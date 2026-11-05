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Uma partida de um campeonato estadual sub-20 no Brasil terminou em caos, com 53 cartões vermelhos após uma briga generalizada. As cenas ocorreram no confronto entre Uberlândia e Mamoré, depois que um gol marcado nos acréscimos provocou uma reação furiosa e obrigou o árbitro a encerrar o jogo antes do fim.

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Confusão toma conta do futebol de base brasileiro

Uma partida sub-20 no estado brasileiro de Minas Gerais terminou com impressionantes 53 cartões vermelhos após uma briga generalizada. O episódio ocorreu no domingo, durante o jogo de ida de uma semifinal do campeonato estadual entre Uberlandia e Mamore.

A confusão começou no início do segundo tempo da partida, já marcada por ânimos exaltados. Vários integrantes da comissão técnica do Uberlandia invadiram o campo de forma agressiva após a expulsão de um de seus jogadores, provocando uma paralisação de 40 minutos.

O jogo acabou sendo retomado, mas o caos se instalou quando o Mamore abriu 3 a 1 aos nove minutos dos acréscimos. Segundo relatos, o jogador Davi, do Mamore, provocou os adversários durante a comemoração do gol, desencadeando uma briga generalizada em campo.

Árbitro é obrigado a encerrar a partida

A dimensão da briga levou à expulsão de 43 jogadores, oito integrantes das comissões técnicas e dois membros da diretoria do Uberlandia. O árbitro Fernando Patrick Drosghic Modesto não teve alternativa a não ser encerrar imediatamente a partida.

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Na súmula, o árbitro descreveu a situação que enfrentou em campo. “Aos 54 minutos do segundo tempo, começou uma briga generalizada, o que impossibilitou a apresentação dos cartões vermelhos e a realização do protocolo de encerramento da partida”, escreveu Drosghic Modesto, segundo a Reuters.

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“Portanto, diante de toda a confusão e da falta de segurança, declarei a partida encerrada.” O árbitro também confirmou o registro de um boletim de ocorrência por ameaças verbais feitas contra ele.

Recorde mundial anterior é superado com folga

Modesto também registrou na súmula que o elenco do Mamore depredou seu vestiário após a partida. O total de 53 expulsões supera com folga o recorde mundial anterior do Guinness para o maior número de cartões vermelhos em um único jogo de futebol.

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O recorde anterior era de 36 cartões vermelhos. Ele foi estabelecido em fevereiro de 2011, durante uma partida tumultuada da quinta divisão argentina entre Atletico Claypole e Victoriano Arenas.

Após as cenas lamentáveis, o Uberlandia divulgou uma nota contundente condenando o comportamento inaceitável. O clube confirmou que “as medidas disciplinares cabíveis em relação aos envolvidos já foram tomadas internamente, porque a formação esportiva é, acima de tudo, uma questão de formação pessoal”.

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Uberlandia desiste do jogo de volta

Com tantas expulsões registradas pelo árbitro, o Mamore ficou sem jogadores aptos em número suficiente para escalar uma equipe dentro das regras no jogo de volta da semifinal. No entanto, a partida de volta não será disputada.

Na quarta-feira, o Uberlandia anunciou que desistiria oficialmente do jogo de volta. O clube descreveu a decisão como um “gesto de fair play” após os episódios lamentáveis que arruinaram a primeira partida.

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A desistência significa que o Mamore se classificará automaticamente para a final do campeonato estadual de base. Os dois clubes agora devem enfrentar punições disciplinares severas das autoridades regionais do futebol brasileiro.