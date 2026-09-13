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Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Traduzido por

75 minutos que ninguém notou: os números chocantes de Diomandé colocam a contratação mais cara na mira das críticas

Real Madrid x Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
La Liga
Y. Diomande
J. Mourinho
Espanha
Costa do Marfim
Portugal

Foi titular pela primeira vez

Uma reportagem da imprensa espanhola afirmou, neste domingo, que o marfinense Yan Diomandé, jogador do Real Madrid, teve uma atuação apagada em sua primeira partida como titular com a camisa do clube merengue.

O jornal "Mundo Deportivo" escreveu: "O jogador nascido na Costa do Marfim foi titular pela primeira vez com o Real Madrid e passou despercebido em sua partida contra o Rayo Vallecano".

Diomandé foi titular pela primeira vez com o Real Madrid na partida contra o Rayo Vallecano (4 a 1). A contratação mais cara da história do Real Madrid não recebeu atenção digna de nota durante o jogo e não mostrou nenhum indício relevante que justificasse o investimento de uma quantia elevada (140 milhões de euros) para contratá-lo.

Diomandé jogou 75 minutos contra o Rayo Vallecano e foi o segundo jogador que mais levantou cruzamentos, com três, enquanto Arda Güler, que jogou 23 minutos, tentou cinco cruzamentos.

Diomandé tocou na bola 46 vezes durante a partida, deu apenas um chute a gol, que saiu para fora, e criou duas chances de gol.

 Durante os 75 minutos que passou em campo, tentou o drible quatro vezes e teve sucesso em três delas. Essas estatísticas refletem a influência limitada de Diomandé no andamento do jogo.

Mourinho admitiu após a partida: "Diomandé vai melhorar gradualmente. Sua experiência no futebol europeu de alto nível é pouca. Jogou no Leipzig nesta temporada e não jogou muito fora disso. Ele tem muito a aprender taticamente".

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