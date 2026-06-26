7 da Europa e um representante árabe... A FIFA anuncia a classificação de 19 seleções para a segunda fase da Copa do Mundo

19 seleções garantiram suas vagas na segunda fase da Copa do Mundo de 2026 (fase de 32), entre elas 7 seleções europeias e um único representante árabe: o Marrocos.
O segundo dia da terceira rodada da fase de grupos chegou ao fim, resultando na classificação de seis novas seleções: Costa do Marfim, Equador, Holanda, Japão, Suécia e Austrália.
Conforme anunciado pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) em seu site, os classificados são os seguintes:
Grupo 1: México – África do Sul.
Grupo 2: Suíça – Canadá – Bósnia e Herzegovina.
Grupo 3: Brasil – Marrocos.
Grupo 4: Estados Unidos – Austrália.
Grupo 5: Alemanha – Costa do Marfim – Equador.
Grupo 6: Holanda – Japão – Suécia.
Grupo 9: França – Noruega.
Grupo 10: Argentina.
Grupo XI: Colômbia.
As seleções disputam as 13 vagas restantes nas oitavas de final do torneio, que serão decididas nos próximos dois dias.
Dezoito seleções se classificaram como líderes ou vice-líderes de seus grupos, enquanto três seleções avançaram como melhores terceiros: Bósnia e Herzegovina, Equador e Suécia, aguardando as cinco vagas restantes.
Por outro lado, oito seleções já foram eliminadas até o momento: República Tcheca, Catar, Haiti, Turquia, Curaçao, Tunísia, Jordânia e Panamá.
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