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Campeonato Italiano
team-logoA.C. Monza
Stadio Brianteo
team-logoNapoli
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A.C. Monza x Napoli: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Italiano

A.C. Monza x Napoli
A.C. Monza
Napoli
Campeonato Italiano

Saiba onde vai passar o jogo entre A.C. Monza e Napoli, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Campeonato Italiano - Rodada 9
Stadio Brianteo

Como assistir A.C. Monza x Napoli online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de A.C. Monza x Napoli

3-4-2-1
A.C. Monza crest
A.C. Monza
MON
page.match.formation.title
Napoli crest
Napoli
NAP
4-3-3
N. ToernqvistN. ToernqvistE. KouadioE. KouadioS. GoglichidzeS. GoglichidzeA. CarboniA. CarboniE. AkinsanmiroE. AkinsanmiroD. MotaD. MotaS. BirindelliS. BirindelliJ. RobinsonJ. RobinsonM. FolorunshoM. FolorunshoR. MangasR. MangasG. VarelaG. VarelaA. MeretA. MeretM. OliveraM. OliveraL. MarianucciL. MarianucciG. Di LorenzoG. Di LorenzoR. MarinR. MarinK. De BruyneK. De BruyneS. McTominayS. McTominayS. LobotkaS. LobotkaM. PolitanoM. PolitanoR. HoejlundR. HoejlundN. LangN. Lang
Napoli crest
Napoli
NAP
3-4-2-1
A.C. Monza

Time titular

Napoli

Técnico

  • I. Juric
  • M. Landucci

O Monza de Ivan Juric terá desfalques importantes: Matteo Pessina, Jan Ziolkowski e Yvan Kouadio Maye estão fora por lesão. A provável escalação conta com Toernqvist, Goglichidze, Lucchesi, Carboni, Foe Ondoa, Dany Mota, Birindelli, Robinson, Akinsanmiro, Mangas e Varela.

O Napoli chega ao jogo sem treinador no banco, já que Massimiliano Allegri cumpre a primeira de duas partidas de suspensão. A lista de lesionados é extensa: Alessandro Buongiorno, Costantino Favasuli, David Neres, Alisson Santos e Benoit Badiashile estão fora. A provável formação deve ter Meret; Olivera, Rafa Marin, Di Lorenzo, Beukema; Anguissa, McTominay, De Bruyne; Politano, Hoejlund e Noa Lang.

Retrospecto recente

MON

MON - Sequência

CRE
D2-3
B29
E2-2
LAZ
D3-1
CGL
V4-0
TOR
D3-2
Gol marcado (sofrido)
11/11
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
NAP

NAP - Sequência

FRC
V3-0
VIL
D3-1
VEN
D1-0
BOD
V4-3
ROM
E3-3
Gol marcado (sofrido)
11/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Monza chega ao jogo em má fase, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, registrando um aproveitamento de 1V-1E-3D. A equipe perdeu para o Torino por 3 a 2 na rodada mais recente e sofreu sete gols nas três derrotas do período.

O Napoli apresenta desempenho irregular, com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos em todas as competições. O resultado mais recente foi o empate em 3 a 3 com a Roma, enquanto a vitória por 4 a 3 sobre o Bodo/Glimt na Champions League mostrou uma equipe que marca com facilidade, mas também sofre gols. No total, os azzurri marcaram 13 e sofreram 10 gols nesse período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

A.C. MonzaEmpateNapoli
1
1
3
Campeonato Italiano
A.C. Monza badge
A.C. Monza
MON
0
Napoli badge
Napoli
NAP
1
FJ
Campeonato Italiano
Napoli badge
Napoli
NAP
2
A.C. Monza badge
A.C. Monza
MON
0
FJ
Campeonato Italiano
A.C. Monza badge
A.C. Monza
MON
2
Napoli badge
Napoli
NAP
4
FJ
Campeonato Italiano
Napoli badge
Napoli
NAP
0
A.C. Monza badge
A.C. Monza
MON
0
FJ
Campeonato Italiano
A.C. Monza badge
A.C. Monza
MON
2
Napoli badge
Napoli
NAP
0
FJ
4Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em abril de 2025, quando o Napoli venceu o Monza por 1 a 0 jogando fora de casa pelo Campeonato Italiano. Nos últimos cinco encontros, o Napoli leva vantagem com três vitórias contra duas do Monza, com os azzurri mostrando consistência especialmente quando atuam como visitantes no Brianteo.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
LazioLazioLAZ
9810227+1525
V
V
V
V
V
2
Inter de MilãoInter de MilãoINT
87102310+1322
V
V
V
E
V
3
RomaRomaROM
9630238+1521
V
E
V
E
E
4
ComoComoCOM
9621178+920
V
V
V
E
D
5
MilanMilanMIL
8530167+918
V
V
E
V
E
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
E
V
D
V
E
7
JuventusJuventusJUV
8422118+314
V
D
E
V
D
8
TorinoTorinoTOR
94141414013
D
V
V
V
E
9
CagliariCagliariCGL
9414813-513
D
D
D
E
V
10
NapoliNapoliNAP
83231310+311
E
D
V
E
V
11
AtalantaAtalantaATA
83141415-110
E
D
V
D
D
12
LecceLecceLEC
8305914-59
D
V
D
D
V
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
V
D
V
E
D
14
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
D
D
D
E
D
15
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
82151518-37
D
V
D
V
D
16
GenoaGenoaGEN
8215613-77
V
D
V
D
E
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
D
D
D
D
D
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
D
D
D
E
V
19
ParmaParmaPAR
8116515-104
D
D
D
V
D
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
D
V
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

Na tabela do Campeonato Italiano, o Napoli ocupa a décima posição, enquanto o Monza aparece na décima quinta colocação. O confronto tem peso diferente para cada lado: os donos da casa precisam pontuar para se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Napoli busca subir na classificação e se aproximar do grupo de cima.

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