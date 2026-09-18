Zinedine Zidane, técnico da seleção francesa, se prepara para revelar sua primeira lista à frente dos Bleus na noite desta sexta-feira, visando a disputa de quatro partidas na Liga das Nações da Europa.

O site Foot Mercato informou que o treinador francês aproveitou as longas semanas de trabalho para acompanhar os jogadores minuciosamente, seguindo um método próprio.

Zidane não fez uma mudança radical na forma de elaborar a lista preliminar, já que foi montada uma primeira lista com 55 jogadores, sendo cinco nomes para cada posição. No entanto, a comissão técnica dos Bleus também fez questão de intensificar o acompanhamento de jogadores com menor exposição na mídia.

Para executar essa tarefa, os papéis foram distribuídos dentro da comissão técnica, segundo o jornal L'Équipe. Fabien Barthez ficou encarregado de acompanhar os goleiros, tendo aparecido, por exemplo, em Toulouse, enquanto os jogadores das outras posições foram submetidos a uma leitura dupla, e por vezes até tripla.

David Bettoni, fiel assistente de Zidane, contribuiu com sua experiência como treinador, enquanto Stéphane Blanc se concentrou mais no acompanhamento e na observação, sua especialidade principal. Os dois formam uma dupla extremamente complementar, unidos por um conhecimento estreito após terem trabalhado juntos por seis anos no Real Madrid.

O acompanhamento de Blanc não se limitou aos jogadores franceses, pois seu trabalho também lhe permitiu observar os próximos adversários da seleção dos Bleus, uma vez que Turquia, Bélgica e Itália constam no programa da Liga das Nações da Europa.

Depois disso, a comissão técnica estabeleceu um sistema regular para acompanhar os jogadores visados, e Zidane e seus auxiliares se reuniam a cada duas semanas para avaliar as diferentes observações e decidir sobre os jogadores que precisavam de atenção especial.

Segundo o jornal francês, Adrien Truffert foi acompanhado duas vezes das arquibancadas durante sua participação pelo Bournemouth, enquanto Lucas Da Cunha, que fez um início de temporada notável pelo Como, também chamou a atenção.

Além disso, Fred Tabet, o novo analista de vídeo, acompanhava os jogadores de forma regular. Bettoni, o primeiro assistente de Zidane, ficou encarregado de acompanhar especialmente Alemanha e Itália, enquanto Blanc se concentrou na França e em várias outras competições, e Tabet acompanhou principalmente Inglaterra e Espanha.

Essa organização também tem como objetivo evitar julgar um jogador com base em uma única impressão. A cada três meses, as zonas de acompanhamento se alternam, de modo que diferentes membros da comissão técnica passam a observar os jogadores candidatos a integrar a seleção ao longo da temporada.

Esse método permite obter múltiplas leituras antes de tomar a decisão final. Já o próprio Zidane, até o momento, não realizou muitos deslocamentos, tendo sido visto apenas no estádio Bollaert durante a Supercopa da França entre Lens e Paris Saint-Germain. Segundo o jornal francês, sua condição de ícone mundial torna a organização de seus deslocamentos difícil em algumas ocasiões, mas resta agora esperar pelo fruto desse trabalho por meio da primeira lista da era Zidane, que revelará quais dos novos rostos conseguiram garantir um lugar nos planos do campeão do mundo de 1998.

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