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em 22 de março de 2026, pela Série B, com vitória do Goiás por 3 a 1 atuando como mandante. Nos cinco jogos anteriores entre as equipes, o Goiás venceu três vezes, o América-MG venceu uma e houve um empate. O Esmeraldino marcou oito gols no período, contra cinco do Coelho.

Classificação

Na tabela da Série B, o América-MG ocupa a 20ª posição, enquanto o Goiás está em 7º lugar.

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