8 condições que protegem o Castelo Branco: Zamalek emite comunicado oficial sobre a polêmica da empresa de futebol

O Zamalek divulgou um comunicado oficial, nesta terça-feira, a respeito da pauta da empresa de futebol, revelando a verdade sobre as propostas apresentadas ao clube acerca da empresa e a posição da diretoria em relação aos planos de desenvolvimento dela ao longo do próximo período, em meio à polêmica levantada sobre o assunto.

O tema da empresa de futebol gerou uma onda de polêmica entre muitos torcedores do Castelo Branco nos últimos tempos, sobretudo diante dos questionamentos relacionados ao futuro da empresa e à veracidade da intenção de vendê-la ou abrir mão de parte dela, o que levou a diretoria do clube a esclarecer sua posição e responder às dúvidas dos torcedores por meio de um comunicado oficial.

Texto do comunicado do Zamalek:

À grandiosa torcida do Zamalek, aos membros de sua assembleia geral e a todos que carregam esta instituição no coração.

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A diretoria ouviu com atenção as opiniões e os questionamentos dos torcedores do clube a respeito da empresa de futebol, valorizamos sua sincera dedicação ao Zamalek e reafirmamos que é direito deles conhecer os fatos e obter respostas claras.

Antes de tudo, não há qualquer venda do Zamalek nem venda da empresa de futebol; o objetivo é aumentar o capital da empresa, visando ao seu desenvolvimento e ao fortalecimento de sua capacidade de competir.

E, em prol da transparência da diretoria do clube com todos os que pertencem ao Castelo Branco, esclarecemos uma série de pontos de extrema importância.

Primeiro: a verdade sobre as propostas

O clube recebeu uma série de propostas, algumas delas foram discutidas e as demais estão sendo analisadas, com abertura a todas as boas propostas, e reafirmamos que nenhum contrato ou acordo foi assinado, e isso só ocorrerá de acordo com os princípios do clube e de modo a preservar seus direitos.

Segundo: o interesse do Zamalek é o único critério

Concordamos com nossa torcida que separar a atividade esportiva da social e desenvolver a empresa de futebol é uma necessidade para a estabilidade do clube e para a ampliação de seus recursos, diante dos encargos que se acumularam sobre ele; porém, a necessidade não significa pressa, e reafirmamos que nenhuma decisão será tomada antes da conclusão dos estudos e das garantias necessárias, e o interesse do Zamalek continuará sendo o único critério.

Terceiro: nossos compromissos e garantias

Comprometemo-nos a atuar segundo os mais altos padrões de transparência e integridade, por meio do seguinte:

Demonstrações financeiras independentes: elaboração de demonstrações financeiras corretas por um escritório de consultoria financeira credenciado pelos órgãos competentes, tratamento das observações da auditoria e levantamento e registro de todos os ativos.

Estudo de viabilidade: elaboração de um estudo de viabilidade econômica integrado para o investimento de longo prazo.

Separação das atividades: definição clara dos direitos, ativos e obrigações que serão transferidos para a empresa de futebol.

Observância da lei e da justiça egípcia: submissão de todos os contratos à lei egípcia e à competência da justiça egípcia em qualquer litígio, sem condições que contrariem a ordem pública, e o clube reafirma que não concordará com a inclusão de uma cláusula que preveja o recurso à arbitragem internacional em caso de qualquer litígio.

Um investidor que constrói e não negocia: buscamos um investimento de longo prazo que contribua para a construção de um time forte e para o desenvolvimento do sistema do futebol, e não apenas a compra e venda de jogadores.

Gestão vinculada aos resultados: quaisquer direitos administrativos do investidor estão vinculados a indicadores de desempenho específicos e escritos no contrato, e deixam de valer caso não sejam alcançados.

Pluralidade de investidores: distribuição da participação de investimento entre mais de uma parte, de acordo com o interesse do clube, desde que a participação de nenhum investidor supere a participação do clube.

Oferta pública ao público: damos as boas-vindas à oferta de participações da empresa ao público por meio de uma subscrição pública, o que é uma de nossas prioridades, conforme permitido por lei.

Quarto: as aprovações e a fiscalização

Os procedimentos de aumento de capital da empresa de futebol não serão concluídos senão após a obtenção da aprovação da assembleia geral, do Ministério da Juventude e dos Esportes e dos órgãos competentes, cada um dentro dos limites de sua competência, e reafirmamos que todas as etapas e procedimentos serão realizados com a aprovação e a supervisão direta dos órgãos de fiscalização competentes, de modo a garantir sua lisura e a proteção dos direitos do clube.

Quinto: as condições reservadas e o direito de veto do Zamalek

Há decisões fundamentais que permanecem reservadas ao Zamalek, e não é permitido aos sócios do clube tomar qualquer uma delas, seja qual for a maioria ou o percentual de votos, e que incluem:

1- Não alterar nem vender o nome do Zamalek, seu escudo, suas cores, seu uniforme ou sua marca comercial.

2- Não fundir o Zamalek com qualquer outro clube e não transferir a sede principal do clube.

3- Não vender nem hipotecar os ativos do clube, incluindo os terrenos e as instalações.

4- Não reduzir a participação do clube nem alterar o estatuto social ou o capital de modo que afete seus direitos.

5- Não admitir novos acionistas nem transferir ações sem a aprovação do clube, que mantém o direito de preferência.

6- Não vender, dissolver, liquidar ou fundir a empresa, nem conceder empréstimos e garantias de grande vulto sem a aprovação do clube.

7- Não realizar transações entre a empresa e os investidores ou as empresas a eles vinculadas sem a aprovação do clube.

8- Não tomar qualquer medida que afete a identidade do clube, sua torcida ou sua história, ou que contrarie a lei do esporte e os regulamentos da federação de futebol.

E reafirmamos de forma categórica que essas condições estão protegidas contra alteração ou contorno por qualquer mecanismo de votação, e não é permitido violá-las.

O clube mantém o direito de fiscalização plena sobre os livros da empresa a qualquer momento, bem como o direito de rescindir o contrato e recuperar integralmente seus direitos caso o investidor descumpra suas obrigações.

Sexto: a transparência e o diálogo

O Zamalek dá as boas-vindas a propostas e sugestões sérias, e se compromete com a transparência e a divulgação das informações e dos desdobramentos relacionados a essa pauta, bem como a informar os membros da assembleia geral e os torcedores do clube sobre os detalhes necessários e a responder a seus questionamentos com toda a clareza.

E reafirmamos que o Zamalek é maior do que todas as crises, e que sua identidade, sua história, sua torcida e seu interesse maior permanecerão acima de qualquer consideração.

Confiamos na consciência de nossa torcida e dos membros de nossa assembleia geral, e convocamos a todos a buscar as informações nas fontes oficiais do clube.