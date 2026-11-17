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O narrador argelino Hafid Derradji comentou a dura derrota da seleção de seu país para o Togo, nas Eliminatórias da Copa Africana de Nações.

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A seleção da Argélia sofreu uma derrota pesada por 3 a 0 para o Togo, que jogou em casa, em uma partida marcada pela clara superioridade dos donos da casa. Os togoleses souberam aproveitar suas chances e transformaram a vantagem em campo em três gols, enquanto a Argélia não conseguiu balançar as redes em nenhum momento do jogo.

Com o resultado, a Argélia se manteve na liderança do Grupo I, com 7 pontos, um à frente do Togo, segundo colocado com 6 pontos. A Zâmbia ocupa a terceira posição, com 5 pontos, e o Burundi aparece em quarto, com 3. Cada seleção ainda tem duas partidas a disputar nas Eliminatórias, e os dois primeiros colocados se classificam para a fase final. Ou seja, Argélia e Togo ainda não garantiram a vaga, e a disputa pelas duas vagas segue aberta para as quatro seleções.

Hafid Derradji, narrador dos canais beIN Sports, publicou uma foto da comissão técnica da seleção argelina e outra com o placar final da partida, acompanhadas do comentário: "Vexame!!!!!!!!".

Detalhes da partida

O Togo começou o jogo pressionando e assustou o gol argelino aos seis minutos, quando Kennedy Boateng subiu para cabecear um cruzamento de Fad Sana, mas a bola passou por cima do gol.

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Os donos da casa continuaram em busca do gol, enquanto a Argélia precisava lidar com o ímpeto ofensivo do adversário, que já havia conquistado um escanteio no primeiro minuto. Depois, aos nove minutos, Fad Sana arriscou um chute de longe, mas a bola saiu longe do gol.

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Aos 18 minutos, o Togo transformou o bom início em gol: Thibault Klidjé balançou as redes com um chute de dentro da área, após passe de Djené Dakonam, dando a vantagem à sua seleção e colocando a Argélia sob pressão logo cedo. A Argélia tentou reagir, e Yacine Titraoui quase empatou aos 21 minutos, com um chute de fora da área que passou ao lado da trave.

O Togo esteve perto de ampliar aos 25 minutos, quando Klidjé subiu para um cruzamento de Fad Sana e cabeceou de perto, mas a bola passou ao lado do gol.

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Em seguida, a partida foi interrompida por alguns instantes para a parada técnica de hidratação. Na volta, os donos da casa mantiveram a pressão e ampliaram o placar aos 32 minutos.

O segundo gol também foi de Klidjé, que aproveitou o cruzamento de Fad Sana e finalizou de pé direito de dentro da pequena área, marcando seu segundo gol na partida.

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A Argélia não conseguiu diminuir, apesar das tentativas. Aos 37 minutos, Ahmed Touba desperdiçou uma chance ao subir para um cruzamento de Abderrahmane Rebbach após cobrança de escanteio, mas sua cabeçada passou por cima do gol e longe da trave esquerda.

Aos 38 minutos, o Togo aplicou o terceiro golpe no adversário: Kennedy Boateng marcou o terceiro gol de cabeça, de perto, aproveitando cruzamento de Pierre Nadjombi em jogada de bola parada, fazendo 3 a 0.

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Kevin Denkey tentou ampliar ainda mais aos 45+3, mas o goleiro argelino Melvin Mastil defendeu a finalização. Saâdi Radouani recebeu cartão amarelo aos 45+2, antes de o árbitro apitar o fim do primeiro tempo com o Togo vencendo por 3 a 0.

No início do segundo tempo, a Argélia fez três substituições de uma só vez, colocando em campo Amine Gouiri, Adil Boulbina e Souheib Nair nos lugares de Moncef Bakrar, Abderrahmane Rebbach e Saâdi Radouani, na tentativa de mudar a cara da equipe e voltar para o jogo. As mudanças, porém, não resultaram em gol, apesar de algumas tentativas, com destaque para o chute de Thibault Klidjé bloqueado pela defesa aos 49 minutos. Amine Gouiri, por sua vez, sofreu uma lesão que provocou a paralisação do jogo aos 51 minutos.

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Aos 60 minutos, a Argélia fez sua quarta substituição, com a entrada de Mohamed Amine Amoura no lugar de Fares Ghedjemis. Depois, aos 75 minutos, o técnico do Togo colocou Kodjo Laba no lugar de Kevin Denkey.

Entre essas mudanças, os donos da casa seguiram ameaçando o gol argelino. Djené Dakonam quase marcou o quarto aos 67 minutos, mas seu chute de fora da área parou no goleiro Mastil. Kodjo Laba também desperdiçou outra chance aos 80 minutos, quando o goleiro defendeu sua finalização de dentro da pequena área.

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Os minutos finais foram marcados por sucessivas tentativas argelinas de marcar o gol de honra. Malcolm Barcola defendeu o chute de Mohamed Amine Amoura de fora da área aos 87 minutos e, aos 88, salvou novamente seu gol em finalização de Himad Abdelli, que chutou pelo lado esquerdo da pequena área.

Aos 89 minutos, um chute de Amoura ainda foi bloqueado pela defesa, antes de Adil Boulbina desperdiçar mais uma oportunidade após cobrança de escanteio. A partida terminou com vitória do Togo por 3 a 0, que manteve o gol intacto até o apito final, aos 90+6.