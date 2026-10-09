Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Phil Foden Bruno Fernandes red card Manchester United City 2026-27Getty
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

51 anos: a torcida do Manchester United volta com sua ironia ferina contra o City

Liverpool x Manchester City
Liverpool
Manchester City
Premier League
Manchester United x Tottenham
Manchester United
Tottenham
Atlético de Madrid x Manchester United
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
Manchester City x PSG
PSG
England
Espanha
França

O clube celeste enfrenta possíveis punições pesadas

A torcida do Manchester United se prepara para erguer novamente a famosa faixa do "contador" no setor Stretford End, para provocar o Manchester City durante a partida do Manchester United contra o Tottenham, marcada para amanhã, sábado, pela Premier League.

O retorno da faixa acontece após a condenação do City em todas as 115 acusações feitas a ele pela liga da Premier League inglesa, com exceção de uma, o que lançou dúvidas sobre os títulos conquistados pelo clube, que muitos consideram agora manchados.

Leia também

Herdeiro de Messi apresenta suas credenciais no momento da despedida

Bayern Munich se movimenta para tirar Olise do Real Madrid: e os merengues preveem o resultado das negociações

Segundo o site "The Athletic", o grupo "The Red Army" pagou 114 libras esterlinas para confeccionar uma nova faixa, que trará a expressão "51 anos", num cancelamento simbólico dos 20 grandes títulos conquistados pelo City desde a aquisição por Abu Dhabi em 2009.

História da faixa

A faixa contabilizava o número de anos desde o último título do City e surgiu pela primeira vez em 2000, trazendo a expressão "24 anos", em referência à sua conquista da Copa da Liga em 1976.

A faixa era atualizada anualmente, até ser retirada definitivamente após a vitória do City na Copa da Inglaterra em 2011. A faixa foi erguida pela última vez em 2010, na partida de volta da semifinal da Copa da Liga entre as duas equipes no estádio Old Trafford, e trazia a expressão "35 anos".

O grupo "Stretford End Flags" havia vendido a faixa original, incluindo o contador, a um colecionador no Kuwait por 7.000 libras esterlinas, em 2013, e atualmente busca recuperá-la.

Em sua primeira coletiva de imprensa desde a divulgação da sentença, Enzo Maresca, técnico do Manchester City, negou nesta sexta-feira pela manhã que os títulos do clube estejam manchados.


GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google