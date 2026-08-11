8 quartos, 6 banheiros e um cinema: Mohamed Salah viverá como um rei em uma mansão na Turquia

A imprensa turca revelou a luxuosa mansão onde o astro egípcio Mohamed Salah se prepara para morar na cidade de Trabzon, após sua transferência para o Trabzonspor. O jogador escolheu uma villa luxuosa na região de Yalıncak para ser sua residência ao lado da família.

O site turco Haberler informou que Salah se encantou com a villa, cuja área total do terreno é de cerca de 975 metros quadrados, destacando que ela conta com diversos itens de luxo, entre eles piscina interna, sauna, academia e sala de cinema, além de um sistema avançado de casa inteligente.

A casa onde Salah irá morar com a família ficou conhecida depois que o jogador egípcio havia se hospedado, nos primeiros dias de sua chegada a Trabzon, em uma suíte real de um hotel, antes de definir sua residência permanente.

8 quartos e 6 banheiros

Segundo os detalhes divulgados pelo site turco, a villa conta com um grande número de cômodos e comodidades, com seu projeto distribuído em vários andares.

O andar térreo possui uma área útil de 120 metros quadrados, que inclui a cozinha, a sala de estar, um quarto de hóspedes e um banheiro, além de uma varanda com área de 45 metros quadrados.

Já o primeiro andar também tem 120 metros quadrados e conta com 3 quartos e 3 banheiros, além de uma suíte principal que possui banheiro e closet, bem como uma lavanderia.

Piscina e academia

O andar do jardim, que tem 230 metros quadrados, conta com uma série de comodidades luxuosas, com destaque para piscina interna, sauna, academia e um jardim de inverno.

Esse andar também possui um escritório, uma sala e cozinha, um depósito, um estoque e uma sala técnica.

E os itens de lazer não param por aí, já que o andar do terraço, que tem 35 metros quadrados, conta com uma sala de cinema e um espaço destinado ao armazenamento.

Casa equipada com as mais modernas tecnologias

O jardim frontal da villa tem 270 metros quadrados, enquanto o jardim inferior chega a 485 metros quadrados.

A villa conta ainda com piscina privativa, uma área para fogueira, uma cozinha própria no jardim, uma área para banho, um jardim para hobbies, além de um espaço destinado à brincadeira das crianças.

A casa possui também um sistema inteligente para o controle de suas diferentes partes, um sistema de caixas de som, câmeras de monitoramento e segurança, um sistema de controle central, além de sistema de aquecimento a gás natural, caldeira e aquecimento de piso.

Espera-se que a família de Mohamed Salah se junte a ele em Trabzon no próximo período, para se estabelecer na casa que o astro egípcio escolheu como sua residência durante sua nova experiência com o Trabzonspor.

Com essas características, parece que Salah não vai se limitar à vida de estrela dentro de campo, mas também viverá fora das quatro linhas em uma casa à altura de seu prestígio, que lhe proporciona uma grande dose de privacidade e conforto durante sua estadia na Turquia.