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Christian Guinin
Traduzido por

"99% das minhas receitas desapareceram": lenda do Real Madrid perde quase 160 milhões de euros

La Liga
R. Carlos
Real Madrid

A lenda do futebol brasileiro Roberto Carlos revelou que não sobrou muito de sua fortuna ganha durante a carreira profissional.

Durante o Portugal Football Summit, em Lisboa, o agora ex-jogador de 53 anos falou abertamente sobre seus problemas fora de campo e revelou que quase perdeu toda a sua fortuna.

Apesar de passagens lucrativas, entre outras, por Inter de Milão, Real Madrid e Fenerbahçe Istambul, Carlos admitiu que, no passado, fez negócios com as pessoas erradas, que depois enriqueceram às custas de seus bens.

"Tive problemas com pessoas que esvaziaram minha conta bancária. Perdi 99 por cento de tudo o que ganhei com o futebol", disse o ex-lateral. "Tive um problema familiar muito sério. Na quinta-feira, fui para a cama à meia-noite, e na sexta-feira recebi uma pilha de documentos dos quais eu não sabia de nada. Foi aí que percebi que tinha perdido todo o meu passado."

Em relação a isso, ele afirmou ter "cometido erros" dos quais hoje se arrepende amargamente. Por isso, fez um apelo aos jogadores jovens ainda em atividade para que não confiem apenas na carreira como futebolistas. "Sempre pensei em planos para o futuro após a minha carreira."

O brasileiro acrescentou: "Trata-se de construir uma história como jogador e usar a sua imagem. Quando decidi deixar o futebol, já tinha minha licença de diretor esportivo e trabalhava com muitas marcas." Hoje, isso lhe traz enormes benefícios, mesmo que grande parte de seu antigo patrimônio já não exista mais.

FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALGetty Images

Quanto dinheiro Roberto Carlos ganhou durante a carreira?

Segundo estimativas, Carlos, considerado um dos melhores laterais-esquerdos da história, ganhou cerca de 160 milhões de euros durante sua carreira como jogador. De acordo com a emissora brasileira Globo, o ex-jogador de 53 anos teria tido problemas no passado principalmente com empresários de jogadores.

Com a Seleção, Carlos conquistou a Copa do Mundo de 2002 e, com os Merengues de Madri, também venceu a Liga dos Campeões três vezes, além de ter sido campeão espanhol em quatro oportunidades. Hoje, trabalha como treinador das categorias de base e embaixador de marca do Real.

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