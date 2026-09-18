86 minutos revelam a verdade: Mourinho encontra o homem do equilíbrio no Real Madrid

O retorno de Aurélien Tchouaméni ao Real Madrid não parece ser apenas o regresso de um jogador após um período de ausência, mas carrega uma importância especial nos cálculos do técnico português José Mourinho, que enxerga no meio-campista francês um dos elementos capazes de devolver ordem e estabilidade à equipe.

Apesar de Tchouaméni ainda não ter atingido a plena condição física que lhe permite disputar partidas em seu melhor nível, ele teve a oportunidade de jogar diante do Elche e apresentou indicadores extremamente positivos, que reforçaram a confiança da comissão técnica em sua capacidade de voltar rapidamente ao grupo de titulares.

Na partida, Tchouaméni foi um dos meio-campistas mais precisos, o que confirma que seu retorno não foi apenas uma participação passageira, mas um primeiro passo rumo à retomada de seu papel central na escalação do Real Madrid, segundo informou o jornal espanhol "As".

Mourinho não fala em um jogador "insubstituível"

Embora Mourinho sempre faça questão de afirmar que não existe jogador "insubstituível" dentro do Real Madrid, o caso de Tchouaméni parece um pouco diferente.

A comissão técnica encara o jogador francês como um elemento capaz de conceder à equipe o equilíbrio de que ela carece em alguns momentos das partidas, especialmente quando os espaços entre as linhas se ampliam e o time fica exposto aos contra-ataques.

Por essa razão, talvez a palavra "insubstituível" não seja a expressão mais exata para o lugar que Tchouaméni ocupa no projeto de Mourinho, mas as palavras "vital" e "fundamental" parecem mais próximas de descrever o papel que o técnico espera dele.

Para a comissão técnica, Tchouaméni não é apenas mais um meio-campista, mas uma peça essencial em um sistema que se pretende recuperar a disciplina, o controle e o equilíbrio.

O plano geral do Real Madrid dependerá em grande medida do rodízio, diante do calendário congestionado de jogos e da extensão da temporada, mas quando se chega às noites decisivas, a escolha se torna mais difícil, e o técnico precisa contar com os elementos que lhe proporcionam o maior grau possível de estabilidade — e é exatamente aqui que Tchouaméni ocupa o posto de jogador central.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

Dias de discrição antes do retorno

O retorno de Tchouaméni aos jogos viveu dias de discrição, um estilo que se tornou comum no Real Madrid ao longo da atual temporada, sobretudo no que diz respeito à condição física dos jogadores.

Antes do confronto com o Elche, Mourinho falou sobre o jogador francês, garantindo que ele teria a oportunidade de jogar, mas recusou-se a revelar o número de minutos que atuaria.

Mourinho disse na coletiva de imprensa anterior à partida: "Ele terá mais minutos de jogo diante do Elche, sem dúvida. Está melhorando constantemente e ficando mais forte e mais confiante. Vai jogar com certeza, mas não vou definir a duração de sua participação".

Em Valdebebas, o plano estava mais claro. A tendência era conceder a Tchouaméni mais de meia hora, ao mesmo tempo em que se tomava o cuidado de não arriscá-lo nem expô-lo a qualquer nova recaída.

A comissão técnica fazia questão de reinserir o jogador no clima das partidas de forma gradual, especialmente porque ele estava no auge do seu nível antes da ausência, e por isso não havia qualquer disposição para arriscar seu retorno antes da completa condição física.

Mas na noite de terça-feira aconteceu algo além do esperado. Tchouaméni iniciou a partida no meio-campo ao lado de Federico Valverde, tendo assim um teste real de suas capacidades físicas e competitivas.

86 minutos que confirmam a condição física

A participação de Tchouaméni deveria ser limitada, mas ele superou de forma clara a duração teórica que se esperava dele. O jogador francês disputou 86 minutos completos, um forte indicativo de sua recuperação e da retomada de sua capacidade de suportar a pressão das partidas.

O problema de Tchouaméni não estava relacionado a uma dor persistente na coxa no período recente, mas o desafio principal consistia em reintroduzi-lo no clima dos treinos e das partidas de forma gradual, para que recuperasse seu ritmo competitivo sem precipitação.

