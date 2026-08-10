9 mudanças: Real Madrid anuncia os números das camisas de seus jogadores para a nova temporada

O Real Madrid anunciou oficialmente os números das camisas dos jogadores para a temporada 2026-2027, que registraram 9 mudanças em relação à temporada passada, incluindo a concessão de números no time principal aos jovens Carlos Espí e Yan Diomandé, apesar da possibilidade de inscrevê-los com a equipe reserva por terem menos de 23 anos.

De acordo com o comunicado oficial do clube merengue, o atacante espanhol Espí vestirá o número 19, que era usado por Dani Ceballos, enquanto o jogador marfinense Diomandé usará o número 25, em um passo que reflete a confiança da direção técnica nas qualidades da dupla jovem.

Os novos jogadores recebem seus números

Os novos jogadores que se juntaram às fileiras do clube merengue durante o período de transferências do verão receberam seus números oficiais: o francês Ibrahima Konaté vestirá o número 16, que pertencia a Gonzalo, enquanto o espanhol Marc Cucurella recebeu o número 17, deixado livre por Marco Asensio, ao passo que o português Bernardo Silva usará o número 20, deixado por Fran García, e o holandês Denzel Dumfries recebeu o número 24, que Sergio Huesen usou no ano passado.

Mudanças internas

Além das novas adições, 3 jogadores mudaram seus números para esta nova temporada: Asensio recebeu o número 2 do já aposentado Dani Carvajal, enquanto o zagueiro hispano-holandês Huesen passou para o número 4, que era usado pelo austríaco David Alaba, ao passo que o meio-campista Thiago Pitarch manteve o número 27 vindo da equipe reserva.

Por sua vez, o brasileiro Endrick, que jogou por empréstimo na segunda metade da temporada passada no Olympique de Lyon, da França, vestirá o número 9 novamente, em sinal de seu retorno completo às fileiras da equipe merengue.

Sem espaço para novas contratações

Com todos os números do time principal esgotados, o Real Madrid, caso decida contratar um novo jogador antes do fechamento da janela de transferências do verão, terá de dispensar um dos jogadores atuais para liberar um número para o recém-chegado.

A opção de inscrever Carlos Espí ou Yan Diomandé, ambos com menos de 23 anos, com a equipe reserva do Castilla foi descartada após o anúncio oficial dos novos números.

Início da nova temporada

O clube branco se prepara para disputar suas primeiras partidas no Campeonato Espanhol contra o Espanyol no próximo sábado, 22 de agosto, no início de uma nova temporada em que a equipe merengue almeja defender seus títulos nacionais e continentais com um elenco reforçado por novas estrelas e jovens promissores.

A lista completa dos números do Real Madrid

Goleiros: Courtois (1), Lunin (13)

Defesa: Asensio (2), Militão (3), Huesen (4), Trent Alexander-Arnold (12), Konaté (16), Cucurella (17), Carreras (18), Rüdiger (22), Mendy (23), Dumfries (24).

Meio-campo: Bellingham (5), Camavinga (6), Valverde (8), Tchouaméni (14), Arda Güler (15), Bernardo Silva (20), Thiago (27).

Ataque: Vini Jr. (7), Endrick (9), Mbappé (10), Rodrygo (11), Espí (19), Brahim Díaz (21), Yan Diomandé (25).