72 minutos bastaram!... Koulibaly destrói o sonho do Senegal e seus companheiros o expulsam!

O sonho de Kalidou Koulibaly de levar o Senegal à final da Copa do Mundo de 2026 se transformou em um pesadelo aterrorizante, depois que o capitão dos “Leões da Teranga” se tornou o principal responsável por colocar seu país à beira da eliminação precoce na fase de grupos, após duas derrotas consecutivas para a França (1 a 3) e a Noruega (2 a 3).

As redes sociais explodiram com críticas contundentes e sem precedentes ao zagueiro de 35 anos, que, há poucas semanas, falava com confiança sobre as ambições de seu país de chegar à final, antes que suas declarações ousadas se transformassem em motivo de zombaria após seus erros defensivos desastrosos.

Por que não chegaríamos à final?

Koulibaly havia feito declarações ousadas antes do início do torneio, quando disse em entrevista ao canal francês RMC: “Meu objetivo é que o Senegal chegue o mais longe possível. Por que não chegaríamos à final?”, acrescentando com confiança: “Para mim, o Senegal é a melhor seleção do mundo”.

Na ocasião, ele enfatizou que “tudo se resume à força mental e à autoconfiança”, afirmando: “Sabemos que somos capazes de apresentar um desempenho excelente na Copa do Mundo. Nossas expectativas são muito altas. Esperamos, no mínimo, passar das quartas de final; esse é o nosso primeiro objetivo”.

Da ambição ao desastre

Mas a realidade foi dura para Koulibaly e seus companheiros: a seleção senegalesa estreou com uma derrota para a França (1 a 3), apesar da grande igualdade no primeiro tempo, antes de cair em uma partida emocionante contra a Noruega (2 a 3), após erros defensivos que lhes custaram caro, em um jogo em que Erling Haaland brilhou.

Pela primeira vez na história de suas participações na Copa do Mundo, o Senegal perdeu duas partidas consecutivas na fase de grupos, ficando na última posição do Grupo 9, sem nenhum ponto, e à beira da eliminação precoce do torneio.

Indignação popular e críticas violentas

As redes sociais no Senegal explodiram com críticas contundentes a Koulibaly, que passou de herói nacional a bode expiatório devido aos seus erros defensivos catastróficos, que contribuíram diretamente para as duas derrotas.

O site senegalês “SeneNews” revelou que a substituição de Coulibaly aos 72 minutos não foi uma decisão técnica do técnico Babi Thiaw, mas sim resultado de pressões dos líderes da equipe em campo, em um dos momentos mais polêmicos da partida.

O site acrescentou que a dupla Sadio Mané e Idrissa Gana Gaye desempenhou um papel fundamental na decisão, após exigirem a saída do zagueiro do Al-Hilal saudita na tentativa de reverter a situação diante da Noruega.

A torcida senegalesa zombou das declarações anteriores de Koulibaly sobre chegar à final, num momento em que a seleção corre o risco de ser eliminada na primeira fase, a menos que vença o Iraque na última rodada e conte com outros resultados que a classifiquem como uma das oito melhores seleções que ficarem em terceiro lugar nos grupos.

O último cenário de salvação

O Senegal enfrenta o Iraque em uma partida decisiva, na qual precisa vencer por uma grande diferença e torcer pelos resultados dos outros grupos para garantir a vaga como uma das melhores seleções em terceiro lugar — um cenário complexo que parece difícil de alcançar.

E a grande questão permanece: será que Koulibaly conseguirá corrigir o rumo e salvar o sonho de seu país, ou será que suas declarações ousadas ficarão como testemunho da maior decepção da história dos “Leões da Teranga”?