6 coisas que você talvez não sabia sobre a Copa Libertadores da América

A Copa Libertadores é a competição mais tradicional e disputada do continente e, por isso, rende diversas curiosidades. Confira a lista abaixo

“Por que se chama Conmebol Libertadores da América”? “Quem é o matador brasileiro na competição”? “Quem foi mais vice?”

O que não faltam são detalhes e números históricos na Copa Conmebol Libertadores. Por isso, selecionamos uma série de curiosidades sobre a principal competição do continente. Se liga!

1 - O dono da América do Sul

Você sabe quem é o maior campeão da Copa Conmebol Libertadores? Se você arriscou Boca Junior, arriscou errado! O dono da América é o também argentino Independiente, o Rei de Copas.

São sete conquistas na história - 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984. Isso mesmo! Mas lá já se vão 35 anos de jejum!

2 - Os primeiros dos últimos

Se é verdade que o segundo colocado no futebol é na verdade o primeiro dos últimos, e têm muito o que lamentar. Os dois times já foram vice-campeões cinco vezes cada na Conmebol Libertadores! Mas olha, argentinos e uruguaios têm mais derrotas em final do que muitos rivais têm de títulos, viu...

3 - Trouxeram a taça para o

O Brasil é o país com a maior diversidade de times campeões: dez.

(1992, 1993 e 2005), (1983, 1995 e 2017) e (1962, 1963 e 2011) têm três conquistas cada. (1976 e 1997) e (2006 e 2010) foram campeões duas vezes.

Já (1999), (1981), (1998), (2012) e (2013) levantaram uma taça.

4 - O matador made in Brasil

Esqueça Pelé, Neymar... O brasileiro com mais gols marcados na história da Conmebol Libertadores é Luizão. O centroavante balançou as redes 29 vezes no torneio!

Luizão disputou a Conmebol Libertadores por quatro times: Vasco (8 gols), São Paulo (5), Corinthians (15) e Grêmio (1), sendo campeão em 1998, no Cruzmaltino, e em 2005, pelo

5 - A maior goleada da história

O Peñarol venceu o , da , por 11 a 2 na Conmebol Libertadores de 1970! Faz tempo, hein? Entre os brasileiros, o Santos de Pelé tem a vitória mais elástica, com o 9 a 1, sobre o Cerro Porteño, do , na Conmebol Libertadores de 1962.

6 - Quem são os tais “Libertadores da América”?

O primeiro nome do torneio foi Copa Campeões da América. O “Libertadores” veio em 1965. É uma homenagem aos líderes da independência de países sulamericanos: General Antonio Sucre ( ), Bernardo O’Higgins ( ), Dom Pedro I (Brasil), José de San Martín ( e ) e Simon Bolívar (Venezuela, e ).