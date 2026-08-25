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Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

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70 milhões de euros sobre a mesa: Chelsea está prestes a se livrar de seu atacante

Mercado da bola
Chelsea x Brighton
Chelsea
Brighton
Premier League
Aston Villa
N. Jackson
England
Senegal

Rival direto se movimenta com força

Um dos atacantes do Chelsea está perto de mudar de destino antes do fechamento da janela de transferências de verão, em uma negociação que pode levá-lo a um rival direto na Premier League.

O Aston Villa vive uma corrida contra o tempo para reforçar seu elenco, e o atacante do Chelsea Nicolas Jackson aparece no topo de sua lista de prioridades.

Espera-se que os últimos dias da janela de transferências de verão sejam repletos de acontecimentos, mas a situação parece mais complicada para alguns clubes, com destaque para o Aston Villa.

A questão não se limitou à saída de um grande número de jogadores do time, mas sim ao fato de que muitas dessas transferências ocorreram durante as últimas semanas, o que deixou o clube com um tempo extremamente limitado para repor os que partiram.

A pesada derrota diante do Brighton por 4 a 0 na rodada de abertura da Premier League aumentou a pressão sobre a diretoria do Aston Villa e reforçou a necessidade de reforçar o time rapidamente.

Chelsea perto de vender Jackson

De acordo com o site Caught Offside, a prioridade atual do Aston Villa é contratar um atacante para substituir Ollie Watkins, que pressiona por uma transferência ao Campeonato Saudita.

O clube havia apresentado uma proposta para contratar Jean-Philippe Mateta, atacante do Crystal Palace, mas ela foi recusada; ainda assim, o jogador francês parece ser uma opção alternativa para o Aston Villa, e não seu alvo principal.

Santi Aouna, jornalista do "Foot Mercato", informou na tarde de hoje que o time do técnico Unai Emery apresentou uma proposta no valor de 70 milhões de euros para contratar Nicolas Jackson, do Chelsea, que ficou "prestes" a aceitar a oferta.

Aouna apontou que as duas partes ainda precisam chegar a um acordo sobre o contrato do jogador e suas condições pessoais, mas o Aston Villa dispõe atualmente de espaço suficiente na folha salarial que permite concluir a negociação.



Espera-se que Jackson esteja animado para trabalhar novamente com Unai Emery, que lhe deu sua primeira oportunidade no time principal durante sua passagem pelo Villarreal.

A negociação parece lógica para todas as partes, e espera-se que as conversas avancem rapidamente no próximo período, atendendo aos interesses do Chelsea, do Aston Villa e do próprio jogador.

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