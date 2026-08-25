Um dos atacantes do Chelsea está perto de mudar de destino antes do fechamento da janela de transferências de verão, em uma negociação que pode levá-lo a um rival direto na Premier League.

O Aston Villa vive uma corrida contra o tempo para reforçar seu elenco, e o atacante do Chelsea Nicolas Jackson aparece no topo de sua lista de prioridades.

Espera-se que os últimos dias da janela de transferências de verão sejam repletos de acontecimentos, mas a situação parece mais complicada para alguns clubes, com destaque para o Aston Villa.

A questão não se limitou à saída de um grande número de jogadores do time, mas sim ao fato de que muitas dessas transferências ocorreram durante as últimas semanas, o que deixou o clube com um tempo extremamente limitado para repor os que partiram.

A pesada derrota diante do Brighton por 4 a 0 na rodada de abertura da Premier League aumentou a pressão sobre a diretoria do Aston Villa e reforçou a necessidade de reforçar o time rapidamente.

Chelsea perto de vender Jackson

De acordo com o site Caught Offside, a prioridade atual do Aston Villa é contratar um atacante para substituir Ollie Watkins, que pressiona por uma transferência ao Campeonato Saudita.

O clube havia apresentado uma proposta para contratar Jean-Philippe Mateta, atacante do Crystal Palace, mas ela foi recusada; ainda assim, o jogador francês parece ser uma opção alternativa para o Aston Villa, e não seu alvo principal.

Santi Aouna, jornalista do "Foot Mercato", informou na tarde de hoje que o time do técnico Unai Emery apresentou uma proposta no valor de 70 milhões de euros para contratar Nicolas Jackson, do Chelsea, que ficou "prestes" a aceitar a oferta.

Aouna apontou que as duas partes ainda precisam chegar a um acordo sobre o contrato do jogador e suas condições pessoais, mas o Aston Villa dispõe atualmente de espaço suficiente na folha salarial que permite concluir a negociação.









Espera-se que Jackson esteja animado para trabalhar novamente com Unai Emery, que lhe deu sua primeira oportunidade no time principal durante sua passagem pelo Villarreal.

A negociação parece lógica para todas as partes, e espera-se que as conversas avancem rapidamente no próximo período, atendendo aos interesses do Chelsea, do Aston Villa e do próprio jogador.

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