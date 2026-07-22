Conforme relata o renomado jornalista Ben Jacobs, os Blues fracassaram em uma oferta pelo meio-campista. Os cerca de 75 milhões de euros oferecidos como valor de transferência teriam sido considerados insuficientes pelo AFC Bournemouth, segundo informações. A oferta foi rejeitada imediatamente, segundo Jacobs.

O novo técnico do Chelsea, Xabi Alonso, aparentemente identificou Scott como uma peça fundamental para a reconstrução do time em Stamford Bridge. No entanto, o Bournemouth não pretende vender o jogador de 22 anos neste verão e, antes mesmo do Chelsea, já teria recusado propostas de outros três gigantes da Premier League: Arsenal, Manchester City e Manchester United.

O Bournemouth gostaria de renovar o contrato de Scott, que vence em 2028, e há relatos de que conversas sobre o assunto vêm ocorrendo esporadicamente desde março. No entanto, segundo Jacobs, o meio-campista central não tem, no momento, nenhuma intenção de se comprometer com o sexto colocado da última temporada da Premier League além de 2028. Mesmo uma oferta do Bournemouth para incluir uma cláusula de rescisão para 2027 não convenceria Scott.

FC Chelsea: Será que chegará um novo meio-campista mesmo que Enzo Fernández permaneça no clube?

Caso o jovem inglês recuse definitivamente a renovação do contrato, o Bournemouth ainda assim gostaria de mantê-lo em seu elenco por pelo menos mais um ano. Em 2027, poderia então ocorrer uma venda na casa dos milhões.





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Enquanto isso, o Chelsea parece estar de olho em outros possíveis reforços interessantes para o meio-campo central. Uma possível saída de Enzo Fernández certamente traria um novo fôlego ao time. Diz-se que os Blues estariam dispostos a vender o jogador da seleção argentina caso algum clube oferecesse pelo menos 140 milhões de euros por Fernández. No entanto, mesmo que o recém-coroado vice-campeão mundial permaneça no clube, a contratação de um novo meio-campista central seria bem possível, segundo informações.

Nesse contexto, Scott poderia voltar a ser um nome em destaque. Com atuações consistentemente boas pelo Bournemouth, ele chamou a atenção dos grandes clubes ingleses. Na última temporada, Scott foi titular indiscutível, disputando 37 das 38 partidas do campeonato. Nesse período, marcou três gols e deu uma assistência.