92 times e decisão em outubro: CBF disseca a Copa do Brasil de 2022

A Confederação Brasileira de Futebol, nesta segunda-feira (27), divulgou o regulamento e as datas da Copa do Brasil de 2022. Nesta edição, a maior competição de clubes do país terá algumas mudanças em relação ao calendário tradicional por conta da Copa do Mundo, que será disputada em novembro e dezembro, no Qatar.

Conhecida como o torneio mais democrático do futebol brasileiro por reunir times de todas as divisões nacionais, a Copa do Brasil reunirá 92 equipes para a disputa de 2022, que vai durar do final de fevereiro até o meio de outubro. O calendário está modificado em relação ao que já é tradicional por conta da disputa da Copa do Mundo no final do ano.

Segundo o plano divulgado pela CBF, a primeira fase, que reúne 80 times, está prevista para os dias 23 e 24 de fevereiro e 2 e 3 de março. Neste primeiro momento, os 40 confrontos serão decididos em jogos únicos. A segunda fase, os 20 confrontos, marcados inicialmente para 09 e 10 e 16 e 17 de março, é decidida da mesma maneira.

Na terceira fase, quando entram novos times, como os brasileiros que disputam a Libertadores, começam os confrontos mata-mata, com jogos de ida e volta, que se estendem até a grande final da competição, A partir da quarta fase (oitavas de final), os confrontos serão determinados por sorteio.

Quais são as datas da Copa do Brasil 2022?

​​1ª Fase: 23/02, 24/02, 02/03 e 03/03;

2ª Fase: 09/03, 10/03, 16/03 e 17/03;

3ª Fase: 20/04 e 21/04; 11/05 e 12/05;

4ª Fase (Oitavas de final): 22/06, 23/06, 13/07 e 14/07;

5ª Fase (Quartas de final): 27/07, 28/07 e 17/08 e 18/08;

6ª Fase (Semifinal): 24/08 e 14/09;

7ª Fase (Final): 12/10 e 19/10.

Quais times disputam a Copa do Brasil 2022?

Além dos 12 times que vão entrar ao longo da competição (brasileiros da Libertadores, Bahia (campeão da Copa do Nordeste), Remo (Copa Verde) e Botafogo, campeão brasileiro da Série B em 2021, 80 times entram na disputa logo na primeira fase. Essas vagas são determinadas pelo ranking de cada federação na CBF, que está assim: