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Jonas Rütten

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96 gols em 172 jogos! No Bayer Leverkusen, uma volta espetacular por 30 milhões está se desenhando

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M. Diaby

Moussa Diaby já rendeu ao Bayer Leverkusen uma enorme taxa de transferência. Agora, ele estaria perto de voltar ao time.

É o que informa o jornal Bild nesta terça-feira. Segundo a publicação, o velocíssimo jogador de 27 anos não se sentiria mais confortável na Arábia Saudita, no Al Ittihad, e gostaria de retornar ao Bayer 04.

Em Leverkusen, Diaby viveu de 2019 a 2023 a melhor fase de sua carreira. Em 172 jogos oficiais, contribuiu com 49 gols e 47 assistências, antes de se transferir para o Aston Villa por 55 milhões de euros. Depois de apenas um ano, 54 partidas oficiais e 21 participações em gols, ele seguiu para a Arábia Saudita por 60 milhões de euros, onde ao menos conseguiu 31 assistências em 71 jogos.

Diaby provavelmente custaria 30 milhões de euros ao Bayer Leverkusen

Agora, porém, a aventura na Saudi Pro League, certamente muito lucrativa do ponto de vista financeiro, deve chegar novamente ao fim. O contato com Leverkusen e com o diretor esportivo Simon Rolfes nunca foi rompido, diz a reportagem em questão. Enquanto isso, as negociações por um retorno já estariam até bastante avançadas.

O Leverkusen provavelmente teria de desembolsar 30 milhões de euros por Diaby, que além disso também estaria sendo cobiçado por Inter de Milão e Benfica. O próprio Diaby, porém, estaria disposto a aceitar uma grande redução salarial para voltar à Renânia. No Al Ittihad, ele receberia 10 milhões de euros líquidos. Seu contrato vai até 2029.

Há sete anos, o Leverkusen pagou 15 milhões de euros ao Paris Saint-Germain pelos serviços do ponta, que se encaixaria de forma ideal no sistema 4-3-3 do novo técnico Carles Martinez e formaria, com o reforço Afonso Moreira (por 29,5 milhões de euros, vindo do Lyon), uma dupla de lados bastante impressionante.

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