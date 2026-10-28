Como assistir A.C. Monza x Napoli online - Canais de TV e transmissões ao vivo
Notícias e prováveis escalações
Prováveis escalações de A.C. Monza x Napoli
Time titular
Técnico
- I. Juric
- M. Landucci
O Monza de Ivan Juric terá desfalques importantes: Matteo Pessina, Jan Ziolkowski e Yvan Kouadio Maye estão fora por lesão. A provável escalação conta com Toernqvist, Goglichidze, Lucchesi, Carboni, Foe Ondoa, Dany Mota, Birindelli, Robinson, Akinsanmiro, Mangas e Varela.
O Napoli chega ao jogo sem treinador no banco, já que Massimiliano Allegri cumpre a primeira de duas partidas de suspensão. A lista de lesionados é extensa: Alessandro Buongiorno, Costantino Favasuli, David Neres, Alisson Santos e Benoit Badiashile estão fora. A provável formação deve ter Meret; Olivera, Rafa Marin, Di Lorenzo, Beukema; Anguissa, McTominay, De Bruyne; Politano, Hoejlund e Noa Lang.
Retrospecto recente
O Monza chega ao jogo em má fase, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, registrando um aproveitamento de 1V-1E-3D. A equipe perdeu para o Torino por 3 a 2 na rodada mais recente e sofreu sete gols nas três derrotas do período.
O Napoli apresenta desempenho irregular, com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos em todas as competições. O resultado mais recente foi o empate em 3 a 3 com a Roma, enquanto a vitória por 4 a 3 sobre o Bodo/Glimt na Champions League mostrou uma equipe que marca com facilidade, mas também sofre gols. No total, os azzurri marcaram 13 e sofreram 10 gols nesse período.
Últimos confrontos diretos
Confrontos
O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em abril de 2025, quando o Napoli venceu o Monza por 1 a 0 jogando fora de casa pelo Campeonato Italiano. Nos últimos cinco encontros, o Napoli leva vantagem com três vitórias contra duas do Monza, com os azzurri mostrando consistência especialmente quando atuam como visitantes no Brianteo.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|9
|8
|1
|0
|22
|7
|+15
|25
V
V
V
V
V
|2
|8
|7
|1
|0
|23
|10
|+13
|22
V
V
V
E
V
|3
|9
|6
|3
|0
|23
|8
|+15
|21
V
E
V
E
E
|4
|9
|6
|2
|1
|17
|8
|+9
|20
V
V
V
E
D
|5
|8
|5
|3
|0
|16
|7
|+9
|18
V
V
E
V
E
|6
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|+4
|14
E
V
D
V
E
|7
|8
|4
|2
|2
|11
|8
|+3
|14
V
D
E
V
D
|8
|9
|4
|1
|4
|14
|14
|0
|13
D
V
V
V
E
|9
|9
|4
|1
|4
|8
|13
|-5
|13
D
D
D
E
V
|10
|8
|3
|2
|3
|13
|10
|+3
|11
E
D
V
E
V
|11
|8
|3
|1
|4
|14
|15
|-1
|10
E
D
V
D
D
|12
|8
|3
|0
|5
|9
|14
|-5
|9
D
V
D
D
V
|13
|8
|2
|2
|4
|8
|10
|-2
|8
V
D
V
E
D
|14
|9
|2
|2
|5
|14
|22
|-8
|8
D
D
D
E
D
|15
|8
|2
|1
|5
|15
|18
|-3
|7
D
V
D
V
D
|16
|8
|2
|1
|5
|6
|13
|-7
|7
V
D
V
D
E
|17
|8
|1
|1
|6
|9
|18
|-9
|4
D
D
D
D
D
|18
|8
|1
|1
|6
|9
|19
|-10
|4
D
D
D
E
V
|19
|8
|1
|1
|6
|5
|15
|-10
|4
D
D
D
V
D
|20
|8
|1
|0
|7
|6
|17
|-11
|3
D
V
D
D
D
Na tabela do Campeonato Italiano, o Napoli ocupa a décima posição, enquanto o Monza aparece na décima quinta colocação. O confronto tem peso diferente para cada lado: os donos da casa precisam pontuar para se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Napoli busca subir na classificação e se aproximar do grupo de cima.
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