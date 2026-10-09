A torcida do Manchester United se prepara para erguer novamente a famosa faixa do "contador" no setor Stretford End, para provocar o Manchester City durante a partida do Manchester United contra o Tottenham, marcada para amanhã, sábado, pela Premier League.

O retorno da faixa acontece após a condenação do City em todas as 115 acusações feitas a ele pela liga da Premier League inglesa, com exceção de uma, o que lançou dúvidas sobre os títulos conquistados pelo clube, que muitos consideram agora manchados.

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Segundo o site "The Athletic", o grupo "The Red Army" pagou 114 libras esterlinas para confeccionar uma nova faixa, que trará a expressão "51 anos", num cancelamento simbólico dos 20 grandes títulos conquistados pelo City desde a aquisição por Abu Dhabi em 2009.

História da faixa

A faixa contabilizava o número de anos desde o último título do City e surgiu pela primeira vez em 2000, trazendo a expressão "24 anos", em referência à sua conquista da Copa da Liga em 1976.

A faixa era atualizada anualmente, até ser retirada definitivamente após a vitória do City na Copa da Inglaterra em 2011. A faixa foi erguida pela última vez em 2010, na partida de volta da semifinal da Copa da Liga entre as duas equipes no estádio Old Trafford, e trazia a expressão "35 anos".

O grupo "Stretford End Flags" havia vendido a faixa original, incluindo o contador, a um colecionador no Kuwait por 7.000 libras esterlinas, em 2013, e atualmente busca recuperá-la.

Em sua primeira coletiva de imprensa desde a divulgação da sentença, Enzo Maresca, técnico do Manchester City, negou nesta sexta-feira pela manhã que os títulos do clube estejam manchados.



