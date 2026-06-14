



Copa do Mundo - E Houston Stadium





Como assistir Alemanha x Curaçao online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre Alemanha e Curaçao tem transmissão confirmada no Brasil. Veja abaixo o canal de TV e a opção de live stream disponíveis para acompanhar a partida ao vivo.





Notícias e prováveis escalações





No lado alemão, Julian Nagelsmann não tem desfalques ou escalação provável confirmados nos dados disponíveis até o momento. Vale registrar que o jovem meio-campista Assan Ouedraogo foi convocado de última hora para substituir o lesionado Lennart Karl, o que pode influenciar as opções do treinador no setor. Atualizações serão adicionadas conforme se aproxima o kickoff.

Em Curaçao, Dick Advocaat também não tem baixas ou escalação provável divulgadas até agora. O treinador holandês reassumiu o comando da seleção recentemente e ainda trabalha para definir sua melhor formação para este debut histórico. Mais informações serão incluídas quando disponíveis.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

A Alemanha chega em excelente momento: cinco vitórias nos últimos cinco jogos, com um aproveitamento perfeito. O resultado mais recente foi um triunfo por 2 a 1 sobre os Estados Unidos em amistoso disputado em junho de 2026. Antes disso, a seleção goleou a Finlândia por 4 a 0 e venceu a Suíça por 4 a 3 em partida movimentada. No total, Die Mannschaft marcou 16 gols e sofreu apenas 5 nesse período.

Curaçao apresenta um retrospecto irregular nos últimos cinco jogos: uma vitória, um empate e três derrotas. A seleção caribenha goleou Aruba por 4 a 0 em sua partida mais recente, mas sofreu resultados pesados antes disso, incluindo uma derrota por 5 a 1 para a Austrália e um revés por 4 a 1 diante da Escócia. Ao todo, Curaçao marcou 5 gols e cedeu 14 nesse recorte, o que aponta para vulnerabilidade defensiva.





Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Alemanha e Curaçao. O jogo do dia 14 de junho de 2026, em Houston, será o primeiro encontro oficial entre as duas seleções.





Classificação

No Grupo E da Copa do Mundo 2026, Curaçao figura na primeira posição da tabela, enquanto a Alemanha aparece em terceiro lugar antes do início das partidas do grupo.









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