Mas no confronto com o Elche, a comissão técnica decidiu apertar o botão e lhe conceder a oportunidade de um retorno real ao gramado. E o mais importante é que Tchouaméni aproveitou bem a chance.

O jogador ainda não atingiu o auge de seu nível competitivo, algo natural após o período de ausência, mas apresentou uma atuação que lhe dá um importante impulso moral, além de enviar sinais positivos a Mourinho quanto à sua capacidade de retomar seu papel o quanto antes.

Os números falam sobre Tchouaméni

Os números da partida confirmam que Tchouaméni não foi apenas um jogador que entrou para completar minutos limitados, mas esteve presente de forma clara na construção do jogo do Real Madrid e no controle do meio-campo.

O jogador completou 40 passes, ocupando o terceiro lugar entre os jogadores do Real Madrid nesse aspecto, atrás de Dean Huijsen e Antonio Rüdiger, uma estatística geralmente liderada pelos zagueiros centrais, dado o grande papel que desempenham no início da construção dos ataques.

Mas mais importante do que o número de passes foi seu índice de precisão. A precisão de passes de Tchouaméni chegou a 95,2%, tornando-o um dos jogadores mais precisos da equipe no passe, sendo superado apenas por Arda Güler, cuja precisão de passes chegou a 96,2%, considerando meio-campistas e atacantes.

Sua participação também se estendeu pela maior parte da partida, e ele só deixou o gramado quando Mourinho decidiu lançar um número maior de seus jogadores ofensivos na tentativa de decidir a partida e conquistar a vitória. É aqui que aparece a importância de Tchouaméni nos cálculos do técnico.

Sua presença concede à equipe um jogador capaz de conectar as linhas e de desempenhar o papel que permite aos demais elementos do meio-campo se movimentarem com mais liberdade, ao mesmo tempo em que oferece a proteção necessária diante da linha defensiva.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

Salvou o Real Madrid em momentos críticos

A atuação do Real Madrid diante do Elche não foi perfeita, mas carregou muitos pontos de interrogação. Após um primeiro tempo notável, o nível da equipe caiu de forma clara, e voltaram alguns pontos negativos que apareceram em partidas anteriores, especialmente quando o time perde a concentração e diminui o nível de intensidade e comprometimento tático.

Diante dessa queda, Tchouaméni foi um dos jogadores que mantiveram certo equilíbrio dentro da equipe. O jogador francês interveio em quatro ocasiões para salvar a situação e contribuiu para impedir que o Real Madrid caísse em problemas maiores durante os períodos da partida em que o time perdeu parte de sua capacidade competitiva.

E embora sua participação tenha vindo em maior proporção do que se esperava antes da partida, Tchouaméni saiu com uma impressão extremamente positiva. Ele voltou, e desta vez de forma que parece definitiva.

Pedra angular no projeto de Mourinho

Este é o ponto mais importante na história do retorno de Tchouaméni. Mourinho não o enxerga apenas como um jogador capaz de desempenhar um papel defensivo no meio-campo, mas o vê, a longo prazo, como a figura que pode devolver a ordem e o controle ao sistema do Real Madrid.

É o jogador que pode proteger a equipe quando ela perde a bola, fechar os espaços diante dos adversários e impedir os contra-ataques, especialmente quando o rival recupera a bola nas regiões situadas entre as linhas do Real Madrid.

Por essa razão, o retorno de Tchouaméni neste momento parece de grande importância para o técnico português. O francês agora se tornou um forte candidato a participar do próximo dérbi, e mais do que isso, tem uma chance real de começar como titular no estádio Wanda Metropolitano, mas a decisão final dependerá da avaliação de sua condição física após os quatro dias de descanso obtidos depois de disputar 86 minutos diante do Elche.

Os indicadores iniciais parecem positivos, e a sensação do jogador é boa, o que abre a porta para mais minutos e mais participação. Depois disso vem o período de paralisação para os jogos da seleção francesa, antes de Tchouaméni iniciar uma nova etapa com o Real Madrid, na qual será mais do que apenas um meio-campista.

Será o elo de ligação entre as linhas, a cola tática que mantém a coesão da equipe e o elemento que Mourinho busca para reimpor a ordem e o controle. Tchouaméni voltou, mas seu retorno não é comum.