Roberto Mancini, treinador da seleção da Itália, anunciou uma lista com 34 jogadores para disputar as partidas da Liga das Nações da Europa durante a próxima data Fifa, com a convocação de 9 novos rostos pela primeira vez, além do retorno surpreendente de alguns nomes excepcionais.

O treinador de 61 anos havia voltado a comandar a equipe da Azzurra no fim de julho passado, com um contrato que se estende até 2030. A Itália disputa dois confrontos contra a Turquia sob o comando de Vincenzo Montella, além de visitar Bélgica e França.

Mancini inicia seu segundo mandato com um duelo contra a Bélgica na sexta-feira, 25 de setembro, no estádio Olímpico, em Roma, antes de viajar para enfrentar a Turquia no dia 28 de setembro, e depois visitar a França comandada por Zinedine Zidane na sexta-feira, 2 de outubro, sendo que a Azzurra recebe a seleção da Turquia no dia 5 de outubro, no estádio Dall'Ara, em Bolonha.

A lista contou com o surgimento de 9 novos rostos pela primeira vez, sendo eles: Massimo Pisina (goleiro do Bologna), Daniele Ghilardi (zagueiro da Roma), Michael Kayode (lateral do Brentford), Eddie Kuadio (zagueiro do Monza), Alessandro Romano (meio-campista do Cagliari), Issa Doumbia (jovem talento do Sporting Lisboa), Sebastiano Esposito (atacante do Sassuolo), Antonio Vergara (atacante do Napoli) e Mohamed Ali Zuma (atacante do Nürnberg).

Também foi confirmada a presença de Honest Ahanor (transferido para o Crystal Palace via Atalanta e Chelsea) e do armador do Borussia Dortmund, Samuel Iñacio, enquanto Mancini convocou a dupla Nicolò Fagioli e Nicolò Zaniolo após ausência da camisa da Itália desde outubro de 2024, ao passo que Rolando Mandragora retorna após sua última convocação em março de 2021, com a ausência de Marco Balestra, jogador do Chelsea, por causa de lesão.

Confira a seguir a lista da seleção da Itália para os confrontos da Liga das Nações da Europa:

Goleiros: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pisina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus).

Defesa: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddie Kuadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta).

Meio-campo: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting Lisboa), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham).

Ataque: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuel Iñacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Ali Zuma (Nürnberg).

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