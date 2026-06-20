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Alemanha x Cote D'Ivoire: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Alemanha x Cote D'Ivoire
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Saiba onde vai passar o jogo entre Alemanha e Cote D'Ivoire, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


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Como assistir Alemanha x Cote D'Ivoire online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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O jogo entre Alemanha e Costa do Marfim tem transmissão confirmada no Brasil por televisão aberta e por assinatura, além de plataformas de streaming. Veja abaixo os canais e serviços disponíveis para assistir ao vivo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Alemanha x Cote D'Ivoire

4-2-3-1
Alemanha crest
Alemanha
ALE
Formação
Cote D'Ivoire crest
Cote D'Ivoire
CDM
4-4-2
1M. Neuer18N. Brown4J. Tah6J. Kimmich15N. Schlotterbeck17F. Wirtz23F. Nmecha19L. Sane10J. Musiala5A. Pavlovic7K. Havertz1Y. Fofana21E. N'Dicka5W. Singo17G. Doue3G. Konan15A. Diallo6S. Fofana11Y. Diomande8F. Kessie19N. Pepe9A. Bonny
Cote D'Ivoire crest
Cote D'Ivoire
CDM
4-2-3-1
Alemanha

Time titular

Cote D'Ivoire

Técnico

  • J. Nagelsmann
  • E. Fae

A Alemanha é comandada por Julian Nagelsmann, mas a comissão técnica não divulgou informações sobre escalação provável, lesionados ou suspensos até o momento. O mesmo vale para a Costa do Marfim, sob o comando de Emerse Fae: nenhuma lista de desfalques ou onze titular foi confirmada oficialmente. Mais detalhes sobre as equipes serão acrescentados conforme as informações forem divulgadas antes da partida.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado


Retrospecto recente

ALE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
19/6
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
4/5

CDM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/4
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

A Alemanha chega ao confronto com uma sequência de cinco vitórias consecutivas. O resultado mais recente foi a goleada por 7 a 1 sobre Curaçao pela Copa do Mundo, no dia 14 de junho. Antes disso, a seleção alemã bateu os Estados Unidos por 2 a 1 em amistoso e venceu a Finlândia por 4 a 0. No total dos últimos cinco jogos, a Alemanha marcou 17 gols e sofreu apenas 8, incluindo uma vitória por 3 a 4 sobre a Suíça.

A Costa do Marfim também apresenta desempenho sólido: quatro vitórias nos últimos cinco jogos, com apenas uma derrota. Os Elefantes estrearam na Copa do Mundo com triunfo por 1 a 0 sobre o Equador em 14 de junho, e antes disso bateram a França por 2 a 1 em amistoso. A única derrota no período foi por 3 a 2 para o Egito na Copa Africana de Nações, em janeiro. Nos cinco jogos, a Costa do Marfim marcou 8 gols e sofreu 7.


Últimos confrontos diretos

ALE

Um

CDM

0

1

Empate

0

2

Gols feitos

2
Jogos com mais de 2.5 gols
1/1
Ambos os times marcam
1/1

O histórico recente de confrontos diretos entre as duas seleções é bastante escasso nos dados disponíveis. O único duelo registrado nos últimos anos terminou em empate por 2 a 2, em amistoso disputado em novembro de 2009. A partida em Toronto será, portanto, um encontro raro entre as duas equipes no cenário internacional.


Classificação

No Grupo E da Copa do Mundo 2026, a Alemanha lidera a tabela na primeira posição, com a Costa do Marfim ocupando o segundo lugar.



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