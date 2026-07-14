Poucas horas antes do confronto contra a Inglaterra nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, em Atlanta, surgiram notícias acusando a Federação Argentina de Futebol de práticas financeiras suspeitas, após ter exigido a quantia de 6 milhões de dólares para disputar um amistoso contra o México.

De acordo com o jornal “Récord México”, citando o jornalista Carlos Bons de León, a Federação Mexicana entrou em contato com a Argentina em março passado para convidá-la a disputar um amistoso por ocasião da reinauguração do estádio “Banorti”, na Cidade do México.

Apesar de ter sido alcançado um acordo preliminar, o negócio fracassou depois que a Federação Argentina exigiu receber 6 milhões de dólares e solicitou que o valor fosse dividido entre várias contas bancárias.

A reportagem explicou que a Federação Mexicana considerou o valor “absurdo”, observando que a Argentina se tornou a seleção mais cara do mundo em termos de valores cobrados por jogos amistosos, ultrapassando a Portugal.

A delegação mexicana se ofereceu para pagar o valor integral em uma única conta, mas a insistência da Argentina na condição de divisão levou ambas as partes a cancelarem a partida.

Após o rompimento do acordo, o México disputou um amistoso contra a Portugal em 28 de março de 2026, que terminou em empate sem gols, em meio à decepção pela ausência de Cristiano Ronaldo.

Essas notícias surgem em simultâneo a relatos de uma investigação conduzida pelo FBI (Agência Federal de Investigação dos EUA) sobre alegações de lavagem de dinheiro contra a Federação Argentina, relacionadas a pagamentos no valor de 300 milhões de dólares por meio de seu escritório em Miami.

A seleção argentina, liderada por Lionel Messi, se prepara para enfrentar a Inglaterra, comandada por Thomas Tuchel, na quarta-feira, nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, em meio a essa tempestade de acusações financeiras. Até o momento, não houve nenhum comentário oficial da Federação Argentina.