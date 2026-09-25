700 milhões de euros a caminho: Barcelona descobre novo tesouro dentro do Camp Nou

O estádio Spotify Camp Nou deixou de ser apenas o palco das partidas do Barcelona e vem se transformando gradualmente em um dos ativos comerciais mais importantes do clube, depois de abrir as portas para um novo modelo que pode render 700 milhões de euros com a venda de licenças de longo prazo para assentos VIP.

O Barcelona anunciou a oferta de 2.000 assentos VIP para venda, por meio de contratos com duração de 15 ou 30 anos, mediante um pagamento inicial, em parceria com a empresa Legends Global, sócia estratégica do clube no desenvolvimento e na comercialização dos serviços de hospitalidade.

Segundo o jornal espanhol Marca, o clube tem como meta alcançar receitas garantidas estimadas em cerca de 700 milhões de euros com esses assentos ao longo do período dos contratos, sendo que a venda deverá ocorrer ao longo de cerca de duas temporadas e meia.

Esse modelo concede aos clientes uma licença exclusiva de um assento na área premium do Camp Nou durante toda a vigência do contrato, além de um conjunto de serviços e benefícios ligados à hospitalidade.









O Barcelona já havia vendido 5.000 assentos VIP na primeira fase, alcançando receitas garantidas superiores a 380 milhões de euros por meio de contratos de durações variadas, e todas as suítes e camarotes do estádio Spotify Camp Nou também foram integralmente vendidos.

Com a expansão desse modelo comercial, o Barcelona busca transformar seu estádio em uma fonte de renda principal, que não dependa apenas das receitas das partidas e dos ingressos, mas também dos serviços de hospitalidade e da atração de torcedores e clientes do setor corporativo.

Dessa forma, o Barcelona segue explorando o Camp Nou como um enorme ativo comercial, abrindo novos canais de receita de longo prazo ao mesmo tempo em que o estádio volta ao centro das atenções.