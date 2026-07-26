O nome de Pedro Neto voltou a estar em destaque no mercado de transferências de verão, depois de novos relatos revelarem movimentações preliminares que podem levar à transferência do extremo do Chelsea para o Manchester City. E embora as negociações ainda estejam numa fase inicial, a grande admiração que o jogador desperta em Enzo Maresca pode abrir caminho a um negócio que poderá atingir os 80 milhões de euros.

Ao longo dos últimos dias, fiz vários contactos para verificar as notícias que ligaram o Manchester City a uma nova tentativa de contratar uma das estrelas do Chelsea, na sequência das informações que já havia referido sobre o interesse do clube em contratar Enzo Fernández e Malo Gusto.

O site "CaughtOffside" noticiou: "O treinador do Manchester City, Enzo Maresca, demonstra um interesse genuíno em contratar Pedro Neto, jogador com quem já trabalhou e cujas capacidades conhece bem".

O interesse em Pedro Neto não se limita apenas ao Manchester City, já que o Liverpool também acompanha a situação do jogador, ainda que o seu interesse seja, até agora, muito menos sério em comparação com as movimentações do City.

Ao mesmo tempo, figuras influentes dentro do Chelsea colocaram a hipótese de vender o extremo português caso surja uma proposta adequada, com o valor do negócio a rondar os 80 milhões de euros.

O Chelsea continuou a gastar quantias avultadas durante o atual período de transferências, com destaque para a contratação de Morgan Rogers por 117 milhões de libras esterlinas, o que poderá obrigar o clube a vender alguns jogadores para alcançar o equilíbrio financeiro.

Apesar de Pedro Neto não ser um dos nomes de que o Chelsea deseja abrir mão em circunstâncias normais, a direção do clube parece aberta a analisar propostas que estejam de acordo com a sua avaliação financeira do jogador.

"Não é intocável"

O site "CaughtOffside" noticiou: "Pedro Neto não está classificado entre os jogadores dos quais é impossível abrir mão dentro do Chelsea, e já houve discussões internas ao longo do último período sobre o seu futuro".

O relatório acrescentou: "Pedro Neto não é um jogador intocável para o Chelsea. Já houve algumas discussões internas, e existe uma concordância preliminar quanto à possibilidade de o vender caso o Manchester City ou qualquer outro clube apresente uma proposta adequada".

E indicou: "O valor do negócio rondaria os 80 milhões de euros. Enzo Maresca continua a ser um grande admirador do jogador desde o período em que trabalharam juntos no Chelsea, e vai tentar contratá-lo para o Manchester City se surgir a oportunidade".

Até ao momento, o negócio ainda não entrou na fase de negociações oficiais, mas os indicadores confirmam a existência de movimentações preliminares que poderão preceder a apresentação de um pedido oficial no próximo período.

Ao mesmo tempo, espera-se que o Manchester City sonde também o Chelsea acerca de Enzo Fernández e Malo Gusto, no âmbito do plano de reforço da equipa.

Ainda não é claro qual destes três jogadores representa a prioridade para a direção do City, sobretudo porque contratar todos eles parece algo pouco realista, o que significa que o clube terá de definir as suas prioridades no próximo período.

Futuros de Savinho e Marmoush reforçam a necessidade de um novo extremo

A necessidade de o Manchester City contratar um novo extremo aumenta, perante as expectativas crescentes quanto à saída de Savinho durante o atual mercado de transferências de verão.

O futuro do internacional egípcio Omar Marmoush, que sofre com a falta de oportunidades de participação, está também envolto em incerteza, o que abre a porta à possibilidade da sua saída caso a sua situação atual se mantenha.

Embora o Chelsea normalmente não seja adepto de vender os seus jogadores a um rival direto da Premier League, o clube tem provado nos últimos anos estar disposto a concretizar negócios deste tipo quando as condições são adequadas.

O atual verão assistiu à transferência de Andrey Santos para o Manchester United, e o Chelsea já havia vendido Noni Madueke e Kai Havertz ao Arsenal, o que reflete a flexibilidade da direção ao lidar com propostas vindas de rivais nacionais.