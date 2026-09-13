Uma reportagem da imprensa espanhola afirmou, neste domingo, que o marfinense Yan Diomandé, jogador do Real Madrid, teve uma atuação apagada em sua primeira partida como titular com a camisa do clube merengue.

O jornal "Mundo Deportivo" escreveu: "O jogador nascido na Costa do Marfim foi titular pela primeira vez com o Real Madrid e passou despercebido em sua partida contra o Rayo Vallecano".

Diomandé foi titular pela primeira vez com o Real Madrid na partida contra o Rayo Vallecano (4 a 1). A contratação mais cara da história do Real Madrid não recebeu atenção digna de nota durante o jogo e não mostrou nenhum indício relevante que justificasse o investimento de uma quantia elevada (140 milhões de euros) para contratá-lo.

Diomandé jogou 75 minutos contra o Rayo Vallecano e foi o segundo jogador que mais levantou cruzamentos, com três, enquanto Arda Güler, que jogou 23 minutos, tentou cinco cruzamentos.

Diomandé tocou na bola 46 vezes durante a partida, deu apenas um chute a gol, que saiu para fora, e criou duas chances de gol.

Durante os 75 minutos que passou em campo, tentou o drible quatro vezes e teve sucesso em três delas. Essas estatísticas refletem a influência limitada de Diomandé no andamento do jogo.

Mourinho admitiu após a partida: "Diomandé vai melhorar gradualmente. Sua experiência no futebol europeu de alto nível é pouca. Jogou no Leipzig nesta temporada e não jogou muito fora disso. Ele tem muito a aprender taticamente".

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