87 segundos revelam a surpresa: Al Hazm morde o Al Ahli com números históricos

O Al-Hazm desferiu um golpe precoce no Al-Ahli durante o confronto que reúne as duas equipes, na noite desta sexta-feira, pela sétima rodada da Liga Roshn de Profissionais, após conseguir balançar as redes do Al-Raqi em um momento decisivo, escrevendo um novo número na história de suas participações na competição.

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O gol do Al-Hazm veio por meio de Ahmed Al-Nakhli, aos dois minutos dos acréscimos do primeiro tempo, aproveitando uma oportunidade ideal que lhe deu a vantagem poucos minutos antes do início da segunda etapa, em um gol de grande importância para a equipe no que diz respeito ao rumo da partida.

O gol de Al-Nakhli não foi apenas uma vantagem momentânea para o Al-Hazm, pois trouxe consigo um número marcante, segundo a rede "Opta", especializada em estatísticas de futebol, depois que se tornou o segundo gol mais rápido marcado pela equipe na história de suas participações na liga de profissionais.

Segundo a "Opta", o Al-Hazm marcou seu gol apenas 87 segundos após o início do período que o árbitro contabilizou como acréscimo do tempo original, ficando em segundo lugar entre os gols mais rápidos da equipe na história da liga de profissionais, atrás do seu gol diante do Al-Ittihad em 2009, que veio após apenas 12 segundos.

Por outro lado, o gol do Al-Hazm se tornou o segundo gol mais rápido sofrido pelo Al-Ahli na história de suas participações na liga de profissionais, depois que o gol de Sergej Milinkovic-Savic nas redes do Al-Raqi, em outubro de 2023, veio após apenas 45 segundos, revelando o número uma curiosidade histórica para as duas equipes.

Esses números confirmam que o Al-Hazm conseguiu aproveitar um momento extremamente decisivo diante do Al-Ahli, após surpreender seu adversário em um instante em que todos acreditavam que o primeiro tempo se aproximava do fim sem alteração no placar, saindo a equipe com uma preciosa vantagem antes do intervalo.

E as surpresas não param por aí, pois os números da "Opta" indicam que o Al-Hazm se tornou a única equipe a marcar dois gols durante o primeiro.

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