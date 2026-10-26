O alemão Jens Wiesing, técnico do Al Ittihad saudita, apostou todas as suas fichas e escalou 8 jogadores estrangeiros no time titular com o qual vai entrar na partida contra o anfitrião Neftchi Fergana, do Uzbequistão, no confronto da terceira rodada da Liga dos Campeões da Ásia Elite, na noite desta segunda-feira.
Wiesing escolheu para a defesa da meta o sérvio Predrag Rajkovic, tendo à sua frente o português Danilo Pereira e Saad Al Mousa, nas laterais Muhannad Al Shanqiti e Fares Abedi, no meio-campo o colombiano Richard Rios, o senegalês Dion Lopy e o argelino Houssem Aouar, e no ataque os holandeses Wijnaldum e Steven Bergwijn, além do nigeriano George Ilenikhena.
Wiesing deixou de fora Ahmed Al Ghamdi e Mukhtar Ali, que haviam atuado como titulares no último confronto do time diante do Al Diriyah, pela 11ª rodada da Liga Roshn Saudita, vencido por 2 a 0.
O Al Ittihad busca conquistar sua primeira vitória na competição continental pelo grupo do Oeste, depois de ter empatado em 1 a 1 diante do Al Shamal do Catar, antes de perder em casa e diante de sua torcida para o Shabab Al Ahli dos Emirados por 1 a 2.
Já o Neftchi aparece na sétima colocação, com três pontos, conquistados com a vitória sobre o Al Quwa Al Jawiya do Iraque, antes de perder para o Al Nassr saudita por 1 a 3.
O confronto ganha importância dobrada para o Al Ittihad, que precisa corrigir seu rumo continental e evitar um novo tropeço que possa complicar suas contas na disputa pela classificação, enquanto a vitória dá ao Neftchi Fergana a chance de reforçar sua pontuação e avançar na tabela.