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Ferencvaros v Real Madrid: Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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9 mudanças: Real Madrid anuncia os números das camisas de seus jogadores para a nova temporada

La Liga
T. Courtois
M. Cucurella
A. Tchouameni
E. Camavinga
Vinicius Junior
K. Mbappe
B. Diaz
Y. Diomande
J. Bellingham
B. Silva
Espanha
Bélgica
França
Brasil
Marrocos
Costa do Marfim
England
Portugal

Não há espaço para novas contratações

O Real Madrid anunciou oficialmente os números das camisas dos jogadores para a temporada 2026-2027, que registraram 9 mudanças em relação à temporada passada, incluindo a concessão de números no time principal aos jovens Carlos Espí e Yan Diomandé, apesar da possibilidade de inscrevê-los com a equipe reserva por terem menos de 23 anos.

De acordo com o comunicado oficial do clube merengue, o atacante espanhol Espí vestirá o número 19, que era usado por Dani Ceballos, enquanto o jogador marfinense Diomandé usará o número 25, em um passo que reflete a confiança da direção técnica nas qualidades da dupla jovem.

Os novos jogadores recebem seus números

Os novos jogadores que se juntaram às fileiras do clube merengue durante o período de transferências do verão receberam seus números oficiais: o francês Ibrahima Konaté vestirá o número 16, que pertencia a Gonzalo, enquanto o espanhol Marc Cucurella recebeu o número 17, deixado livre por Marco Asensio, ao passo que o português Bernardo Silva usará o número 20, deixado por Fran García, e o holandês Denzel Dumfries recebeu o número 24, que Sergio Huesen usou no ano passado.

Mudanças internas

Além das novas adições, 3 jogadores mudaram seus números para esta nova temporada: Asensio recebeu o número 2 do já aposentado Dani Carvajal, enquanto o zagueiro hispano-holandês Huesen passou para o número 4, que era usado pelo austríaco David Alaba, ao passo que o meio-campista Thiago Pitarch manteve o número 27 vindo da equipe reserva.

Por sua vez, o brasileiro Endrick, que jogou por empréstimo na segunda metade da temporada passada no Olympique de Lyon, da França, vestirá o número 9 novamente, em sinal de seu retorno completo às fileiras da equipe merengue.

Sem espaço para novas contratações

Com todos os números do time principal esgotados, o Real Madrid, caso decida contratar um novo jogador antes do fechamento da janela de transferências do verão, terá de dispensar um dos jogadores atuais para liberar um número para o recém-chegado.

A opção de inscrever Carlos Espí ou Yan Diomandé, ambos com menos de 23 anos, com a equipe reserva do Castilla foi descartada após o anúncio oficial dos novos números.

Início da nova temporada

O clube branco se prepara para disputar suas primeiras partidas no Campeonato Espanhol contra o Espanyol no próximo sábado, 22 de agosto, no início de uma nova temporada em que a equipe merengue almeja defender seus títulos nacionais e continentais com um elenco reforçado por novas estrelas e jovens promissores.

A lista completa dos números do Real Madrid

Goleiros: Courtois (1), Lunin (13)

Defesa: Asensio (2), Militão (3), Huesen (4), Trent Alexander-Arnold (12), Konaté (16), Cucurella (17), Carreras (18), Rüdiger (22), Mendy (23), Dumfries (24).

Meio-campo: Bellingham (5), Camavinga (6), Valverde (8), Tchouaméni (14), Arda Güler (15), Bernardo Silva (20), Thiago (27).

Ataque: Vini Jr. (7), Endrick (9), Mbappé (10), Rodrygo (11), Espí (19), Brahim Díaz (21), Yan Diomandé (25).

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