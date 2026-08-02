O Arsenal segue movimentando-se com força no mercado de transferências deste verão em busca de reforçar sua linha defensiva, diante das crescentes preocupações com a lesão de William Saliba. Nesse contexto, o nome do zagueiro do Aston Villa, Ezri Konsa, surgiu como um dos principais alvos, em meio a indícios que confirmam que o jogador não se opõe a uma transferência para o estádio "Emirates".

Ezri Konsa, zagueiro do Aston Villa, desperta o interesse tanto do Arsenal quanto do Liverpool durante a atual janela de transferências do verão, num momento em que os relatos apontam que o jogador demonstra interesse em viver uma nova experiência com o Arsenal.

O site "CaughtOffside" confirmou que a direção dos Gunners estuda a contratação de um novo zagueiro, e Konsa aparece à frente das opções colocadas sobre a mesa do clube londrino.

Apesar do grande interesse por parte do Arsenal, a contrapartida financeira estabelecida pelo Aston Villa para abrir mão de seu zagueiro, estimada em 60 milhões de libras esterlinas, é considerada elevada para o clube londrino.

Ainda assim, o Arsenal não se retirou da disputa pela contratação do jogador, já que as negociações e os contatos seguem em andamento, à espera do que os próximos dias possam trazer.

O jogador está aberto à saída, e a decisão está nas mãos do Aston Villa

O nome do Liverpool também foi associado à tentativa de contratar Konsa, mas os relatos indicam que o jogador está aberto à ideia de deixar o "Villa Park", sem, no entanto, buscar diretamente pressionar para concretizar o negócio.

Isso concede ao Aston Villa total vantagem na gestão do futuro do jogador de 28 anos, especialmente porque seu contrato ainda está em vigor, o que faz do clube o detentor da decisão final sobre qualquer proposta que receba.

O interesse do Arsenal não se limita apenas a Ezri Konsa, já que a lista de candidatos também inclui o grego Konstantinos Mavropanos, zagueiro do West Ham United, além do espanhol Jacobo Ramón, zagueiro do Como, da Itália.

Konsa é considerado a opção mais pronta do ponto de vista técnico, mas a direção do clube ainda não definiu a identidade do zagueiro que terá prioridade durante o atual mercado.

Quanto a Mavropanos, espera-se que deixe o West Ham após a queda da equipe para a segunda divisão, a "Championship", o que pode torná-lo uma opção economicamente adequada.

Em contrapartida, Jacobo Ramón segue chamando a atenção após suas destacadas atuações no Campeonato Italiano, e é visto como um projeto de zagueiro capaz de evoluir para se tornar uma peça fundamental no futuro.

A lesão de Saliba impõe a movimentação

A necessidade do Arsenal de contratar um novo zagueiro aumenta diante dos relatos que indicam que a lesão de William Saliba pode afastá-lo dos gramados por um período nada curto.

O zagueiro francês é um dos principais pilares da equipe nos últimos anos, o que faz de suprir sua ausência uma prioridade máxima para o técnico Mikel Arteta antes do início da nova temporada.

Embora Konsa ou Ramón não tenham a mesma influência que Saliba proporciona, ambos representam opções adequadas para reforçar a profundidade defensiva e oferecer à comissão técnica soluções adicionais.

Caso o Arsenal fracasse na contratação de um novo zagueiro, Arteta poderá ser obrigado a reposicionar um de seus jogadores atuais na posição de zagueiro central, como Piero Hincapié, Jurriën Timber, Ben White ou Riccardo Calafiori, para suprir a ausência esperada de Saliba.