O Manchester City sofreu um duro golpe após ser condenado em 114 acusações relacionadas à violação das regras financeiras da Premier League, em um caso que remonta a anos de investigações, coincidindo com uma janela de transferências de verão na qual o clube gastou quantias enormes para reforçar seu elenco.

Segundo o jornal "Sport", a sentença veio em um momento em que o Manchester City lidera a lista dos clubes que mais gastaram durante a janela de transferências de verão, depois que o valor de suas vendas chegou a 337,02 milhões de euros, contra gastos que alcançaram 526,20 milhões de euros.

As movimentações do clube no mercado testemunharam a quebra do recorde da contratação mais cara de sua história por duas vezes, depois que o clube contratou Elliot Anderson, do Nottingham Forest, por 135 milhões de euros, antes de contratar Enzo Fernández por 145 milhões de euros, tornando o último a contratação mais cara da Premier League, empatado com Alexander Isak.

O Manchester City também pagou 95 milhões de euros para contratar Ayyoub Bouaddi, do Lille, elevando o total gasto pelo clube no reforço do meio-campo para 375 milhões de euros.

As movimentações do clube não se limitaram ao meio-campo, já que gastou 70 milhões de euros para contratar Iliman Ndiaye, do Everton, além de 37,5 milhões de euros para contratar o ponta Allan.

O Manchester City fechou outras 3 contratações com jogadores que acabaram saindo por empréstimo, sendo eles o ponta Jérémy Monga, que custou ao clube 11,7 milhões de euros e foi para o Swansea City, o ponta Diteurbie por 25 milhões de euros, atualmente no Monaco, além do goleiro Shea Charles, que custou ao clube 3,5 milhões de euros e joga pelo Queens Park Rangers.

O clube também contratou o goleiro Rúlli para ocupar a posição de segundo goleiro, por um valor semelhante ao pago para contratar Shea Charles.

Essas movimentações ocorrem em um momento em que o Manchester City enfrenta uma série de possíveis punições no âmbito do caso, que podem incluir:

As possíveis punições que o Manchester City enfrenta:

Multas financeiras

Dedução de pontos

Restrições ao registro de novos jogadores

Outras punições relacionadas à participação nas competições, conforme a decisão final.

A última janela de transferências dá ao Manchester City uma ampla lista de jogadores, o que pode oferecer ao clube mais opções para lidar com quaisquer possíveis restrições às contratações, caso venham a ser impostas dentro da punição final.